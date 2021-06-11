Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Британский фермер создал стартап по майнингу криптовалюты с помощью навоза

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британец Филип Хьюз создал стартап по добыче криптовалюты Ethereum с помощью навоза, добываемого на своей же ферме. И он не только майнит, а еще и сдает оборудование для добычи валюты в аренду. Фермер говорит, что ему удается неплохо зарабатывать.

Британский фермер создал стартап по майнингу криптовалюты с помощью навоза

Хьюз купил специальные анаэробные варочные котлы. С их помощью он перерабатывает метан, выделяемый из коровьего навоза при контакте с микробами, сжигает его и использует в качестве производителя электричества для своей криптофермы.

Фермер отметил, что ему удается неплохо зарабатывать, но доход нестабильный из-за высокой волатильности валюты. 

«Доход был хорошим, но он во многом зависит от того, в какой день вы зададите этот вопрос», – сказал Хьюз в интервью BBC.

Стартапер покрывает недостаток прибыли сдачей оборудования для майнинга, которое он купил за $25,5 тысяч, в аренду.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: BBC

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве установили гигантскую антистресс-инсталляцию
  2. 2 Китайский агрегатор такси DiDi выходит на IPO: вот все что нужно знать о компании
  3. 3 Как создавались первые компьютерные шрифты для китайских иероглифов
  4. 4 Новый метод очистки сточных вод превращает их в источник питьевой воды и электричества
  5. 5 Бартер и инкубаторы: как российскому бизнесу работать с иностранными блогерами

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

Все ВОЗМОЖНОСТИ