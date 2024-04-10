В Китае старые гаджеты можно превратить в произведения искусства

В Китае ежегодно выбрасывают миллионы тонн электронных продуктов, которые оставляют горы отходов. Эту проблему пытаются решить молодые предприниматели. За определенную плату они разбирают устаревшие и сломанные устройства — телефоны, игровые консоли, камеры — и вручную создают из них произведения искусства.

В новом проекте 28-летней Линь Си центральное место занимают часы, навсегда застывшие на отметке 11:45. Она аккуратно разбирает их и размещает каждую деталь — стрелки, зубчатую передачу и часовые камни — вокруг обручального кольца так, чтобы это напоминало древо жизни.

Произведение искусства заказал муж, который неожиданно потерял жену, и часы показывают точную минуту ее кончины. Надпись гласит: «В неточных часах каждое движение стрелки неверно. Но если они останавливаются, то показывают правильное время хотя бы два раза в день. Иногда лучше оставаться на месте, чем слепо двигаться вперед».

Для Линь эти часы — один из многих старых гаджетов, которые обрели новую жизнь в ее студии в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Линь Си превращает часы в произведение искусства. Фото в тексте: Линь Си

Ежегодно в Китае устаревают свыше 400 млн смартфонов, средний срок службы которых составляет чуть более двух лет. По данным Китайской ассоциации циркулярной экономики, более половины этих телефонов хранятся дома и не используются.

В 2020 году информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на официальные данные, сообщило, что Китай ежегодно производит около 2 млн т электронных отходов. В агентстве добавили, что к 2030 году объем отходов по всей стране может достигнуть 27 млн т.

Линь принадлежит к новой волне предпринимателей, которые за определенную плату разбирают устаревшие или сломанные устройства — телефоны, игровые консоли, камеры — и вручную создают из них произведения искусства. Для клиентов эти работы имеют как эстетическую, так и эмоциональную ценность.

В 2021 году Taobao, ведущая платформа электронной коммерции страны, признала такие услуги одной из уникальных профессий Китая. В социальных сетях Линь и ее конкурентов называют «специалистами по захоронению мобильных телефонов», что ее немного беспокоит.

«Мы уделяем больше внимания художественной и духовной деятельности, но этот термин подразумевает, что мы устраиваем похороны неиспользуемых гаджетов, — говорит Линь, у которой более 600 тыс. подписчиков на Douyin, китайской версии TikTok. — Я просто рада, что родилась в эпоху, когда я нашла путь, который объединяет помощь другим с моими личными интересами».

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Ли Ишэнь, арт-дизайнер из Гуанчжоу, рассказывает, что спрос на переделку таких гаджетов вырос. По его опыту, чаще всего для этих целей выбирают старые модели телефонов с уникальным дизайном.

Ли и его жена создали первый проект в 2018 году, когда мало кто занимался этим бизнесом. Они переделывали iPhone 4. «Для многих людей в Китае он имеет особое значение, поскольку это была первая модель iPhone, представленная здесь», — вспоминает Ли. Чтобы его приобрести, многим приходилось откладывать деньги и часами стоять в очередях.

Линь начала увлекаться таким искусством, когда училась за границей в Великобритании. Она посещала множество музеев, но ее внимание привлек один экспонат — разобранная лампа, заключенная в рамку, отражающая то, что она назвала «гармоничной красотой» деталей.

Линь Си в своей студии. Фото в тексте: Линь Си

Когда Линь вернулась в Китай, она обратила внимание на выброшенные портативные игровые консоли и стала превращать их в настенное искусство. В 2020 году она открыла свою студию под названием Seeou Design. Сейчас там работают примерно 10 сотрудников, и она выполняет от 30 до 50 индивидуальных заказов в месяц.

Клиентура разнообразна: одни желают увековечить личные воспоминания, другие — моменты, проведенные с близкими. Линь работает не только с телефонами, но и с другими электронными устройствами, такими как камеры, дроны и даже оборудованием для майнинга криптовалют.

Стоимость варьируется примерно от $100 за простые задачи до $2,8 тыс. за более сложные. По словам Линь, проект с обычным смартфоном может занять три дня, а с более сложным и незнакомым устройством — месяц. Она также предлагает специальный набор, позволяющий клиентам самостоятельно создать картинку с популярными моделями смартфонов.

Для каждого проекта устройство разбирают, а его компоненты очищают и раскладывают, чтобы создать финальный дизайн. Тем не менее Линь подчеркивает, что важно понимать индивидуальную историю и значение каждой работы. «Больше общения означает больше удовлетворения», — говорит она.

Некоторые из проектов Линь Си. Фото в тексте: Линь Си

Чтобы наполнить работы контекстом и смыслом, студия погружается в историю каждого устройства. По словам Линь, когда она только начинала, она пользовалась десятками онлайн-руководств и даже обращалась в местные ремонтные мастерские, чтобы обучиться этому ремеслу.

Линь признает: хотя в последние годы бизнес набирает обороты, это по-прежнему нишевая услуга.

Как рассказывает Ли, спрос был высоким в 2019 году, когда такие произведения искусства только появились, но первоначальный энтузиазм постепенно угас. «Последующая ценовая война на конкурентном рынке, а также разработка стандартизированных продуктов быстро снизили прибыль многих дизайнеров», — объясняет он. Многие любители, которые занимались этим из личного интереса, ушли из бизнеса, поскольку им было трудно постоянно внедрять что-то новое и привлекать клиентов.

Линь также подчеркивает, что талант в этом бизнесе встречается редко и высоко ценится. «Мастер должен увлекаться цифровыми продуктами, разбираться в дизайне и интересоваться историей клиента», — утверждает она.

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Фото на обложке: Линь Си