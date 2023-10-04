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«Для стремящихся к гармоничной жизни»: стартап-гид по Таиланду

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Мария Лебедева

Журналист RB.RU

Лариса Ступина

С 2015 года Национальное агентство инноваций Таиланда реализует в стране программу экономического развития «Таиланд 4.0». Ее цель — сделать Королевство центром стартап-инвестиций в Юго-Восточной Азии. К 2025 году правительство планирует поддержать развитие в Таиланде 100 технологических стартапов.

Согласно стартап-гиду, выпущенному тайским Национальным агентством инноваций, Таиланд — вторая экономика Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сегодня в рейтинге экосистем стартапов Startup Blink страна занимает 4 место в регионе и 52-е — в мире. На прошедшем в 2023 году ИТ-форуме «Россия-Африка» Таиланд назвали третьим из наиболее перспективных направлений экспансии для ИТ-компаний из развивающихся стран — после Китая и Индии.

В этом гиде рассказываем, какие в Таиланде условия для развития стартапов и бизнеса в целом, какие противоречивые правила есть для иностранцев и как работать, не нарушая их.

«Для стремящихся к гармоничной жизни»: стартап-гид по Таиланду

Содержание:

 

Привлекательность Таиланда для бизнеса

У Таиланда есть как минимум две особенности, которые привлекают предпринимателей со всего мира. 

Перваястрану ежегодно посещают миллионы туристов. Например, в 2022 году в Королевстве побывали 11,8 млн иностранцев, а за первое полугодие 2023-го года Таиланд посетили почти 800 тыс. россиян. Это огромный клиентский трафик, с которым можно работать. Понимая это, предприимчивые россияне покупают недвижимость на побережье (особенно на Пхукете), в том числе для сдачи в аренду.

Но в Таиланде, как на любом курорте, бизнес, завязанный на туристах, зависит от сезона. По словам Виктора Апасьева, бренд-шефа и ресторанного предпринимателя, работающего в Бангкоке, в столице сезоном считается октябрь-март и апрель — канун тайского Нового года, Сонгкрана. А в июле-августе здесь много туристов из Австралии. Это время активного заработка сервисного бизнеса.

В других городах пик туризма может приходиться на другие месяцы. «В Хуахине больше всего туристов под Новый год и в ноябре-феврале, а самый тихий месяц — сентябрь. Сейчас летом ездят больше людей — сезон расширяется. 

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Вообще в Хуахине, в отличие от островов, климатический сезон стабилен круглый год. Но у людей есть предубеждение, сформированное турагентствами для удобного распределения потоков отдыхающих», — делится Сергей Богданов, совладелец агентства недвижимости в Таиланде Huahin MM Group.

Вторая особенность больше касается цифровой индустрии — это близость к инвестиционным хабам Юго-Восточной Азии, в числе которых Сингапур, Гонконг и Индонезия. Жить в Таиланде дешевле, чем в этих локациях, а добираться до них из Королевства несложно. Например, долететь из Бангкока в Сингапур на конференцию инвесторов можно всего за два часа. Также центральное расположение Таиланда позволяет быстро добираться до Китая и Индии.

 

Александр Трифонов

Александр Трифонов

 

«Сравнительно низкие затраты на рабочую силу и инфраструктуру делают Таиланд привлекательным для иностранных компаний, которые стремятся к международной экспансии или просто хотят перевезти бэк-офисы в иностранные юрисдикции без больших вложений. 

В Таиланде присутствуют многие технологические компании с выходцами из России и других постсоветских стран», — рассказывает Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде, включая Legium.IO и EduTailor.

Понимая, что рост экономики — за современными технологиями, правительство Таиланда стремится привлекать больше талантливых предпринимателей. С 2015 года Национальное агентство инноваций (National Innovation Agency, NIA) реализует программу экономического развития «Таиланд 4.0». Ее цель — сделать Королевство центром стартап-инвестиций в регионе.

Для этого агентство сотрудничает с Советом по инвестициям (The Board of Investment of Thailand, BOI), который помогает перспективным проектам находить финансирование и предлагает им налоговые и неналоговые льготы. Эти льготы и субсидии доступны в первую очередь компаниям приоритетных экономических сфер — их 18 (они перечислены здесь), включая цифровые технологии и творческую индустрию

Также в Королевстве для проектов из этих сфер смягчили законы, регулирующие владение недвижимостью, запустили визовую программу SMART Visa для иностранных предпринимателей. Подробнее расскажем об этом ниже.

Почему Таиланд удобен для бизнеса

Плюсы ведения бизнеса в Таиланде. Источник — Джиттрапон Джиракулсомчок, разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций
 

Но есть ограничения, о которых стоит помнить, рассматривая Таиланд как направление для запуска бизнеса. Главное из них — местный протекционизм. В Таиланде с 1999 года действует «Закон об иностранном бизнесе» (Foreign Business Act, или FBA), запрещающий иностранцам заниматься многими видами деятельности без лицензии (Foreign Business Licence, FBL). Например, проводить экскурсии или работать в сфере уличной торговли. 

