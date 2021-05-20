Как стать владельцем NFT-работы и почему это стоит сделать уже сейчас?

NFT считают одним из главных трендов искусства 2021 года. Внезапно выяснилось, что как художники, так и коллекционеры готовы платить за работы, которые существуют в цифровом виде. И это полностью меняет правила игры! Разбираемся в деталях вместе с Богданом Хоменко, основателем и CEO NFT STARS и SpaceSwap.

Что такое NFT?

Это невзаимозаменяемый токен, в виде которого можно продавать картинку, музыку, видео, гифку, скриншот или любой другой виртуальный товар. NFT также может быть сертификатом, который подтверждает право владения физическим предметом искусства. Каждый NFT обладает определенным набором мета-тегов, в числе которых – информация о том, за кем закреплено право владения токеном.

Это полностью соответствует современным реалиям: кто бы ни пытался скопировать или сохранить себе произведение искусства, вы останетесь единственным его официальным владельцем. Важно, что чем чаще его упоминают или скачивают, тем выше стоимость вашего токена.

Технология невзаимозаменяемых токенов была создана в 2017 году на блокчейн-платформе Ethereum. Реже встречаются кейсы со смарт-контрактами на Binance Smart Chain и Huobi Eco Chain. Блокчейн-платформы предоставляют владельцу NFT возможность отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им.

Как создать NFT?

Всего за год интерес к NFT вырос на 299%. Пандемия этому только поспособствовала: из-за нее все современное искусство ушло в онлайн. А там – NFT как площадка для развития и внедрения инноваций.

Ее состоятельность признают даже аукционные дома: в марте 2021 года Christie´s продал первое произведение NFT-искусства – электронную картину «Первые 5000 дней» работы Майка Винкельманна за $69.3 млн. Это сделало его третьим в списке самых дорогих художников современности.

В начале мая художник и коллекционер Дэвид Датуна представил пять работ, каждая из которых призвана обратить внимание на проблемы голода в условиях глобализации. Стартовая цена объекта составила $10 тысяч. NFT-искусство часто посвящено самым актуальным вопросам, которыми задается современное общество. А потому его популярность будет продолжать расти.

Итак, ваш интерес вызвал объект, владение которым вы бы хотели закрепить в NFT-формате. Для этого потребуется совершить несколько простых действий:

Выбрать платформу, на которой будет создан токен. Если вы новичок в токенах, то лучше начинать свое путешествие в мире NFT с платформ Rarible и Opensea, на которых можно продать любую работу. А вот SuperRare, NFT STARS и Foundation устраивают жесткий отбор для NFT: это вариант для тех, кто готов создавать качественные работы и рассчитывает на высокую прибыль. Вы также можете получать процент от каждой перепродажи работы, поскольку в NFT есть возможность программирования автоматических роялти.

Создать или подключить кошелек Metamask, Ethereum или любой другой, поддерживаемый платформой. Пару дней уйдет на верификацию, после чего ваш токен попадет на хранение в открытый и распределенный блокчейн: это делается для того, чтобы информация о владельце NFT была всегда доступна и достоверна. После вы сможете продать работу, поскольку получите право владения ей. Если вы представитель творческой профессии, увлекаетесь созданием цифрового контента или просто на вас подписано пару десятков тысяч фолловеров в соцсетях, то NFT может стать для вас ощутимым источником дохода.

Загрузить контент, который вы хотите записать в токен, а затем добавить его название и описание. NFT могут поддерживать множество форматов файлов, например, изображения (JPG, PNG, GIF и т. д.), музыкальные файлы (MP3 и т. д.), 3D-файлы (GLB и т. д.) и другие. Как только вы подготовите файл и выберете платформу, вам нужно будет загрузить его (аналогично тому, как это делается на обычных платформах вроде Flickr) и заполнить поле описания актива. На этом этапе вы сможете установить тип актива (автономный или основанный на выпуске), процент роялти, разблокируемый контент и многое другое.

Как купить NTF?

Приобрести NFT-объекты можно на блокчейн-платформах, а также маркетплейсах, которые специализируются на искусстве и играх. Среди популярных вариантов — OpenSea, Niftygateway и Rarible. Существует также ряд закрытых площадок.

Доказать, что вы являетесь владельцем работы можно, прикрепив на нее токен. На его ценность будут влиять востребованность выбранной вами тематики, сложность работы и ее эксклюзивность, наличие/отсутствие физической копии, известность автора. Роль также играет площадка, на которой был размещен NFT.

Зачем вам NFT?

Самая очевидная выгода для владельца NFT — это, конечно, финансовая прибыль. Если произведение, которое вы успели купить, стало популярным, заработать можно куда больше, чем пришлось потратить. Но деньгами польза от создания и продажи NFT не ограничивается – это прекрасный ресурс для привлечения внимания и продажи контента необычных форматов.

Поэтому даже если вы никогда не считали себя художником, возможно, пришло время попробовать себя в новой сфере и прославиться на весь мир.

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