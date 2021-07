Что будет с криптовалютами через 50 лет?

Биткоин заменит традиционные финансовые системы

Айвори Джонсон, специалист по финансовому планированию и основатель Delancey Wealth Management:

«‎Криптовалюты заменят традиционные финансовые системы благодаря своей способности совершать международные платежи с минимальными затратами, задержками и колебаниями валютных курсов. 50 лет — это большой срок, и за это время биткоин может стать как мировой резервной валютой, так и следующей AOL (американская медиакомпания), которая сделала многих людей богатыми, а затем была вытеснена лучшей технологией».

Криптовалюты — это долгоиграющая тенденция

Фредерик Кауфман, автор книги The Money Plot: A History of Currency’s Power to Enchant, Control, and Manipulate («‎Денежный заговор: история очарования, контроля и манипуляций валюты»):

«‎Задолго до 2071 года доллар будет больше напоминать криптовалюту, чем серебро или золото. Поэтому нет необходимости сомневаться в том, что зашифрованные алгоритмы еще долго будут служить как средство сбережения и обмена. Все деньги представляют собой форму шифрования. Так было с самого начала.

По мере того, как наша жизнь все больше сближается с цифровой вселенной, стремление инвестировать в токены только усилится. Иронично, что этот импульс соединит нас с примитивными инстинктами и сыграет свою роль в том, чтобы сохранять в нас человечность».

Судьба криптоактивов зависит от государств

Дэн Иган, вице-президент по поведенческим финансам и инвестированию в Betterment:

«‎Такие криптовалюты, как биткоин, уже доказали свою пригодность для денежных движений и спекуляций, и вряд ли они исчезнут. Однако стоит задуматься о том, где и как раздобыть энергию, чтобы удовлетворить спрос растущего крипторынка. Также все зависит от дальнейших действий государственных структур, рассматривающих криптовалюты как конкурентов фиатным валютам».

В следующие 10 лет цифровые валюты станут мейнстримом

Драган Бошкович, основатель и директор Лаборатории по исследованию блокчейна при Университете штата Аризона:

«‎Руководства крупнейших банков активно разрабатывают нормы для криптоактивов. Они осознают, что цифровые валюты — естественная часть цифровой экономики, а поэтому станут мейнстримом в течение следующих 10 лет».

Но разобрались еще не все

Барбара Ропер, директор по вопросам защиты инвесторов Федерации потребителей Америки (Consumer Federation of America):

«‎Недавно я решила, что я слишком стара для размышлений об этом вопросе».

Источник.