Чтобы обойти эти ограничения, иностранцы, чей бизнес не попадает под протекцию Совета по инвестициям, вынуждены привлекать в компанию тайских партнеров и передавать им не менее 51% бизнеса.

 

Стартап-экосистема Таиланда: прогрессивные города и успешные проекты

За 2021 год 28 стартапов Юго-Восточной Азии стали единорогами, преодолев рыночную оценку в $1 млрд. Из-за глобального экономического кризиса в 2022 году объем инвестиций в регион снизился: по данным DealStreetAsia, в четвертом квартале 2022 года компании Юго-Восточной Азии привлекли только $2,88 млрд, а частные инвестиции сократились с $23,2 млрд до $15,8 млрд. На Таиланд пришлось $514 млн. согласно отчету конференции «Технологии в Азии 2023».

 

Инвестиции в Таиланд

Финансирование, привлеченное в Таиланд. Источник — отчет конференции «Технологии в Азии 2023»
 

В прошлом году единорогами в регионе стали только восемь стартапов, из которых всего один — таиландский. Это проект Line Man Wongnai, сервис такси и доставки еды из ресторанов и супермаркетов, он привлек $285 млн в раунде B. Среди его инвесторов — GIC, BRV Capital Management и LINE Plus Corporation. Общий объем сделок за прошлый год в этой стране — 38. 

 

инвестиции в экономику Таиланда

Статистика по инвестициям в Таиланд из выступления Нарита Тёдсатьенрасака, генерального секретаря Совета по инвестициям Таиланда (BOI) на конференции SITE2023. Фото — Павел Веселовский

 

«У меня была возможность послушать доклад представителей Национального агентства инноваций Таиланда. Коллеги открыто рассказали, что в Королевстве 12 единорогов. Россиян в числе их основателей я не видел», — делится Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде.

 

Объем инвестиций в стартапы Таиланда

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда
В какие стартапы инвестируют в Таиланде

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

 

Но, несмотря на экономический спад, Национальное агентство инноваций продолжает создавать новые специальные зоны по всему Таиланду, которые объединяются в Инновационный коридор. Он соединяет 12 городов и 12 районов, которые получают инвестиционную поддержку. Например, все большее внимание уделяется областям DeepTech, MedTech, FoodTech и агротехнологическим отраслям промышленности.

 

Инновационный коридор Таиланда

Инновационный коридор. Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

 Доли тайских стартапов по отраслям

Доли таиландских стартапов по отраслям. Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда

 

Startup Blink выделил четыре самых благоприятных города для запуска стартапов в Королевстве. Расскажем о них подробнее.

 

Бангкок

Бангког

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда
 

Столица Королевства и столица таиландских стартапов: здесь сосредоточено около 82% стартапов Таиланда. В британском исследовании The Instant Group 2022 года Бангкок был назван вторым лучшим городом в мире и лучшим городом в Азии для цифровых кочевников. 

 

Лучшие города для цифровых кочевников

Источник — Bangkok Post
 

Сейчас Национальное агентство инноваций развивает два района Бангкока — Пуннавити и Ари, чтобы создать в них усовершенствованную экосистему для стартапов в Юго-Восточной Азии.

Именно в Бангкоке в 2021 году появился первый таиландский финтех-единорог — Ascend Money, создавший сервис электронных кошельков TrueMoney, а в 2022 году — упомянутый выше Line Man Wongnai

Среди бангкокских стартапов с российскими корнями — сервис GoWabi для бронирования медицинских и бьюти-услуг. Его вместе со шведским коллегой в 2016 году запустил омич Вадим Еремеев. 

В 2017 году компания GoWabi Limited привлекла инвестиции от американского венчурного фонда 500 Startups и стала работать в семи провинциях Таиланда. В 2018 году, обойдя более 500 конкурсантов, она попала в крупнейший в Таиланде акселератор Dtac Accelerate и выиграла приз за лучшие показатели роста.

 

Команда GoWabi

Вадим Еремеев (слева), сооснователь GoWabi, с коллегами
 

«После запуска мы быстро заняли большую долю на рынке и сегодня продолжаем удерживать и увеличивать ее. Мы запускались в Бангкоке, и до сих пор этот город для нас — крупнейший источник дохода. Таиланд в этом плане похож на Россию, где есть Москва и все остальные города. Многие стартапы не выходят за пределы Бангкока, потому что в провинциях условия для развития бизнеса все еще не так хороши», — делится Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi.

 

Реклама GoWabi

Реклама GoWabi в Таиланде

 

С 2013 года в Бангкоке проходит аналог хельсинкского стартап-фестиваля SLUSH Techsauce Global Summit — это крупнейшее мероприятие в Юго-Восточной Азии, посвященное технологическому предпринимательству, инновациям и стартапам.

