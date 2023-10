«Для стремящихся к гармоничной жизни»: стартап-гид по Таиланду

Содержание:

Привлекательность Таиланда для бизнеса

У Таиланда есть как минимум две особенности, которые привлекают предпринимателей со всего мира.

Первая — страну ежегодно посещают миллионы туристов. Например, в 2022 году в Королевстве побывали 11,8 млн иностранцев, а за первое полугодие 2023-го года Таиланд посетили почти 800 тыс. россиян. Это огромный клиентский трафик, с которым можно работать. Понимая это, предприимчивые россияне покупают недвижимость на побережье (особенно на Пхукете), в том числе для сдачи в аренду.

Но в Таиланде, как на любом курорте, бизнес, завязанный на туристах, зависит от сезона. По словам Виктора Апасьева, бренд-шефа и ресторанного предпринимателя, работающего в Бангкоке, в столице сезоном считается октябрь-март и апрель — канун тайского Нового года, Сонгкрана. А в июле-августе здесь много туристов из Австралии. Это время активного заработка сервисного бизнеса.

В других городах пик туризма может приходиться на другие месяцы. «В Хуахине больше всего туристов под Новый год и в ноябре-феврале, а самый тихий месяц — сентябрь. Сейчас летом ездят больше людей — сезон расширяется.

Вообще в Хуахине, в отличие от островов, климатический сезон стабилен круглый год. Но у людей есть предубеждение, сформированное турагентствами для удобного распределения потоков отдыхающих», — делится Сергей Богданов, совладелец агентства недвижимости в Таиланде Huahin MM Group.

Вторая особенность больше касается цифровой индустрии — это близость к инвестиционным хабам Юго-Восточной Азии, в числе которых Сингапур, Гонконг и Индонезия. Жить в Таиланде дешевле, чем в этих локациях, а добираться до них из Королевства несложно. Например, долететь из Бангкока в Сингапур на конференцию инвесторов можно всего за два часа. Также центральное расположение Таиланда позволяет быстро добираться до Китая и Индии.

Александр Трифонов

«Сравнительно низкие затраты на рабочую силу и инфраструктуру делают Таиланд привлекательным для иностранных компаний, которые стремятся к международной экспансии или просто хотят перевезти бэк-офисы в иностранные юрисдикции без больших вложений.

В Таиланде присутствуют многие технологические компании с выходцами из России и других постсоветских стран», — рассказывает Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде, включая Legium.IO и EduTailor.

Понимая, что рост экономики — за современными технологиями, правительство Таиланда стремится привлекать больше талантливых предпринимателей. С 2015 года Национальное агентство инноваций (National Innovation Agency, NIA) реализует программу экономического развития «Таиланд 4.0». Ее цель — сделать Королевство центром стартап-инвестиций в регионе.

Для этого агентство сотрудничает с Советом по инвестициям (The Board of Investment of Thailand, BOI), который помогает перспективным проектам находить финансирование и предлагает им налоговые и неналоговые льготы. Эти льготы и субсидии доступны в первую очередь компаниям приоритетных экономических сфер — их 18 (они перечислены здесь), включая цифровые технологии и творческую индустрию.

Также в Королевстве для проектов из этих сфер смягчили законы, регулирующие владение недвижимостью, запустили визовую программу SMART Visa для иностранных предпринимателей. Подробнее расскажем об этом ниже.

Плюсы ведения бизнеса в Таиланде. Источник — Джиттрапон Джиракулсомчок , разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций

Но есть ограничения, о которых стоит помнить, рассматривая Таиланд как направление для запуска бизнеса. Главное из них — местный протекционизм. В Таиланде с 1999 года действует «Закон об иностранном бизнесе» (Foreign Business Act, или FBA), запрещающий иностранцам заниматься многими видами деятельности без лицензии (Foreign Business Licence, FBL). Например, проводить экскурсии или работать в сфере уличной торговли.

Чтобы обойти эти ограничения, иностранцы, чей бизнес не попадает под протекцию Совета по инвестициям, вынуждены привлекать в компанию тайских партнеров и передавать им не менее 51% бизнеса.

Стартап-экосистема Таиланда: прогрессивные города и успешные проекты

За 2021 год 28 стартапов Юго-Восточной Азии стали единорогами, преодолев рыночную оценку в $1 млрд. Из-за глобального экономического кризиса в 2022 году объем инвестиций в регион снизился: по данным DealStreetAsia, в четвертом квартале 2022 года компании Юго-Восточной Азии привлекли только $2,88 млрд, а частные инвестиции сократились с $23,2 млрд до $15,8 млрд. На Таиланд пришлось $514 млн. согласно отчету конференции «Технологии в Азии 2023».

