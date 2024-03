Как снимают китайские вертикальные дорамы

Китайская компания FlexTV не только переводит и дублирует на английский язык сериалы, популярные в Китае, но и снимает новые, в том числе в Лос-Анджелесе. Но компания ориентируется не только на Китай и США. В частности, она выбрала Юго-Восточную Азию как целевой рынок и центр производства.

Когда китайские технологические компании выходят за рубеж, в первую очередь они часто начинают экспортировать продукцию именно в Юго-Восточную Азию. Этот регион также хорошо реагирует на культурный экспорт из Китая. Только здесь Tencent и Baidu удалось добиться определенного успеха, когда они решили вывести свои стриминговые платформы на международный рынок.

Поэтому неудивительно, что Таиланд стал одной из первых стран, где было запущено приложение FlexTV. На платформе уже есть довольно много сериалов на тайском языке.

В этом регионе компания также снимает контент для мирового англоязычного рынка.

Эрен Керечи — 30-летний турецкий актер, живущий на Филиппинах. В конце 2022 года он присоединился к съемкам короткометражной драмы The Bride of the Wolf King («Невеста Короля Волков») в Тагайтае, городе к югу от Манилы. Тогда он еще не знал, что сериал выйдет на FlexTV, но понимал: съемки ведутся в вертикальном формате.

«Нам посоветовали делать упор на мимику, поскольку в вертикальном кадре движения тела ограничены», — рассказывает Керечи.

Кроме того, поскольку сценарии изначально написаны на китайском языке (большинство мини-сериалов — это адаптации веб-новелл), перевод не всегда был хорошим. «Часть текста потеряла смысл, поэтому мы, актеры, немного меняли его прямо во время съемок», — говорит он.

Во время съемок Керечи не общался ни с одним человеком из Китая. Производством занималась филиппинская команда. В Юго-Восточной Азии, расположенной на пересечении основных культур, живет много творческих людей, говорящих на английском языке, что позволяет создавать там мини-сериалы для мировой аудитории.

Такое расположение также позволяет сэкономить на производстве. Как утверждает COO FlexTV Сянчен Гао, в Таиланде съемки сериала обходятся в $40-80 тыс., а в США — вдвое дороже. Это значительное преимущество, когда в основе бизнес-модели — быстрый контент, для которого не нужен большой бюджет. По словам Гао, в будущем FlexTV продолжит снимать сериалы как в США, так и в Таиланде.

Вероятно, производить подобный контент за границей начнут больше китайских компаний. Правительство Китая стремится регулировать эту сферу более строго — так же, как кино и телевидение. В ответ некоторые компании могут перенести бизнес в другие страны.

Несмотря на размер экономики Китая, его культурные индустрии не обладают большим влиянием — по крайней мере, по сравнению с японским аниме, а также корейскими дорамами и музыкальными группами. Изменят ли правила игры мини-сериалы? Возможно, нет. Но они могут стать важным шагом, который поможет китайской индустрии развлечений познакомиться с мировым рынком, а международной аудитории — лучше понять Китай.