«Techsauce собирает тысячи участников каждый август. Он длится неделю и включает различные нетворкинг-вечеринки и мероприятия-сателлиты. Все они проходят на английском языке. Стоимость билета на Techsauce варьируется от $50 до $500. Есть возможность купить выставочное место для стартапа. А еще организаторы TechSauce запустили технологический радар по стартапам и венчурным сделкам Королевства», — рассказывает Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям. 

 

Techsauce Global Summit 2023

Techsauce Global Summit 2023. Источник — сайт мероприятия 
Techsauce Global Summit 2023 Techsauce Global Summit 2023

Techsauce Global Summit 2023. Фото — Павел Веселовский

 

Еще одно крупное мероприятие о стартапах и технологиях в Бангкоке — Startup x Innovation Thailand Expo: SITE

«Здесь действует выставка местных стартапов, можно узнать о последних технологических разработках, инвестиционных возможностях в Таиланде и стать частью глобального стартап-сообщества. Участие в мероприятии бесплатное, оно проходит на английском и тайском языках (с синхронным переводом)», — делится Павел Веселовский.

 

SITE 2023 выставка тайских стартапов

SITE 2023. Источник — it24hrs.com

SITE 2023 выставка тайских стартапов

SITE 2023. На фото слева направо: Владимир Гольцов, CEO Qi LifeTracker; Джиттрапон Джиракулсомчок, разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций; Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям.
Фото — Павел Веселовский 

 

Чиангмай 

Чиангмай

Источник — Стартап-гид Национального агентства инноваций Таиланда
 

Это северный экономический центр Королевства. На Чиангмай, по данным Startup Blink, приходится около 5% стартапов Таиланда. Среди ведущих отраслей — разработка ПО, аналитика данных, электронная коммерция и торговля, социальные услуги и развлечения. 

В числе перспективных стартапов, которые появились здесь, Coworker — крупнейшая в мире платформа для поиска коворкингов в 125 странах, сервис покупки и аренды жилья Baania и конструктор веб-сайтов SimpleDifferent.

Национальное агентство инноваций открыло в Чиангмае свой первый региональный офис. Поддержку инновационным проектам в этом городе предлагают в том числе Чиангмайский университет и медицинский инновационный центр Суандок. Также есть агроинновационный район Маехо, где развивают проекты из области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Из отраслевых мероприятий здесь, по словам Павла Веселовского, эксперта по экосистемам и корпоративным инновациям, проходит филиал конференции SITE под названием Chiang Mai Startup Day (или Creative Startup Night).

 

Паттайя

Находится в 100 км от Бангкока. Здесь развиваются около 5% стартапов страны, связанных преимущественно с разработкой ПО, анализом данных, маркетингом и торговлей. Например, ПО для экспедиторских компаний Transporters и маркетинговое агентство Tek Def.

 

Пхукет

На острове сосредоточены 3% таиландских стартапов, в основном из сферы торговли, маркетинга, образования, социальной сферы и развлечений. Примеры местных успешных проектов: агентство цифрового маркетинга ReverseAds и сервис бронирования жилья и билетов Agoda.

 

Взгляд предпринимателя из России на экосистему стартапов в Таиланде

Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi

Сейчас таиландская экосистема стартапов все еще на начальном этапе развития, поэтому в стране есть много незанятых ниш. Вообще, конкуренция здесь не очень большая — имея опыт и ресурсы, можно достичь успехов. 

Основные игроки в цифровом бизнесе — китайские, корейские и сингапурские компании, которые конкурируют друг с другом, например, в таких сферах, как интернет-торговля, коммуникации, доставка, развлечения. У таиландских корпораций пока не получается создать продукты, которые бы успешно соперничали с ними. 

Однако в Таиланде есть проблема с поиском капитала для развития бизнеса: в Королевстве работают лишь несколько венчурных фондов, которые вкладываются в компании на ранних стадиях. Число сделок значительно ниже, чем это было в докоронавирусные времена. 

Для региональных инвесторов Таиланд — не приоритетный рынок. Как правило, условиями для инвестиций являются перенос материнской компании в другую юрисдикцию (Сингапур или Гонконг) и выход на еще один рынок. Большинству местных стартапов сделать это непросто.

Также сложности с привлечением капитала связаны с устройством экономики страны: она поделена между большими семейными корпорациями, которые не очень заинтересованы в инновациях, ведь это создаст угрозу их бизнесу. Поэтому они стараются выкупать компании на стадиях масштабирования, чтобы интегрировать их в свой бизнес или просто уничтожить. 

В технологическом плане Таиланд — развитая страна: здесь удобная банковская система, почти в любой точке есть доступ к высокоскоростному интернету, в Королевстве работают офисы крупнейших облачных провайдеров. 

Что касается процесса открытия компании в Таиланде, то это все еще занимает время, но постепенно оптимизируется. Если бизнес-модель стартапа попадает в одну из категорий, в которых заинтересован Таиланд, можно получить лицензию на полное владение компанией и долгосрочные рабочие визы для ее основателей и сотрудников за разумные деньги и в особом порядке.

