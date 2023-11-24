Китайские блогеры уходят из социальных сетей ради анонимности

Некоторые инфлюенсеры уже начали удалять подписчиков, а другие сообщили об уходе из социальных сетей.

Weibo, WeChat и прочие социальные платформы Китая требуют, чтобы блогеры с большой аудиторией раскрывали свои настоящие имена.

23 октября популярный книжный блогер и писательница Ту Пао Дин объявила, что покидает Weibo, крупнейшую в Китае платформу микроблогов. Она прочитала в интернете слухи о том, что Weibo планирует ввести новое правило, требующее от верифицированных блогеров с большим количеством подписчиков указывать свое официальное имя в публичных профилях.

Ту Пао Дин – это псевдоним, под которым она более двух десятилетий публиковала рецензии на книги и комментировала текущие события. Ее аудитория на Weibo составляла 2 млн человек.

«В связи с надвигающимися правилами использования реальных имен я планирую отказаться от этой платформы», — написала она.

Восемь дней спустя ее опасения подтвердились.

31 октября Weibo, а также несколько других крупных китайских платформ социальных сетей, включая WeChat, Douyin, Zhihu, Xiaohongshu и Kuaishou, объявили, что теперь официальные имена популярных пользователей должны доступны общественности. Weibo сообщила, что новое правило сначала будет применяться ко всем пользователям с аудиторией более 1 млн, а затем и к тем, у кого более 500 тысяч.

Многие уже раскритиковали новое правило, заявив, что оно нарушит конфиденциальность пользователей, допустит токсичное поведение в интернете и ограничит свободу слова.

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Когда Кэти Чжан, которая специализируется на лайфстайл-контенте, впервые увидела скриншот с анонсом новой политики Weibo, она решила, что это фейк. «Это противоречило здравому смыслу и лишало социальные сети всякой анонимности», — прокомментировала она.

На следующий день она поняла, что это реально: в профиле CEO Weibo Ван Гаофэя теперь указаны его настоящее имя и род деятельности, «аналитик мобильного интернета».

У Чжан свыше 35 тысяч подписчиков на Weibo, и она уже более 10 лет зарабатывает на жизнь блогом, публикуя на платформе посты о здоровье и гендерных проблемах. Она никогда не раскрывала свое полное имя или личность в интернете, что частично защищало ее от онлайн-троллей. Хотя у Чжан недостаточно подписчиков, чтобы на нее повлияло новое правило, она обеспокоена.

«У меня такое чувство, будто я едва увернулась от пули», — признается блогер.

В качестве профилактики Чжан планирует провести профилактическую «чистку фанатов». Этот термин означает сокращение количества подписчиков путем блокировки неактивных профилей, ботов и троллей.

Многие другие инфлюенсеры используют эту стратегию, чтобы не попасть под новые требования. Пользователь Tianjin Stock King, публикующий финансовый контент, за одну ночь удалил более 6 млн подписчиков, сократив аудиторию с 7 млн до чуть более 900 тысяч. - Специально разработанная для этого программа набрала более 100 тысяч просмотров на китайском форуме для обмена программным кодом CSDN.

Руководитель инфлюенс-агентства в Пекине, который предпочел остаться анонимным, признается: он опасается, что новые правила лишат многих блогеров денег и известности. «Многие пока предпочитают хранить молчание, ожидая, как будет осуществляться эта политика», — сказал он.

Эрик Лю, бывший цензор Weibo, а в настоящее время редактор China Digital Times, проживающий в США, считает, что новая политика, скорее всего, является ответом на директивы Администрации киберпространства Китая.

В последние годы национальный интернет-регулятор ввел несколько политик, регулирующих анонимность на китайских платформах социальных сетей: в 2017 году он обязал пользователей Weibo регистрироваться под своим настоящим именем, а в прошлом году потребовал от пользователей указывать свой IP-адрес рядом с именем пользователя.

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