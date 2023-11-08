Китайские блогеры используют цифровых клонов для производства контента

В Китае прямые трансляции — это крупный бизнес, в котором работают более 1,23 млн блогеров, а на их каналы подписаны более 700 млн интернет-пользователей. Но как цифровизация скажется на отрасли?

В сентябре Чэнь Иру, тайваньский инфлюенсер с почти 9 млн поклонников на Weibo, в прямом эфире ел куриные ножки. Трансляция продолжалась 15 часов.

Подписчики были впечатлены, но некоторые засомневались, насколько это вообще возможно. Их подозрения подтвердила надпись мелким шрифтом: «Только для показа, не реальный человек».

Многие из поклонников блогера были возмущены, и, как сообщается, он потерял более 7 тысяч подписчиков в период с 24 по 26 сентября. Даже юридическое сообщество внесло свой вклад. Дон Юаньюань, старший партнер пекинской юридической компании Tiantai, отметил, что ИИ-аватары не могут быть «полностью отделены от самой знаменитости» и что «виртуальные прямые трансляции... не освобождают знаменитостей от юридической ответственности».

Но Чен — не единственный, кто передает свою работу на аутсорс аватару. Китайские инфлюенсеры, особенно в индустрии e-commerce, все чаще обращаются к цифровым клонам для распространения контента в режиме 24/7.

Для некоторых звезд, таких как Чен, это возможность поднять свой контент и доходы на еще большую высоту. Но менее известные стримеры рискуют потерять работу, поскольку медиакомпании переключаются на более дешевых цифровых звезд.

В Китае прямые трансляции — это крупный бизнес. По данным iResearch, в 2020 году в отрасли было занято более 1,23 млн человек, а по данным Daxue Consulting, за их каналами следят более 700 млн интернет-пользователей.

Жанр начинался со стримов, на которых люди разговаривали, пели или занимались своими делами, но с тех пор тесно переплелся с миром электронной коммерции. Ожидается, что в 2023 году продажи прямых трансляций составят 4,9 трлн юаней (0,5 трлн фунтов стерлингов), что составляет более 11% от общего объема сектора электронной коммерции.

На каналах стриминговых продаж блогеры часами обсуждают или примеряют товары. Они могут отвечать на вопросы зрителей о продуктах и продвигать скидки и распродажи для брендов.

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Сейчас стартапы в области ИИ подхватывают тренд, продавая цифровые аватары инфлюенсерам и медиакомпаниям. Согласно MIT Technology Review, Silicon Intelligence, базирующаяся в Нанкине, создает базового клона всего за 8 тысяч юаней, хотя если потребуются более сложные параметры, цена может вырасти.

Чтобы обучить виртуального стримера, потребуется всего одна минута видео с человеком.

Недавний опрос 10 тысяч молодых пользователей Weibo показал, что свыше 60% хотели бы стать блогерами или ведущими прямых трансляций. Но именно они с наибольшей вероятностью потеряют работу из-за ботов с ИИ.

«Тренд сильнее всего затронет стримеров низшего эшелона, поскольку они не так незаменимы для брендов», — считает Ялинг Цзян, независимый аналитик и основатель рассылки о китайских потребителях Following the Yuan.

Крупные блогеры, такие как Чен, немало работают за кадром, чтобы повысить свой статус и привлекательность для клиентов.

По словам Цзяна, самая трудная задача на пути к статусу успешного лидера мнений — «стать частью ажиотажа и медийного цикла»: «ИИ-инфлюенсеры не распространяют сплетен, их не видят в реалити-шоу, на улицах или стадионах, как Тейлор Свифт. Если они не на виду у общественности, то какую медийную ценность они имеют?».

Есть и еще один вопрос — искренность. 11 октября китайское правительство опубликовало проект руководства для компаний, использующих технологию генеративного ИИ. Согласно им, при создании цифровых клонов человек должен предоставить письменное согласие на использование своих биометрических данных таким образом, но правила не уточняют, как отмечать такой контент для общественности.

На некоторых платформах, например Douyin, есть свои требования, но эта практика не распространена, и, по словам Цзяна, «все еще остается много серых зон».

Вскоре дипфейки могут привлечь внимание китайских регуляторов. Но до тех пор на платформах появляется все больше цифровых клонов — и видео с клонами, которые рекламируют услуги по созданию клонов.

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