Если говорить о нашем проекте, то изначально мы создавали GoWabi для иностранцев в Таиланде: до пандемии этот рынок быстро рос, но после коронавируса он представляет жалкое зрелище. В пандемию мы сосредоточили GoWabi на местном рынке, и до сих пор таиландцы — наши основные клиенты. Думаю, сейчас есть смысл создавать компании, которые будут удовлетворять спрос именно местных жителей. Но для этого нужно понимание тайского языка, культуры бизнеса и потребностей местных людей. 

 

Акселераторы, инкубаторы и венчурные фонды

По наблюдениям основателя GoWabi Вадима Еремеева, после коронавируса многие местные акселераторы и инкубаторы закрылись. Он называет тройку наиболее полезных для предпринимателей фондов, работающих сегодня:

Павел Веселовский, эксперт по экосистемам и корпоративным инновациям, приводит в пример другие действующие акселераторы, инкубаторы и фонды в Таиланде.

SPACE F — крупный международный инкубатор и акселератор FoodTech-стартапов. Он объединяет новые проекты и корпорации для налаживания деловых связей и совместной работы без участия в капитале. 

Инкубатор создан в сотрудничестве с Thai Union Group, одним из лидеров производства морепродуктов и крупнейшего производителя продукции из тунца, а также Национальным инновационным агентством и Университетом Махидол.

Harbour.Space University — частный университет технологий, предпринимательства и дизайна, основанный в Барселоне и имеющий филиал в Бангкоке. Это одновременно и академический институт, и стартап-акселератор, и венчур-билдер, в котором преподают мировые лидеры индустрии. 

«Мне довелось побывать на занятиях, которые вел Камран Элахия — легендарный венчурный инвестор из Кремниевой долины, кофаундер университета Harbour.Space», — рассказывает Павел Веселовский.

По словам Павла, здесь есть и русскоязычные преподаватели, в том числе главные тренеры по олимпиадному программированию ACM ICPC.

 Камран Элахия

Камран Элахия, основатель и председатель правления Global Innovation Catalyst, в Harbour.Space University. Фото — Павел Веселовский. 

 

«Здесь студенты бакалавриата и магистратуры разных направлений — технологические разработчики, фронтендеры, дизайнеры, маркетологи — создают свои проекты и реализуют их до этапа привлечения инвестиций и выхода на рынок.

Это шанс получить образование в области технологического предпринимательства мирового уровня по программе двойного диплома — Harbour.Space и University of the Thai Chamber of Commerce», — говорит Павел Веселовский. 

 

Студенты Harbour.Space University Студенты Harbour.Space University

Студенты Harbour.Space University. Источник 

 

В ряду известных фондов, акселераторов и венчур-билдеров в Таиланде также:

  • Xpdite Capital Partners — международный фонд посевного (высокорискового) финансирования с фокусом на компании из Азии;
  • Plug and Play Thailand — представительство американского акселератора, специализирующегося на Smart Cities и Food & Agrotech;
  • Zero to one — стартап-студия широкого спектра;
  • KATALYST — инкубатор крупного тайского банка KasikornBank;
  • SCB — венчурная студия и фонд с фокусом на Blockchain, Digital Asset, Metaverse и Web 3.0;
  • TOP Ventures — корпоративный венчурный фонд нефтехимической компании Thaioil, владеющей крупнейшей сетью автозаправок в Королевстве;
  • AIS Startup и dtac Accelerate — корпоративные акселераторы крупнейших операторов мобильной связи в Таиланде;
  • AGROWTH — акселератор для стартапов в сфере сельского хозяйства. 

 

А здесь собрана информация обо всех тайских фондах. 

Чтобы найти полезные связи в Таиланде, Павел Веселовский советует вступать в коворкинг-центры, посещать отраслевые мероприятия и участвовать в нетворкинг-встречах таких организаций, как Startup Thailand. Следить за анонсами деловых событий в Таиланде Павел рекомендует в следующих источниках:

 

Как иностранной компании обосноваться в Таиланде

 

Получить лицензию на иностранный бизнес

Как мы писали выше, «Закон об иностранном бизнесе» подразумевает, что иностранцы должны получить разрешение на ведение бизнеса в Таиланде, при этом есть виды деятельности, закрытые для граждан других стран. Обойти ограничения можно с помощью мажоритарного тайского участия — найти партнера-тайца и передать ему 51% акций компании. Тогда компания не будет считаться иностранной.

Но за фиктивное партнерство в стране наказывают. По словам Михаила Бородина, советника юридической фирмы Silk Legal из Бангкока, привлечение номинальных тайских акционеров грозит и номиналу, и предпринимателю-иностранцу лишением свободы до трех лет и штрафом до 1 млн батов.

Есть и другой путь остаться стопроцентным собственником компании. Например, можно получить одобрение Совета по инвестициям Таиланда

«Чтобы получить поддержку Совета по инвестициям, компания должна работать в одной из приоритетных отраслей и иметь план инвестирования в местную экономику, который, как правило, составляет от $100 до 150 тыс.», — рассказывает Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro.