В прошлом году единорогами в регионе стали только восемь стартапов, из которых всего один — таиландский. Это проект Line Man Wongnai, сервис такси и доставки еды из ресторанов и супермаркетов, он привлек $285 млн в раунде B. Среди его инвесторов — GIC, BRV Capital Management и LINE Plus Corporation. Общий объем сделок за прошлый год в этой стране — 38.

Статистика по инвестициям в Таиланд из выступления Нарита Тёдсатьенрасака, генерального секретаря Совета по инвестициям Таиланда (BOI) на конференции SITE2023. Фото — Павел Веселовский

«У меня была возможность послушать доклад представителей Национального агентства инноваций Таиланда. Коллеги открыто рассказали, что в Королевстве 12 единорогов. Россиян в числе их основателей я не видел», — делится Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде.

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Но, несмотря на экономический спад, Национальное агентство инноваций продолжает создавать новые специальные зоны по всему Таиланду, которые объединяются в Инновационный коридор. Он соединяет 12 городов и 12 районов, которые получают инвестиционную поддержку. Например, все большее внимание уделяется областям DeepTech, MedTech, FoodTech и агротехнологическим отраслям промышленности.

Инновационный коридор. Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Доли таиландских стартапов по отраслям. Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Startup Blink выделил четыре самых благоприятных города для запуска стартапов в Королевстве. Расскажем о них подробнее.

Бангкок

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Столица Королевства и столица таиландских стартапов: здесь сосредоточено около 82% стартапов Таиланда. В британском исследовании The Instant Group 2022 года Бангкок был назван вторым лучшим городом в мире и лучшим городом в Азии для цифровых кочевников.

Сейчас Национальное агентство инноваций развивает два района Бангкока — Пуннавити и Ари, чтобы создать в них усовершенствованную экосистему для стартапов в Юго-Восточной Азии.

Именно в Бангкоке в 2021 году появился первый таиландский финтех-единорог — Ascend Money, создавший сервис электронных кошельков TrueMoney, а в 2022 году — упомянутый выше Line Man Wongnai.

Среди бангкокских стартапов с российскими корнями — сервис GoWabi для бронирования медицинских и бьюти-услуг. Его вместе со шведским коллегой в 2016 году запустил омич Вадим Еремеев.

В 2017 году компания GoWabi Limited привлекла инвестиции от американского венчурного фонда 500 Startups и стала работать в семи провинциях Таиланда. В 2018 году, обойдя более 500 конкурсантов, она попала в крупнейший в Таиланде акселератор Dtac Accelerate и выиграла приз за лучшие показатели роста.

Вадим Еремеев (слева), сооснователь GoWabi, с коллегами

«После запуска мы быстро заняли большую долю на рынке и сегодня продолжаем удерживать и увеличивать ее. Мы запускались в Бангкоке, и до сих пор этот город для нас — крупнейший источник дохода. Таиланд в этом плане похож на Россию, где есть Москва и все остальные города. Многие стартапы не выходят за пределы Бангкока, потому что в провинциях условия для развития бизнеса все еще не так хороши», — делится Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi.

Реклама GoWabi в Таиланде

С 2013 года в Бангкоке проходит аналог хельсинкского стартап-фестиваля SLUSH Techsauce Global Summit — это крупнейшее мероприятие в Юго-Восточной Азии, посвященное технологическому предпринимательству, инновациям и стартапам.

«Techsauce собирает тысячи участников каждый август. Он длится неделю и включает различные нетворкинг-вечеринки и мероприятия-сателлиты. Все они проходят на английском языке. Стоимость билета на Techsauce варьируется от $50 до $500. Есть возможность купить выставочное место для стартапа. А еще организаторы TechSauce запустили технологический радар по стартапам и венчурным сделкам Королевства», — рассказывает Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям.

Techsauce Global Summit 2023. Источник — сайт мероприятия

Techsauce Global Summit 2023. Фото — Павел Веселовский

Еще одно крупное мероприятие о стартапах и технологиях в Бангкоке — Startup x Innovation Thailand Expo: SITE.

«Здесь действует выставка местных стартапов, можно узнать о последних технологических разработках, инвестиционных возможностях в Таиланде и стать частью глобального стартап-сообщества. Участие в мероприятии бесплатное, оно проходит на английском и тайском языках (с синхронным переводом)», — делится Павел Веселовский.

