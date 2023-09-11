Налогообложение в Таиланде в 2023 году

RB.RU разобрался, какие налоги нужно платить в случае переезда в «страну тайцев», покупки там недвижимости и открытия своей компании.

Таиланд всегда был одним из любимых мест отдыха для российских граждан. По данным Bloomberg , за шесть месяцев 2023 года в страну прибыли почти 800 тыс. россиян, что на 1000% больше, чем за тот же период 2022 года. Но в последнее время это направление выбирают не только для отпуска или «зимовки», но и для релокации и развития бизнеса.

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Налоги для физических лиц

Для получения статуса налогового резидента необходимо проживать в Таиланде не менее 180 дней в течение года.

Налогом облагаются все формы дохода, включая заработную плату, полученную в Таиланде или за рубежом, а также пособия, пенсионные выплаты, отпускные и средства от продажи недвижимости, активов и даже одежды, если совокупный годовой заработок превышает 150 тыс. батов (около $4 тыс., здесь и далее — данные на сентябрь 2023 г.).

Михаил Бородин, советник международной юридической фирмы Silk Legal

Советник международной юридической фирмы Silk Legal в Бангкоке Михаил Бородин объясняет, что подоходный налог не взимается, если зарубежные доходы перечислены в Таиланд в следующем налоговом году. Таким образом, их лучше держать на счетах вне Таиланда или перечислять в Таиланд с соответствующей задержкой.

Подоходный налог начисляют по прогрессивной шкале со ставкой от 10 до 35%.

Налогооблагаемый доход (в батах) Ставка 0-150000 0% >150000-300000 5% >300000-500000 10% >500000-750000 15% >750000-1000000 20% >1000000-2000000 25% >2000000-5000000 30% >5000000 35%

«Все лица, получающие доход, должны подать налоговую декларацию не позднее 31 марта следующего года при подаче на бумажном носителе и 8 апреля при подаче через интернет. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, также должны подать декларацию о своих доходах за первые шесть месяцев года и уплатить причитающийся налог до 30 сентября», — говорит Михаил.

Он также добавляет, что в случае официального оформления на территории Таиланда работодатель удерживает налог из зарплаты сотрудников, однако работники также обязаны подавать налоговую декларацию.

Налог для туристов

С 1 июня 2023 года кабинет министров Таиланда утвердил туристический сбор в размере 300 батов ($8) для иностранцев, которые прибывают авиарейсами, и 150 ($4) батов для всех остальных. Те, кто приехал в Таиланд на одну ночь, от уплаты сбора освобождаются. Плату за въезд в страну решили ввести в связи с увеличивающимся потоком числа туристов после отмены ограничений из-за пандемии.

В августе 2023 года власти Таиланда заявили, что планируют увеличить безвизовый срок пребывания в стране до 90 дней.

Налоги на недвижимость

За год российский интерес к переезду в Таиланд вырос на 40%, говорит управляющий партнер Exotic Property Светлана Касаткина. В свою очередь, правительство Королевства Таиланд прикладывает огромные усилия для создания нерезидентам страны действительно комфортных условий для жизни и ведения бизнеса.

Светлана Касаткина, управляющий партнер Exotic Property

«С ростом туристического потока и интереса россиян к переезду в Таиланд рынок недвижимости в стране развивается очень быстро, что делает покупку недвижимости в Королевстве выгодной инвестицией.

Пока еще по цене “трешки” в Москве на Пхукете можно купить виллу у моря или брендированные апартаменты для сдачи в аренду и получения пассивного дохода круглый год. Однако цены на недвижимость в Королевстве демонстрируют положительную динамику и в перспективе 3-5 лет они могут вырасти в три раза», — говорит Светлана.

Главное преимущество владения недвижимостью в Таиланде — выгодные, надежные инвестиции и возможность получения гарантированного дохода от сдачи недвижимости в аренду круглый год.