«Очень важно разработать хороший бизнес-план и подготовить качественную презентацию. Даже при сравнительно мягких требованиях к проектам ИТ-сферы, госпрограммы нацелены на устоявшиеся бизнесы с четкой стратегией. Стартапам может быть сложно соответствовать этим критериям», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal из Бангкока.

Поэтому многие компании, в том числе стартапы, используют первый способ выхода в Таиланд — с привлечением партнера-тайца. 

 

Зарегистрировать компанию 

Предприниматели-иностранцы, как правило, выбирают для своей деятельности в Таиланде организационно-правовую форму частной компании с ограниченной ответственностью (Private Limited Company, или Co. Ltd.). Это аналог российского ООО, и он требует участия не менее двух акционеров. Вот шесть шагов для создания Co. Ltd.

  1. Представить в Департамент развития бизнеса Министерства торговли (Department of Business Development, DBD) уникальное название компании, а лучше три. Они бронируются на 30 дней, каждое проверяется на оригинальность, и для регистрации выбирается одно.

  2. Составить учредительный договор, где указаны название, цели, предполагаемое местонахождение компании, степень ответственности директоров и информация об учредителях-физлицах.

  3. Провести учредительное собрание, где будет утвержден устав организации.

  4. Оплатить не менее 25% стоимости акций. После этого  регистрируется юрлицо. Пошлина за регистрацию — 5500 батов.

  5. Поставить компанию на налоговый учет в течение 60 дней после регистрации и получить идентификационный номер и карту (tax ID card) для уплаты налога на прибыль. Подробнее о налогах речь пойдет далее.

  6. Встать на учет в органах соцстрахования.

 

Получить визу

В Таиланде есть несколько вариантов виз, которые могут подойти иностранным предпринимателям. Перечислим наиболее популярные и удобные в регистрации по версии предпринимателей, опрошенных RB.RU. Самый популярный — рабочая виза Non-Immigrant Visa-B. 

«Название “рабочая виза” условное. Под ней в Таиланде подразумевается неиммиграционная виза категории “B”, или Non-B, в сочетании с разрешением на работу. Она предназначена также для бизнеса», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal из Бангкока. 

Обычно иностранец получает неиммиграционную визу в одном из тайских посольств или консульств на основании документов, предоставленных будущим тайским работодателем (им может быть и компания, которую основал сам предприниматель). Виза выдается на 90 дней.

«После въезда в Таиланд оформляется разрешение на работу, как правило, на год. В дальнейшем на основании Non-B и разрешения на работу в местном отделении миграционной службы можно продлить срок пребывания на год, реже — на три года. Продление представляет собой штамп в паспорте с датой, до которой лицо может находиться в стране», — говорит Михаил Бородин.

Другой вариант — смарт-виза (SMART Visa). Ее могут получить высококвалифицированные специалисты (тип визы «T»), инвесторы («I»), топ-менеджеры («E»), начинающие предприниматели, которые хотят работать в сфере высоких технологий («S») и члены их семей («O»). Она выдается на шесть месяцев, год или два года вместе с разрешением на работу.

Чтобы получить смарт-визу типа «S» на полгода, создателям стартапов нужно:

  • разработать проект стартапа в одной из 18 целевых областей и получить его одобрение от Национального агентства инноваций; 
  • иметь медицинскую страховку на все время пребывания в Таиланде.

Если предприниматель принял участие в таиландском инкубаторе, акселераторе или программе поддержки в целевых отраслях, он может получить смарт-визу на год. Если проект одобрили, виза выдается на два года.

 

Что нужно для стартап визы в Таиланде

Условия получения смарт-визы типа «S». Источник — Джиттрапон Джиракулсомчок, разработчик инноваций в Национальном агентстве инноваций

 

«Несмотря на то, что об электронных смарт-визах много говорят, людей, которым ее удалось получить, немного. Я лично знаю только двоих. 

Когда мои коллеги прилетели с этими визами в Таиланд, то, по их рассказам, на границе документы долго изучали и собирали получасовое совещание. Сложилось впечатление, что смарт-визы — большая редкость для иммиграционных офицеров», — делится Александр Трифонов, амбассадор Doczilla.Pro, эксперт по LegalTech-инновациям, сооснователь нескольких стартапов в России и Таиланде.

Узнать об этой визе больше можно на сайте программы Startup Booster от True Digital Park.

В сентябре 2022 года появилась также виза долгосрочного резидента (Long-term Resident, или LTR). Она выдается на пять лет, после ее можно продлить на такой же срок. 

Но претендовать на нее могут далеко не все — LTR Visa рассчитана на граждан с большим доходом. Например, с активами не менее $1 млн, с годовым доходом не менее $80 тыс. в течение последних двух лет и инвестирующие в Таиланд не менее $500 тыс. за все время пребывания. Или на редких специалистов целевых отраслей с годовым доходом от $80 тыс. за последние два года или $40 тыс., но с ученой степенью не ниже магистра и с опытом работы не менее пяти лет.