SITE 2023. Источник — it24hrs.com

SITE 2023. На фото слева направо: Владимир Гольцов, CEO Qi LifeTracker; Джиттрапон Джиракулсомчок, разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций; Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям.

Фото — Павел Веселовский

Чиангмай

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

Это северный экономический центр Королевства. На Чиангмай, по данным Startup Blink, приходится около 5% стартапов Таиланда. Среди ведущих отраслей — разработка ПО, аналитика данных, электронная коммерция и торговля, социальные услуги и развлечения.

В числе перспективных стартапов, которые появились здесь, Coworker — крупнейшая в мире платформа для поиска коворкингов в 125 странах, сервис покупки и аренды жилья Baania и конструктор веб-сайтов SimpleDifferent.

Национальное агентство инноваций открыло в Чиангмае свой первый региональный офис. Поддержку инновационным проектам в этом городе предлагают в том числе Чиангмайский университет и медицинский инновационный центр Суандок. Также есть агроинновационный район Маехо, где развивают проекты из области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Из отраслевых мероприятий здесь, по словам Павла Веселовского, эксперта по экосистемам и корпоративным инновациям, проходит филиал конференции SITE под названием Chiang Mai Startup Day (или Creative Startup Night).

Паттайя

Находится в 100 км от Бангкока. Здесь развиваются около 5% стартапов страны, связанных преимущественно с разработкой ПО, анализом данных, маркетингом и торговлей. Например, ПО для экспедиторских компаний Transporters и маркетинговое агентство Tek Def.

Пхукет

На острове сосредоточены 3% таиландских стартапов, в основном из сферы торговли, маркетинга, образования, социальной сферы и развлечений. Примеры местных успешных проектов: агентство цифрового маркетинга ReverseAds и сервис бронирования жилья и билетов Agoda.

Взгляд предпринимателя из России на экосистему стартапов в Таиланде

Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi

Сейчас таиландская экосистема стартапов все еще на начальном этапе развития, поэтому в стране есть много незанятых ниш. Вообще, конкуренция здесь не очень большая — имея опыт и ресурсы, можно достичь успехов.

Основные игроки в цифровом бизнесе — китайские, корейские и сингапурские компании, которые конкурируют друг с другом, например, в таких сферах, как интернет-торговля, коммуникации, доставка, развлечения. У таиландских корпораций пока не получается создать продукты, которые бы успешно соперничали с ними.

Однако в Таиланде есть проблема с поиском капитала для развития бизнеса: в Королевстве работают лишь несколько венчурных фондов, которые вкладываются в компании на ранних стадиях. Число сделок значительно ниже, чем это было в докоронавирусные времена.

Для региональных инвесторов Таиланд — не приоритетный рынок. Как правило, условиями для инвестиций являются перенос материнской компании в другую юрисдикцию (Сингапур или Гонконг) и выход на еще один рынок. Большинству местных стартапов сделать это непросто.

Также сложности с привлечением капитала связаны с устройством экономики страны: она поделена между большими семейными корпорациями, которые не очень заинтересованы в инновациях, ведь это создаст угрозу их бизнесу. Поэтому они стараются выкупать компании на стадиях масштабирования, чтобы интегрировать их в свой бизнес или просто уничтожить.

В технологическом плане Таиланд — развитая страна: здесь удобная банковская система, почти в любой точке есть доступ к высокоскоростному интернету, в Королевстве работают офисы крупнейших облачных провайдеров.

Что касается процесса открытия компании в Таиланде, то это все еще занимает время, но постепенно оптимизируется. Если бизнес-модель стартапа попадает в одну из категорий, в которых заинтересован Таиланд, можно получить лицензию на полное владение компанией и долгосрочные рабочие визы для ее основателей и сотрудников за разумные деньги и в особом порядке.

Если говорить о нашем проекте, то изначально мы создавали GoWabi для иностранцев в Таиланде: до пандемии этот рынок быстро рос, но после коронавируса он представляет жалкое зрелище. В пандемию мы сосредоточили GoWabi на местном рынке, и до сих пор таиландцы — наши основные клиенты. Думаю, сейчас есть смысл создавать компании, которые будут удовлетворять спрос именно местных жителей. Но для этого нужно понимание тайского языка, культуры бизнеса и потребностей местных людей.

