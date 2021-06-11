Британский фермер создал стартап по майнингу криптовалюты с помощью навоза

Британец Филип Хьюз создал стартап по добыче криптовалюты Ethereum с помощью навоза, добываемого на своей же ферме. И он не только майнит, а еще и сдает оборудование для добычи валюты в аренду. Фермер говорит, что ему удается неплохо зарабатывать.

Хьюз купил специальные анаэробные варочные котлы. С их помощью он перерабатывает метан, выделяемый из коровьего навоза при контакте с микробами, сжигает его и использует в качестве производителя электричества для своей криптофермы.

Фермер отметил, что ему удается неплохо зарабатывать, но доход нестабильный из-за высокой волатильности валюты.

«Доход был хорошим, но он во многом зависит от того, в какой день вы зададите этот вопрос», – сказал Хьюз в интервью BBC.

Стартапер покрывает недостаток прибыли сдачей оборудования для майнинга, которое он купил за $25,5 тысяч, в аренду.

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Фото: BBC