 

Арендовать недвижимость

«По общему правилу, иностранцы не могут приобретать землю в Таиланде в собственность, но могут приобретать право собственности на недвижимость, построенную на чужом участке», — объясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal.

Компании, в которых 51% акций принадлежит тайскому партнеру, не считаются иностранными, поэтому на них ограничения с покупкой недвижимости не распространяются. Но создавать компанию только ради того, чтобы обойти запрет на покупку земли иностранцем, нельзя — это нарушение закона.

В некоторых случаях разрешение на покупку земли может быть выдано компаниям, которые получили льготы от Совета по инвестициям.

Другой вариант для иностранцев — арендовать землю на срок до 30 лет, а землю коммерческого или промышленного назначения — на срок до 50 лет, с возможностью продления срока аренды.

Стоимость аренды офиса, по наблюдениям Вадима Еремеева, сооснователя GoWabi, зависит от места, площади и прочих потребностей компании. Например, рабочее место в коворкинге стоит от 200 батов в день и обычно включает hot desk, доступ к кофемашине и кулеру с водой. 

На окраинах Бангкока офисная аренда стоит от 300 до 800 батов за 1 кв. м с минимальным договором на год, а в центре столицы — от 500 до 1500 батов за 1 кв. м, обычно с трехлетними контрактами.

«Когда мы запускали GoWabi, начали с аренды юридического адреса с почтовым ящиком в одном из коворкингов. Физически мы работали из дома или бангкокских кофеен. Когда у нас появились первые сотрудники, мы купили абонемент в коворкинге на четыре посещения в месяц и проводили там совещания. 

Постепенно, с ростом выручки и привлечением первых инвестиций, мы смогли перебраться в коворкинг всей командой. Через несколько лет наша компания арендовала полноценный офис в центре Бангкока, по необходимости мы расширяли его и сейчас занимаем 500 кв. м», — делится Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi.

Александр Трифонов рассказывает, что аренда офиса для команды из 10 человек может стоить от 1 млн батов в год со всеми расходами.

 

Нанять сотрудников 

Еще один пример тайского протекционизма — требование на каждого работника-иностранца нанимать четырех тайцев и иметь 2 млн батов уставного капитала. От этой обязанности освобождаются проекты, получившие льготы от Совета по инвестициям, и обладатели визы долгосрочного резидента. 

По словам Виктора Апасьева, ресторанного предпринимателя, открывшего заведение в Бангкоке, некоторые компании устраивают мертвые души на минимальную зарплату. Это 9 тыс. батов, и еще 10% — отчисления в фонд соцстрахования. В сервисном бизнесе вроде общепита нет проблем с тем, чтобы нанять четырех тайцев: там нужно много работников. Например, в ресторане Виктора Апасьева работают около 20 тайцев.

Работники-иностранцы должны получить визу — чаще всего рабочую — и разрешение на работу. 

«Если разрешения не будет, работника оштрафуют на сумму от 5 до 50 тыс. батов и депортируют без права въезда в страну. Работодатель тоже получит штраф — от 10 до 100 тыс. батов. А если компания будет поймана на повторном нарушении, штраф составит уже от 50 до 200 тыс. батов с запретом три года нанимать иностранцев», — поясняет Михаил Бородин, советник юридической фирмы Silk Legal.

В Таиланде у компаний есть большая потребность в хороших эйчарах, поэтому услуги по поброру персонала здесь дорогие — от 10% годового оклада найденного специалиста. 

Ресторан Виктора Апасьева постоянно находится в поиске сотрудников — от управляющих до барменов, и без эйчара он рисковал бы наткнуться на неквалифицированных людей. По его мнению, в Москве найти хорошие кадры легче, потому что сообщество рестораторов там сплоченное, а в Таиланде сарафанное радио для иностранцев не работает. 

«Однажды парень-эмигрант из России прислал нам резюме, в котором было написано, что он работал управляющим в известном сетевом ресторане. К счастью, я был знаком с владельцем этой сети и накануне собеседования с парнем отправил его резюме бывшему работодателю. Оказалось, что соискатель проработал на прежнем месте всего два месяца, и не управляющим, а барменом», — рассказывает Виктор.

 

Налоги в Таиланде

Иностранный бизнес в Королевстве облагается следующими налогами.

Дивиденды. Облагаются налогом по единой ставке 10% от полученной суммы.

Корпоративный подоходный налог (Corporate Income Tax, или CIT). Этот налог взимается с юрлиц, которые ведут бизнес в Таиланде или получают из Королевства пассивный доход: например, роялти. Общая ставка налога — 20%, но она может варьироваться в зависимости от оборотов бизнеса.

«Стартапы обычно начинают как малый быстроразвивающийся бизнес. В Таиланде малым бизнесом считается компания с оплаченным капиталом менее 5 млн батов и годовым оборотом менее 30 млн батов», — рассказывает Дарья Потехина, налоговый юрист ASB Consulting Group.