Акселераторы, инкубаторы и венчурные фонды

По наблюдениям основателя GoWabi Вадима Еремеева, после коронавируса многие местные акселераторы и инкубаторы закрылись. Он называет тройку наиболее полезных для предпринимателей фондов, работающих сегодня:

Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям, приводит в пример другие действующие акселераторы, инкубаторы и фонды в Таиланде.

SPACE F — крупный международный инкубатор и акселератор FoodTech-стартапов. Он объединяет новые проекты и корпорации для налаживания деловых связей и совместной работы без участия в капитале.

Инкубатор создан в сотрудничестве с Thai Union Group, одним из лидеров производства морепродуктов и крупнейшего производителя продукции из тунца, а также Национальным инновационным агентством и Университетом Махидол.

Harbour.Space University — частный университет технологий, предпринимательства и дизайна, основанный в Барселоне и имеющий филиал в Бангкоке. Это одновременно и академический институт, и стартап-акселератор, и венчур-билдер, в котором преподают мировые лидеры индустрии.

«Мне довелось побывать на занятиях, которые вел Камран Элахия — легендарный венчурный инвестор из Кремниевой долины, кофаундер университета Harbour.Space», — рассказывает Павел Веселовский.

По словам Павла, здесь есть и русскоязычные преподаватели, в том числе главные тренеры по олимпиадному программированию ACM ICPC.

Камран Элахия, основатель и председатель правления Global Innovation Catalyst, в Harbour.Space University. Фото — Павел Веселовский.

«Здесь студенты бакалавриата и магистратуры разных направлений — технологические разработчики, фронтендеры, дизайнеры, маркетологи — создают свои проекты и реализуют их до этапа привлечения инвестиций и выхода на рынок.

Это шанс получить образование в области технологического предпринимательства мирового уровня по программе двойного диплома — Harbour.Space и University of the Thai Chamber of Commerce», — говорит Павел Веселовский.

Студенты Harbour.Space University. Источник

В ряду известных фондов, акселераторов и венчур-билдеров в Таиланде также:

А здесь собрана информация обо всех тайских фондах.

Чтобы найти полезные связи в Таиланде, Павел Веселовский советует вступать в коворкинг-центры, посещать отраслевые мероприятия и участвовать в нетворкинг-встречах таких организаций, как Startup Thailand. Следить за анонсами деловых событий в Таиланде Павел рекомендует в следующих источниках:

Как иностранной компании обосноваться в Таиланде

Получить лицензию на иностранный бизнес

Как мы писали выше, «Закон об иностранном бизнесе» подразумевает, что иностранцы должны получить разрешение на ведение бизнеса в Таиланде, при этом есть виды деятельности, закрытые для граждан других стран. Обойти ограничения можно с помощью мажоритарного тайского участия — найти партнера-тайца и передать ему 51% акций компании. Тогда компания не будет считаться иностранной.

Но за фиктивное партнерство в стране наказывают. По словам Михаила Бородина, советника юридической фирмы Silk Legal из Бангкока, привлечение номинальных тайских акционеров грозит и номиналу, и предпринимателю-иностранцу лишением свободы до трех лет и штрафом до 1 млн батов.

Есть и другой путь остаться стопроцентным собственником компании. Например, можно получить одобрение Совета по инвестициям Таиланда.

«Чтобы получить поддержку Совета по инвестициям, компания должна работать в одной из приоритетных отраслей и иметь план инвестирования в местную экономику, который, как правило, составляет от $100 до 150 тыс.», — рассказывает Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro.

«Очень важно разработать хороший бизнес-план и подготовить качественную презентацию. Даже при сравнительно мягких требованиях к проектам ИТ-сферы, госпрограммы нацелены на устоявшиеся бизнесы с четкой стратегией. Стартапам может быть сложно соответствовать этим критериям», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal из Бангкока.

Поэтому многие компании, в том числе стартапы, используют первый способ выхода в Таиланд — с привлечением партнера-тайца.

Зарегистрировать компанию

Предприниматели-иностранцы, как правило, выбирают для своей деятельности в Таиланде организационно-правовую форму частной компании с ограниченной ответственностью (Private Limited Company, или Co. Ltd.). Это аналог российского ООО, и он требует участия не менее двух акционеров. Вот шесть шагов для создания Co. Ltd.

Представить в Департамент развития бизнеса Министерства торговли (Department of Business Development, DBD) уникальное название компании, а лучше три. Они бронируются на 30 дней, каждое проверяется на оригинальность, и для регистрации выбирается одно.



Составить учредительный договор, где указаны название, цели, предполагаемое местонахождение компании, степень ответственности директоров и информация об учредителях-физлицах.



