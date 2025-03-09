Насекомые и обезьяны — самые опасные животные для российских туристов — исследование

Больше всего за время путешествий с начала 2024 года российские туристы страдают от укусов насекомых и нападений обезьян. Об этом говорят результаты исследования «Т-Страхования» и T-Data.

Самые опасные животные для российских путешественников — насекомые и клещи. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию в 2024–2025 годах.

Из этого количества туриста чаще обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%).

В тройку самых опасных животных также вошли обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%).

Фото: пресс-служба «Т-Страхования»

Список стран, где путешественники чаще всего с начала 2024-го обращались в страховую после встречи с животными, выглядит следующим образом: Таиланд (38% обращений), Индонезия (14%), Турция (10%) и Шри-Ланка (6%).

В Таиланде, на который приходится значительная доля обращений, основными источниками угрозы здоровью туристов являются насекомые, обезьяны, собаки, медузы, морские ежи и капибары.

В путешествиях по России больше 90% страховых случаев связаны с укусами клещей.

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