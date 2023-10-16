Китай столкнулся с кризисом стриминговых продаж

Во время пандемии в Китае стали невероятно популярны стриминговые продажи. Но похоже, что этот пузырь скоро лопнет.

В 2022 году Хоу, радиожурналист по образованию, переехала в Ханчжоу, чтобы стать продавцом прямых трансляций. Ее привлекла перспективная работа в центре e-commerce Китая. Она работала по 4 часа в день, 26 дней в месяц, получая более 10 тысяч юаней ($1390) — примерно вдвое больше среднего дохода тех, кто только что окончил колледж.

Но в 2023 году ситуация на рынке труда стала сложнее. Многие компании снизили зарплату до 6-8 тысяч юаней ($821-$1095) и потребовали от продавцов работать по 8 часов в день. Компании банкротились одна за другой, и Хоу приходилось часто менять работу. Один производитель одежды уволил всех сотрудников через 6 дней после того, как она устроилась.

В условиях замедления экономики китайские потребители стали более осторожными в расходах и предпочитают покупать товары по скидке. Поскольку потребители тратят меньше, а продажи падают, компании компенсируют убытки за счет увеличения рабочей нагрузки сотрудников, работа продавца становится еще более конкурентной, требовательной и напряженной.

Продавцы сталкиваются с большим давлением и конкуренцией из-за перенасыщенности рынка, отмечает Руи Ма, технический аналитик из Китая. По данным китайской исследовательской компании Zhiyan Consulting, с 2020 по 2022 годы количество стриминговых каналов на китайских платформах увеличилось в 5 раз .

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С 2020 по 2021 год, когда в Китае набирал обороты онлайн-шопинг, ритейлеры были готовы предлагать большие скидки и платить большие суммы только за то, чтобы их товары были представлены в каналах продаж, рассказывает Лео Ли, технический специалист по поиску персонала в Ханчжоу.

Агентства росли как грибы и сражались за продавцов, предлагая им высокие зарплаты. Но теперь ритейлеры предлагают меньше скидок и платят стримерам меньший процент от прибыли. В то же время в отрасль приходит все больше молодых выпускников колледжей, что приводит к дальнейшему снижению зарплат.

Чтобы сократить расходы, e-commerce экспериментирует с онлайн-продавцами с ИИ, что делает рынок труда еще более нестабильным. Основанный в Нанкине стартап Silicon Intelligence позволяет клиентам создавать виртуальных продавцов или использовать предварительно обученных за ежемесячную подписку всего в 5500 юаней ($753).

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В августе этого года Хоу уволилась с другой работы — на этот раз из компании, которая продавала смазочные материалы для автомобилей, — после того, как ее работодатель продлил ей рабочее время и сократил дни отпуска. Она сказала, что не уверена, стоит ли ей искать другую работу в этой отрасли: ее нынешняя работа оплачивается лучше, чем другие, но она выгорает.

Девушка не справляется с планом по продажам и нервничает настолько, что теряет волосы и не может спать; даже когда ей это удается, во сне она повторяет рекламные скрипты.

«Прежде чем взяться за эту работу, я думала, что буду чувствовать себя так, словно выступаю на сцене, под софитами, — говорит она. — После того, как я начал работать, я понял, что на самом деле это механическая, скучная и утомительная работа».

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