Провести учредительное собрание, где будет утвержден устав организации.



Оплатить не менее 25% стоимости акций. После этого регистрируется юрлицо. Пошлина за регистрацию — 5500 батов.



Поставить компанию на налоговый учет в течение 60 дней после регистрации и получить идентификационный номер и карту (tax ID card) для уплаты налога на прибыль. Подробнее о налогах речь пойдет далее.



Встать на учет в органах соцстрахования.

Получить визу

В Таиланде есть несколько вариантов виз, которые могут подойти иностранным предпринимателям. Перечислим наиболее популярные и удобные в регистрации по версии предпринимателей, опрошенных RB.RU. Самый популярный — рабочая виза Non-Immigrant Visa-B.

«Название “рабочая виза” условное. Под ней в Таиланде подразумевается неиммиграционная виза категории “B”, или Non-B, в сочетании с разрешением на работу. Она предназначена также для бизнеса», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal из Бангкока.

Обычно иностранец получает неиммиграционную визу в одном из тайских посольств или консульств на основании документов, предоставленных будущим тайским работодателем (им может быть и компания, которую основал сам предприниматель). Виза выдается на 90 дней.

«После въезда в Таиланд оформляется разрешение на работу, как правило, на год. В дальнейшем на основании Non-B и разрешения на работу в местном отделении миграционной службы можно продлить срок пребывания на год, реже — на три года. Продление представляет собой штамп в паспорте с датой, до которой лицо может находиться в стране», — говорит Михаил Бородин.

Другой вариант — смарт-виза (SMART Visa). Ее могут получить высококвалифицированные специалисты (тип визы «T»), инвесторы («I»), топ-менеджеры («E»), начинающие предприниматели, которые хотят работать в сфере высоких технологий («S») и члены их семей («O»). Она выдается на шесть месяцев, год или два года вместе с разрешением на работу.

Чтобы получить смарт-визу типа «S» на полгода, создателям стартапов нужно:

разработать проект стартапа в одной из 18 целевых областей и получить его одобрение от Национального агентства инноваций;

иметь медицинскую страховку на все время пребывания в Таиланде.

Если предприниматель принял участие в таиландском инкубаторе, акселераторе или программе поддержки в целевых отраслях, он может получить смарт-визу на год. Если проект одобрили, виза выдается на два года.

Условия получения смарт-визы типа «S». Источник — Джиттрапон Джиракулсомчок, разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций

«Несмотря на то, что об электронных смарт-визах много говорят, людей, которым ее удалось получить, немного. Я лично знаю только двоих.

Когда мои коллеги прилетели с этими визами в Таиланд, то, по их рассказам, на границе документы долго изучали и собирали получасовое совещание. Сложилось впечатление, что смарт-визы — большая редкость для иммиграционных офицеров», — делится Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде.

Узнать об этой визе больше можно на сайте программы Startup Booster от True Digital Park.

В сентябре 2022 года появилась также виза долгосрочного резидента (Long-term Resident, или LTR). Она выдается на пять лет, после ее можно продлить на такой же срок.

Но претендовать на нее могут далеко не все — LTR Visa рассчитана на граждан с большим доходом. Например, с активами не менее $1 млн, с годовым доходом не менее $80 тыс. в течение последних двух лет и инвестирующие в Таиланд не менее $500 тыс. за все время пребывания. Или на редких специалистов целевых отраслей с годовым доходом от $80 тыс. за последние два года или $40 тыс., но с ученой степенью не ниже магистра и с опытом работы не менее пяти лет.

Арендовать недвижимость

«По общему правилу, иностранцы не могут приобретать землю в Таиланде в собственность, но могут приобретать право собственности на недвижимость, построенную на чужом участке», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal.

Компании, в которых 51% акций принадлежит тайскому партнеру, не считаются иностранными, поэтому на них ограничения с покупкой недвижимости не распространяются. Но создавать компанию только ради того, чтобы обойти запрет на покупку земли иностранцем, нельзя — это нарушение закона.

В некоторых случаях разрешение на покупку земли может быть выдано компаниям, которые получили льготы от Совета по инвестициям.

Другой вариант для иностранцев — арендовать землю на срок до 30 лет, а землю коммерческого или промышленного назначения — на срок до 50 лет, с возможностью продления срока аренды.