Для такого бизнеса налоговые ставки зависят от суммы прибыли:

  • 0% на прибыль до 300 тыс. батов;
  • 15% на прибыль от 301 тыс. до 3 млн батов;
  • 20% на прибыль свыше 3 млн батов.

Компании, зарегистрированные в Таиланде, уплачивают налог с прибыли как в Таиланде, так и за его пределами. Например, если тайская ИТ-компания продает права на разработанное ею ПО в другие страны, то об этом тоже нужно будет отчитаться и уплатить с них налог.

НДС (Value Added Tax). Его уплачивают все, кто импортирует товары или оказывает услуги в Таиланде и чей годовой оборот не превышает 1,8 млн батов. Ставка — 7%.

Если годовой оборот компании меньше 1,8 млн батов или она оказывает, например, образовательные, медицинские или аудиторские услуги, с нее НДС не взимается.

«Импортер облагается НДС независимо от того, является ли он резидентом Таиланда. Налог уплачивают Таможенному департаменту во время ввоза товаров в Королевство. А если речь об услугах, то с них НДС уплачивает сам продавец, зарегистрированный в Таиланде. Если он нерезидент, то НДС уплачивает налоговый агент — зарегистрированный в Таиланде покупатель», — поясняет Дарья Потехина.

Подробнее о налогах и льготах в Таиланде читайте в материале RB.RU

 

Льготы для иностранного бизнеса

Иностранный бизнес может претендовать на налоговые и неналоговые льготы, если работает в одной из целевых областей из списка Совета по инвестициям и одобрен самим Советом. Например, разработка ПО, цифровых платформ или цифрового контента отнесены к категории 8.1

К налоговым льготам, которые может получить такой бизнес, относятся:

  • налоговые каникулы от 3 до 13 лет;
  • снижение импортных пошлин на сырье и оборудование или полное освобождение от них;
  • двойной вычет расходов на транспорт, электроэнергию и водоснабжение;
  • снижение налогов на дивиденды, выплачиваемые акционерам;
  • 200% вычет затрат на наем квалифицированных работников в научно-исследовательских проектах;
  • 150% вычет затрат на обучение персонала.

 

Неналоговые льготы представлены в виде возможностей:

  • владеть 100% компании;
  • нанимать иностранцев по упрощенной схеме; 
  • не брать в штат тайцев в соотношении 4:1 к иностранцам;
  • выводить деньги за границу в иностранной валюте.

 

Но к компаниям, претендующим на льготы, есть определенные требования. Вот некоторые из них:

  • иметь прогнозируемый рост выручки на 20% в год; 
  • использовать преимущественно новое оборудование;
  • иметь минимальный объем инвестиций 1 млн батов;
  • иметь отношение заемного капитала к собственному не более 3:1.


Для ИТ-компаний есть два дополнительных условия. Первое — расходы на зарплату тайских сотрудников должны быть не менее 1,5 млн батов в год. Второе — разработка ПО, цифровых платформ или контента должна проводиться по согласованию с Советом по инвестициям.

 

Опыт российского предпринимателя в Таиланд

Виктор Апасьев в прошлом году запустил в Бангкоке ресторан E-motion. 51% активов компания передала партнеру-тайцу. По словам Виктора, зарегистрировать бизнес было несложно благодаря хорошему юристу. На оформление документов, включая получение бизнес-виз и разрешений на работу иностранцам, понадобился месяц и около 150 тыс. батов. 

«Если какие-то из документов оформлены на Пхукете, а сам бизнес в Бангкоке, как у нас, то документооборот придется вести через Пхукет. Хорошо, что здесь быстрая почта: можно отправить письмо и получить ответ в течение трех дней», — предупреждает ресторатор. 

Город для открытия выбирали, ориентируясь на туристический поток, среди фаворитов были Бангкок, Пхукет и Паттайя. «Кто-то может сказать, что Хуахин, Краби, Самуи или Чиангмай ничем не хуже. Конечно, и в прекрасном поселке Дивноморское есть прибыльный бизнес, но надежнее открываться в Сочи. Поэтому мы выбрали столицу», — рассказывает Виктор. 

 

Ресторан E-motion в Бангкоке

Ресторан E-motion в Бангкоке

 

На его взгляд, Бангкок — привлекательный город для ресторанного бизнеса. «Здесь есть представители известных рестораций: от французского бистро Paul (они есть в каждом торговом центре, иногда кажется, что ТЦ строятся вокруг них) до китайских сетевых хот-потов», — говорит Виктор. А вот российских рестораторов в столице немного, чаще всего российские команды открывают бары и клубы на Пхукете. 

Ресторан подготовили к открытию за два месяца — столько времени на запуск обычно нужно и в Москве, но здесь, по словам Виктора, уложиться в сроки было сложнее. Во-первых, в Бангкоке еще не было наработанных контактов. Во-вторых, таиландский менталитет не предполагает спешку даже в бизнесе. 

