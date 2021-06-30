Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?

Однако, по словам основателя и CEO мультифункционального NFT-маркетплейса NFT STARS и SpaceSwap Богдана Хоменко, утверждение, что NFT-пузырь лопнул намного раньше, чем того ожидали криптоинвесторы, не имеет под собой веских обоснований. Богдан является экспертом в управлении проектами в области блокчейн-разработок. Он поделился своими размышлениями на этот счет.

Несколько месяцев назад случился бум популярности NFT-токенов: в цифровое пространство потянулись люди из искусства и инвесторы. В мае, по данным сайта Protos, интерес к NFT упал на 90%.

Почему NFT — это блокчейн, и в чем его особенность

В блокчейне можно прописывать любые данные, в том числе те, которые связаны с невзаимозаменяемыми токенами. NFT как раз представляет собой запись в регистре внутри блокчейн-цепочки.

В данном случае блокчейн выступает как гарант уникальности и оригинальности цифрового предмета. Его уникальной особенностью можно считать повышение ценности NFT-токена в зависимости от регулярности упоминания и использования.

В чем заключаются схожести и различия NFT и других криптовалют

Хранение информации о владельце и транзакциях с участием NFT в блокчейн-цепочках роднит эти токены с другими криптовалютами. Они также переходят от одного пользователя к другому, и доступ к ним защищен ключом. Но различия между NFT и другими криптовалютами есть, и они весьма существенны.

Один биткоин ничем не отличается от другого, в то время как невзаимозаменяемым NFT считается неспроста. В цифровом мире не существует двух одинаковых NFT-токенов: они доказывают подлинность цифровых предметов и произведений искусства. В NFT можно хранить информацию о подлинности картины, ее владельце или стоимости, за которую она была приобретена.

Сам NFT-токен не хранит продукт чьего-либо творчества: например, фотографии, музыку или картины. В нем закреплены только их индивидуальные характеристики, которые раскрывают уникальность и ценность. Причем посредством NFT можно учитывать не только цифровые, но и физические объекты по аналогии с государственным реестром недвижимости или автомобилей.

Отличия NFT от офлайн-приобретения объектов искусства не менее разительны. Обычная покупка сопряжена с серьезными рисками и большими затратами. Покупая цифровой актив, вы можете выбрать работу талантливого новичка.

Как только будет сформирована полноценная юридическая база, можно будет говорить о том, что NFT — это новый этап развития не только криптовалют, но и института интеллектуальной собственности.

Почему NFT зависим от другой крипты

NFT-токен играет роль цифровой оболочки, которая решает вопрос авторских прав. Но чтобы купить или продать его, требуется выбрать/выставить NFT на особой виртуальной площадке.

Их стоимость указывается в «эфирах» — монетах криптовалюты Ethereum. NFT зависит от взаимозаменяемых криптовалют, потому что только с их помощью можно получить прибыль от взаимозаменяемого токена или инвестировать в него.

Может ли NFT стать такой же прорывной криптовалютой, как биткоин

На этот вопрос сложно ответить. Четыре месяца назад начался бум популярности NFT-токенов: в цифровое пространство потянулись художники, дизайнеры, создатели других объектов искусства, а также инвесторы. За рекордные $69,35 млн был продан NFT-токен на аукционе Christie's.

Не так давно сайт криптоновостей Protos признал, что за май падение интереса к NFT составило более 90%. Устойчивый интерес удалось сохранить коллекционным карточкам: за первую неделю июня инвесторы приобрели их на сумму, составляющую более $9,2 млн, что составило примерно половину от общей суммы всех сделок с NFT за тот же период.

Синхронное падение наблюдается и в активном использовании NFT-кошельков. Если в прошлом месяце для переводов использовалось не менее 12 тыс., то ко 2 июня их число упало на 70%: средства, полученные благодаря покупке или продаже невзаимозаменяемых токенов, перемещались лишь между 3900 кошельками.

Но заявления о том, что «NFT-пузырь лопнул намного раньше, чем того ожидали криптоинвесторы», можно с уверенностью назвать не имеющими под собой веских обоснований. Безусловно, первая волна интереса к невзаимозаменяемым токенам схлынула: многие создатели творческого контента и потенциальные коллекционеры поняли, что пока слишком мало знают об этой нише и не хотят совершать необдуманные поступки.

Парадокс, но одновременно с этим возрастает интерес к первичным и вторичным продажам NFT. Связано это с тем, что аукционы невзаимозаменяемых токенов заинтересованы в работе с молодыми талантами: они помогают им развиваться, памятуя о прочной связи между стоимостью работ в криптовалюте и известностью художника.

Продать свое творчество может каждый, но NFT-платформы заинтересованы в том, чтобы создатели визуального и музыкального контента становились более известными и зарабатывали больше. Как и частные инвесторы: один из них — фотограф и автор картин Джастин Аверсано. Он объединился с Николь Баффет, внучкой Уоррена Баффета, чтобы вкладывать деньги в начинающие дарования, получая в дальнейшем процент от проданных ими работ.

Можно ли рассматривать невзаимозаменяемые токены как инструмент для формирования инвестиционного портфеля? Здесь все-таки важно учитывать, что NFT нельзя считать классической криптовалютой в ее привычном понимании. Это высокорисковые инвестиции, в которые эксперты советуют вкладывать не более 10% от общей суммы ваших вложений. Возможно, нас ждет еще не один бум интереса к NFT, но пока что это очень молодой сектор крипторынка, «правила игры» на поле которого еще находятся на стадии активного формирования.

Отдельную роль в укреплении позиций NFT на крипторынке должны сыграть платформы, содействующие формированию стойких связей между блокчейн-технологиями и миром искусства. Первопроходцем готова стать компания The Art Exchange: она и прежде была вовлечена в мир цифрового искусства, предлагая услуги на стыке творчества, финансовых технологий и блокчейна.

С помощью The Art Exchange можно было, к примеру, заключать контракты, аналогичные фьючерсам, или прогнозировать стоимость предметов искусства через несколько лет. 15 июня The Art Exchange запустила уникальный проект: компания будет продюсировать создание NFT современными художниками. Работать он будет в формате еженедельных дропов.

Почему на новую блокчейн-платформу возлагаются большие надежды? The Art Exchange представил собственный мобильный кошелек с криптовалютой DAI (стейблкоин). Она привязана к курсу доллара — предполагается, что такой выбор обеспечит демократизацию продаж в NFT, а, значит, создаст перспективы для покорения невзаимозаменяемыми токенами новых вершин.

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