Стоимость аренды офиса, по наблюдениям Вадима Еремеева, сооснователя GoWabi, зависит от места, площади и прочих потребностей компании. Например, рабочее место в коворкинге стоит от 200 батов в день и обычно включает hot desk, доступ к кофемашине и кулеру с водой.

На окраинах Бангкока офисная аренда стоит от 300 до 800 батов за 1 кв. м с минимальным договором на год, а в центре столицы — от 500 до 1500 батов за 1 кв. м, обычно с трехлетними контрактами.

«Когда мы запускали GoWabi, начали с аренды юридического адреса с почтовым ящиком в одном из коворкингов. Физически мы работали из дома или бангкокских кофеен. Когда у нас появились первые сотрудники, мы купили абонемент в коворкинге на четыре посещения в месяц и проводили там совещания.

Постепенно, с ростом выручки и привлечением первых инвестиций, мы смогли перебраться в коворкинг всей командой. Через несколько лет наша компания арендовала полноценный офис в центре Бангкока, по необходимости мы расширяли его и сейчас занимаем 500 кв. м», — делится Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi.

Александр Трифонов рассказывает, что аренда офиса для команды из 10 человек может стоить от 1 млн батов в год со всеми расходами.

Нанять сотрудников

Еще один пример тайского протекционизма — требование на каждого работника-иностранца нанимать четырех тайцев и иметь 2 млн батов уставного капитала. От этой обязанности освобождаются проекты, получившие льготы от Совета по инвестициям, и обладатели визы долгосрочного резидента.

По словам Виктора Апасьева, ресторанного предпринимателя, открывшего заведение в Бангкоке, некоторые компании устраивают мертвые души на минимальную зарплату. Это 9 тыс. батов, и еще 10% — отчисления в фонд соцстрахования. В сервисном бизнесе вроде общепита нет проблем с тем, чтобы нанять четырех тайцев: там нужно много работников. Например, в ресторане Виктора Апасьева работают около 20 тайцев.

Работники-иностранцы должны получить визу — чаще всего рабочую — и разрешение на работу.

«Если разрешения не будет, работника оштрафуют на сумму от 5 до 50 тыс. батов и депортируют без права въезда в страну. Работодатель тоже получит штраф — от 10 до 100 тыс. батов. А если компания будет поймана на повторном нарушении, штраф составит уже от 50 до 200 тыс. батов с запретом три года нанимать иностранцев», — поясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal.

В Таиланде у компаний есть большая потребность в хороших эйчарах, поэтому услуги по поброру персонала здесь дорогие — от 10% годового оклада найденного специалиста.

Ресторан Виктора Апасьева постоянно находится в поиске сотрудников — от управляющих до барменов, и без эйчара он рисковал бы наткнуться на неквалифицированных людей. По его мнению, в Москве найти хорошие кадры легче, потому что сообщество рестораторов там сплоченное, а в Таиланде сарафанное радио для иностранцев не работает.

«Однажды парень-эмигрант из России прислал нам резюме, в котором было написано, что он работал управляющим в известном сетевом ресторане. К счастью, я был знаком с владельцем этой сети и накануне собеседования с парнем отправил его резюме бывшему работодателю. Оказалось, что соискатель проработал на прежнем месте всего два месяца, и не управляющим, а барменом», — рассказывает Виктор.

Налоги в Таиланде

Иностранный бизнес в Королевстве облагается следующими налогами.

Дивиденды. Облагаются налогом по единой ставке 10% от полученной суммы.

Корпоративный подоходный налог (Corporate Income Tax, или CIT). Этот налог взимается с юрлиц, которые ведут бизнес в Таиланде или получают из Королевства пассивный доход: например, роялти. Общая ставка налога — 20%, но она может варьироваться в зависимости от оборотов бизнеса.

«Стартапы обычно начинают как малый быстроразвивающийся бизнес. В Таиланде малым бизнесом считается компания с оплаченным капиталом менее 5 млн батов и годовым оборотом менее 30 млн батов», — рассказывает Дарья Потехина, налоговый юрист ASB Consulting Group.

Для такого бизнеса налоговые ставки зависят от суммы прибыли:

0% на прибыль до 300 тыс. батов;

15% на прибыль от 301 тыс. до 3 млн батов;

20% на прибыль свыше 3 млн батов.

Компании, зарегистрированные в Таиланде, уплачивают налог с прибыли как в Таиланде, так и за его пределами. Например, если тайская ИТ-компания продает права на разработанное ею ПО в другие страны, то об этом тоже нужно будет отчитаться и уплатить с них налог.

