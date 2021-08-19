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Истории

«Мы заслуживаем эту возможность»: Facebook хочет попасть в сферу криптовалютных платежей

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Facebook хочет «объединить мир» не только с помощью общения, но и с помощью финансовой платформы. Однако прежде чем это произойдет, компании придется еще не раз столкнуться с регулирующими органами.

«Мы заслуживаем эту возможность»: Facebook хочет попасть в сферу криптовалютных платежей

По словам руководителя финансового подразделения Facebook Дэвида Маркуса, за последний год компания провела платежи на сумму около $100 млрд. Но соцсеть лишь начинает реализовывать свои планы в отношении финансовой индустрии. Об этом Маркус рассказал в своей статье, посвященной «сломанной» платежной системе страны.

Основное внимание Facebook нацелено на Novi — цифровой кошелек для быстрого и дешевого перевода денег по всему миру. Компания хотела объединить его со «стейблкоином» Libra, но пока этот план отложен из-за проверок регулирующих органов. Сейчас этим проектом, получившим название Diem, управляет сторонняя некоммерческая группа, которой предстоит получить лицензию от регуляторов.

Перечисляя препятствия, которые мешают Facebook попасть в индустрию криптовалютных платежей, Маркус назвал компанию «аутсайдером». Он считает эти препятствия несправедливыми.

«Я много раз слышал, что это предложение было бы замечательным, если бы только в нем не участвовала Facebook», — пишет Маркус.

Facebook еще не решила, как будет монетизировать кошелек Novi. Известно лишь, что платежи между людьми, в том числе заграничные, будут бесплатными. Маркус считает, что возможность использовать доллары, евро и прочие фиатные валюты в рамках Novi принесет большую пользу.

Однако он добавляет, что компания не хочет «тратить время» на внедрение стейблкоинов в «открытый совместимый протокол» для онлайн-платежей. По его мнению, «чтобы оказать максимальный эффект», нужно создать «закрытую систему с использованием только фиатных валют».

Сторонники криптовалют утверждают, что технология блокчейна позволяет создавать продукты без посредников, проверки кредитоспособности и комиссий. Кроме того, люди, которые не могут пользоваться традиционными финансовыми сервисами, могут совершать транзакции в любое время и в любом месте.

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Маркус уверен, что хорошо спроектированный стейблкоин, привязанный к фиатной валюте с резервами наличности, способен обеспечить надежную защиту для потребителей. Более того, он предоставит более быстрый доступ к финансовым средствам, чем традиционные банковские счета.

Но на деле регуляторы настороженно относятся к стейблкоинам. Расследование генерального прокурора Нью-Йорка в отношении популярного стейблкоина Tether показало, что компания выпускала токены, не имея резервов для их поддержки.

За последние недели на криптотокены обратили внимание и другие члены американского правительства: министр финансов Джанет Йеллен, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гари Генслер, а также член демократической партии и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Маркус пытается развеять их опасения: «Мы продолжим упорно работать и показывать, что можем быть надежным игроком в этой индустрии». Он добавил, что кошелек Novi получил лицензии и разрешения практически во всех штатах США, а проект стейблкоина Diem «урегулировал все законные поводы для беспокойства».

По словам Маркуса, цифровой кошелек Facebook готов к выходу на рынок. «Мы заслуживаем эту возможность», — уверен он. Однако в этом еще предстоит убедить регулирующие органы.

Источник.

Фото на обложке: justplay1412 / Shutterstock

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