 

Виктор Апасьев ресторатор
Виктор Апасьев

 

«В Таиланде получить от поставщиков прайс-листы в течение недели после запроса — это удача. На просьбы поторопиться тайцы отвечают “сабай”, то есть “расслабься”. Это местная философия, как лагом в Швеции. Все работает из-под палки, и к этому тяжело привыкнуть после Москвы. Сейчас мы наконец нашли партнеров, которые понимают важность оперативности», — делится Виктор.

Предприниматель отмечает приветливость тайцев, но, если речь идет о бизнесе, на иностранцах, по его опыту, часто пытаются заработать. Например, эйчар-агентство в день подписания контракта может выставить финальный счет в два раза больше, чем обсуждалось ранее.

Виктор рассказывает, как во время запуска ресторану нужно было купить газовое и канализационное оборудование. Сначала с поставщиками общался россиянин, и ему озвучили сумму в 22 тыс. батов, но когда в компанию позвонил таец-су-шеф и описал ту же задачу, сумму назвали другую — всего 9 тыс. батов. Когда в компании появились сотрудники-тайцы, закупочные цены для ресторана стали ниже.

Помещение для ресторана Виктор взял в аренду на 10 лет. Выйти из долгосрочного договора, по его словам, здесь сложнее без финансовых потерь: в Москве можно переуступить права знакомым, а в Бангкоке — нет. 

«В целом, уровень свободы бизнеса в Таиланде сейчас, как в России 90-х годов», — подытоживает Виктор.

 

Другие особенности страны

По словам Вадима Еремеева, сооснователя GoWabi, в Таиланде нет проблем с арендой жилья. В любом сегменте рынка недвижимости можно найти подходящий вариант за одну-две недели. 

Большинство иностранцев выбирают кондоминиумы — это жилые комплексы, оборудованные всем необходимым: тренажерными залами, бассейнами, детскими площадками, многоуровневыми парковками для автомобилей и мотоциклов. Есть варианты с боулингом, теннисными кортами, гольфом и футбольными полями.

Александр Трифонов рассказывает, что хороший дом в Королевстве в среднем стоит около 500 тыс. батов в год, но есть варианты дешевле. Выбор зависит от запросов арендатора. 

 

Вадим Еремеев GoWabi
Вадим Еремеев, сооснователь GoWabi

 

В Таиланде есть привычные сервисы, в том числе доставка на дом продуктов, еды из ресторанов, посылок, а также агрегаторы услуг. Ночная жизнь в Бангкоке, по словам Вадима Еремеева, нескучная: каждую ночь на улицах работают развлекательные заведения.

Государственный язык Королевства — тайский, но многие жители говорят на английском, китайском или японском языках. «Иностранцу жить в Бангкоке и на островах Самуи, Пхукет и Панган легко. Но в тайских провинциях может быть сложнее, потому что там нужно знание тайского языка и понимание местных традиций», — рассказывает сооснователь GoWabi.

Среди плюсов жизни в Таиланде Александр Трифонов называет низкий уровень преступности. «Дом можно не закрывать, например, чтобы уборщица зашла в условленное время. Нестрашно забыть машину с ключом зажигания внутри или оставить в ней ноутбук на видном месте», — уверяет Александр.

Но предпринимателей из России поражает манера вождения местных жителей: «Если водитель на байке едет по встречной на тебя, не нужно уворачиваться, потому что можно врезаться в других водителей. Сигналить тоже нельзя — это запрещено, потому что ты можешь спровоцировать аварию. 

Придется довериться: местный водитель живет здесь давно, он тысячи раз так этот участок проезжал и, наверное, спасет себя. Но мне сложно понять людей, которые живут в Таиланде без хорошей медицинской страховки: 78 евро в месяц достаточно для покрытия всех возможных расходов», — говорит Александр Трифонов.

Вопреки представлениям о том, что, живя на побережье Таиланда, можно часто купаться в море, у предпринимателей редко получается это делать. «Раньше казалось, что я буду плавать в Андаманском море каждый день, но на самом деле побывать на пляже получается раз в неделю, в выходной», — делится Александр Трифонов. 

Для Александра было удивительно узнать, что есть период с мая по октябрь, когда купаться небезопасно: в это время в море часто тонут туристы. Поэтому лучше выбирать специально оборудованные и одобренные спасателями пляжи без сильных волн и течений. 

Но, несмотря на это, климат остается стабильным почти круглый год. «Он жаркий с разными оттенками жары. Если вы ищете место со сменой сезонов, прохладными вечерами и снегом, скорее всего, Таиланд не для вас», — предупреждает Вадим Еремеев. И добавляет: «Я рекомендую эту страну для переезда тем, кто ценит жару, острую еду и миролюбивых людей, стремящихся к гармоничной жизни». 

Фото на обложке: Day2505 / Shutterstock

Личные фото: предоставлены экспертами

Адаптация инфографик: Александр Сенников

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