НДС (Value Added Tax). Его уплачивают все, кто импортирует товары или оказывает услуги в Таиланде и чей годовой оборот не превышает 1,8 млн батов. Ставка — 7%.

Если годовой оборот компании меньше 1,8 млн батов или она оказывает, например, образовательные, медицинские или аудиторские услуги, с нее НДС не взимается.

«Импортер облагается НДС независимо от того, является ли он резидентом Таиланда. Налог уплачивают Таможенному департаменту во время ввоза товаров в Королевство. А если речь об услугах, то с них НДС уплачивает сам продавец, зарегистрированный в Таиланде. Если он нерезидент, то НДС уплачивает налоговый агент — зарегистрированный в Таиланде покупатель», — поясняет Дарья Потехина.

Подробнее о налогах и льготах в Таиланде читайте в материале RB.RU

Льготы для иностранного бизнеса

Иностранный бизнес может претендовать на налоговые и неналоговые льготы, если работает в одной из целевых областей из списка Совета по инвестициям и одобрен самим Советом. Например, разработка ПО, цифровых платформ или цифрового контента отнесены к категории 8.1.

К налоговым льготам, которые может получить такой бизнес, относятся:

налоговые каникулы от 3 до 13 лет;

снижение импортных пошлин на сырье и оборудование или полное освобождение от них;

двойной вычет расходов на транспорт, электроэнергию и водоснабжение;

снижение налогов на дивиденды, выплачиваемые акционерам;

200% вычет затрат на наем квалифицированных работников в научно-исследовательских проектах;

150% вычет затрат на обучение персонала.

Неналоговые льготы представлены в виде возможностей:

владеть 100% компании;

нанимать иностранцев по упрощенной схеме;

не брать в штат тайцев в соотношении 4:1 к иностранцам;

выводить деньги за границу в иностранной валюте.

Но к компаниям, претендующим на льготы, есть определенные требования. Вот некоторые из них:

иметь прогнозируемый рост выручки на 20% в год;

использовать преимущественно новое оборудование;

иметь минимальный объем инвестиций 1 млн батов;

иметь отношение заемного капитала к собственному не более 3:1.



Для ИТ-компаний есть два дополнительных условия. Первое — расходы на зарплату тайских сотрудников должны быть не менее 1,5 млн батов в год. Второе — разработка ПО, цифровых платформ или контента должна проводиться по согласованию с Советом по инвестициям.

Опыт российского предпринимателя в Таиланд

Виктор Апасьев в прошлом году запустил в Бангкоке ресторан E-motion. 51% активов компания передала партнеру-тайцу. По словам Виктора, зарегистрировать бизнес было несложно благодаря хорошему юристу. На оформление документов, включая получение бизнес-виз и разрешений на работу иностранцам, понадобился месяц и около 150 тыс. батов.

«Если какие-то из документов оформлены на Пхукете, а сам бизнес в Бангкоке, как у нас, то документооборот придется вести через Пхукет. Хорошо, что здесь быстрая почта: можно отправить письмо и получить ответ в течение трех дней», — предупреждает ресторатор.

Город для открытия выбирали, ориентируясь на туристический поток, среди фаворитов были Бангкок, Пхукет и Паттайя. «Кто-то может сказать, что Хуахин, Краби, Самуи или Чиангмай ничем не хуже. Конечно, и в прекрасном поселке Дивноморское есть прибыльный бизнес, но надежнее открываться в Сочи. Поэтому мы выбрали столицу», — рассказывает Виктор.

Ресторан E-motion в Бангкоке

На его взгляд, Бангкок — привлекательный город для ресторанного бизнеса. «Здесь есть представители известных рестораций: от французского бистро Paul (они есть в каждом торговом центре, иногда кажется, что ТЦ строятся вокруг них) до китайских сетевых хот-потов», — говорит Виктор. А вот российских рестораторов в столице немного, чаще всего российские команды открывают бары и клубы на Пхукете.

Ресторан подготовили к открытию за два месяца — столько времени на запуск обычно нужно и в Москве, но здесь, по словам Виктора, уложиться в сроки было сложнее. Во-первых, в Бангкоке еще не было наработанных контактов. Во-вторых, таиландский менталитет не предполагает спешку даже в бизнесе.

Виктор Апасьев

«В Таиланде получить от поставщиков прайс-листы в течение недели после запроса — это удача. На просьбы поторопиться тайцы отвечают “сабай”, то есть “расслабься”. Это местная философия, как лагом в Швеции. Все работает из-под палки, и к этому тяжело привыкнуть после Москвы. Сейчас мы наконец нашли партнеров, которые понимают важность оперативности», — делится Виктор.

Предприниматель отмечает приветливость тайцев, но, если речь идет о бизнесе, на иностранцах, по его опыту, часто пытаются заработать. Например, эйчар-агентство в день подписания контракта может выставить финальный счет в два раза больше, чем обсуждалось ранее.

Виктор рассказывает, как во время запуска ресторану нужно было купить газовое и канализационное оборудование. Сначала с поставщиками общался россиянин, и ему озвучили сумму в 22 тыс. батов, но когда в компанию позвонил таец-су-шеф и описал ту же задачу, сумму назвали другую — всего 9 тыс. батов. Когда в компании появились сотрудники-тайцы, закупочные цены для ресторана стали ниже.

Помещение для ресторана Виктор взял в аренду на 10 лет. Выйти из долгосрочного договора, по его словам, здесь сложнее без финансовых потерь: в Москве можно переуступить права знакомым, а в Бангкоке — нет.

«В целом, уровень свободы бизнеса в Таиланде сейчас, как в России 90-х годов», — подытоживает Виктор.

Другие особенности страны

По словам Вадима Еремеева, сооснователя GoWabi, в Таиланде нет проблем с арендой жилья. В любом сегменте рынка недвижимости можно найти подходящий вариант за одну-две недели.

Большинство иностранцев выбирают кондоминиумы — это жилые комплексы, оборудованные всем необходимым: тренажерными залами, бассейнами, детскими площадками, многоуровневыми парковками для автомобилей и мотоциклов. Есть варианты с боулингом, теннисными кортами, гольфом и футбольными полями.

Александр Трифонов рассказывает, что хороший дом в Королевстве в среднем стоит около 500 тыс. батов в год, но есть варианты дешевле. Выбор зависит от запросов арендатора.

Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi

В Таиланде есть привычные сервисы, в том числе доставка на дом продуктов, еды из ресторанов, посылок, а также агрегаторы услуг. Ночная жизнь в Бангкоке, по словам Вадима Еремеева, нескучная: каждую ночь на улицах работают развлекательные заведения.

Государственный язык Королевства — тайский, но многие жители говорят на английском, китайском или японском языках. «Иностранцу жить в Бангкоке и на островах Самуи, Пхукет и Панган легко. Но в тайских провинциях может быть сложнее, потому что там нужно знание тайского языка и понимание местных традиций», — рассказывает сооснователь GoWabi.

Среди плюсов жизни в Таиланде Александр Трифонов называет низкий уровень преступности. «Дом можно не закрывать, например, чтобы уборщица зашла в условленное время. Нестрашно забыть машину с ключом зажигания внутри или оставить в ней ноутбук на видном месте», — уверяет Александр.

Но предпринимателей из России поражает манера вождения местных жителей: «Если водитель на байке едет по встречной на тебя, не нужно уворачиваться, потому что можно врезаться в других водителей. Сигналить тоже нельзя — это запрещено, потому что ты можешь спровоцировать аварию.

Придется довериться: местный водитель живет здесь давно, он тысячи раз так этот участок проезжал и, наверное, спасет себя. Но мне сложно понять людей, которые живут в Таиланде без хорошей медицинской страховки: 78 евро в месяц достаточно для покрытия всех возможных расходов», — говорит Александр Трифонов.

Вопреки представлениям о том, что, живя на побережье Таиланда, можно часто купаться в море, у предпринимателей редко получается это делать. «Раньше казалось, что я буду плавать в Андаманском море каждый день, но на самом деле побывать на пляже получается раз в неделю, в выходной», — делится Александр Трифонов.

Для Александра было удивительно узнать, что есть период с мая по октябрь, когда купаться небезопасно: в это время в море часто тонут туристы. Поэтому лучше выбирать специально оборудованные и одобренные спасателями пляжи без сильных волн и течений.

Но, несмотря на это, климат остается стабильным почти круглый год. «Он жаркий с разными оттенками жары. Если вы ищете место со сменой сезонов, прохладными вечерами и снегом, скорее всего, Таиланд не для вас», — предупреждает Вадим Еремеев. И добавляет: «Я рекомендую эту страну для переезда тем, кто ценит жару, острую еду и миролюбивых людей, стремящихся к гармоничной жизни».

Фото на обложке: Day2505 / Shutterstock

Личные фото: предоставлены экспертами

Адаптация инфографик: Александр Сенников