По словам Светланы Касаткиной, в прошлом году в активный сезон россияне покупали в Таиланде и готовые апартаменты и виллы, и строящуюся недвижимость в разных ценовых сегментах. «Каждый третий запрос в агентстве приходится на недвижимость для жизни, остальные 70% обращаются к нам с целью приобретения инвестиционной недвижимости», — добавляют в Exotic Property.

Россиян часто интересуют виллы с небольшим садом или бассейном, но многих отпугивает цена, которая заметно выросла за последний год — $500-700 тыс. (40-57 млн руб.) и отсутствие внутренней инфраструктуры на территории комплекса. Таунхаус с небольшим участком земли в коттеджном поселке на Пхукете можно купить за $200-300 тыс. (16-24 млн руб.). Это наиболее частый запрос в таком ценовом диапазоне, рассказывает Светлана.

Налоги при покупке недвижимости в Таиланде и регистрации сделки в Земельном офисе обычно разбиваются на несколько платежей и делятся между покупателем и продавцом. Покупатель платит в общей сложности от 1% до 3% от стоимости недвижимости.

Во время владения недвижимостью в Таиланде налог составляет 0,03% от стоимости в год.

При перепродаже объекта придется заплатить два налога: 0,5% при владении недвижимостью более 5 лет (3,3%, если объект менее 5 лет в собственности) и налог на прибыль от 5% до 35%, который рассчитывается дробно по прогрессивной шкале в зависимости от размера прибыли с продажи.

Налог на доход от аренды для иностранцев, не имеющих ИНН в Таиланде, составляет 15% на рентный доход. При наличии ИНН — от 3% до 35%, рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от размера прибыли. Чем больше прибыль, тем выше налог. Иностранный гражданин может получить ИНН в Таиланде, если проживает на территории страны более 180 дней и является налоговым резидентом.

Сдавать в краткосрочную аренду резидентскую недвижимость в Таиланде, в частности на Пхукете, нельзя. Более рационально выглядит инвестиционная покупка доходной недвижимости под управлением отельных брендов. Россиянам такая инвестиция позволяет получать в Таиланде стабильный пассивный доход 7-10% в валюте круглый год, объясняет Светлана Касаткина.

Налоги для бизнеса

В Таиланде достаточно лояльно относятся к российским предпринимателям, если они работают честно и не нарушают закон.

Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners

Основное, что необходимо учитывать при открытии бизнеса в Таиланде, — гражданину РФ может принадлежать только 49% акций компании, остальные 51% должны быть у партнера, обладающего гражданством Таиланда, говорит партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

«Чтобы открыть компанию в Таиланде, необходимы бизнес-виза и уставный капитал не менее 2 млн бат (около $56 тыс.). При этом не составляет труда оформить готовый бизнес и работать удаленно. Оформление идет в упрощенной форме, если есть виза и собственная недвижимость, но при этом существуют определенные ограничения для иностранцев, в том числе запрещено открывать гостиничный бизнес», — добавляет Алим.

По его мнению, самый выгодный и популярный бизнес в Таиланде — прокат мотоциклов. При вложении $30 тыс. ежемесячный доход будет составлять $800. Также экономически рентабельными могут быть кафе (прибыль от $2,5 тыс., вложения — от $13 тыс.) и продуктовый магазин (прибыль от $3 тыс. при вложении от $100 тыс.).

Компании в Таиланде оплачивают несколько типов налогов. Обязательный для всех — налог на прибыль, ставка которого зависит от типа компании.

Александра Агапитова, директор консалтинговой компании InvestEast

Если у компании есть статус малого предприятия, т.е. уставный капитал до 5 млн батов (около $140 тыс.) и обороты в год не превышают 30 млн батов (около $845 тыс.), то ставка возрастающая, объясняет директор консалтинговой компании InvestEast Александра Агапитова. Чем меньше предприятие, тем проще ему оплачивать налоги.

Прибыль (в батах) Ставка 0-300000 0% >300000-3000000 15% >3000000 20%

Если компания не имеет статус малого предприятия, ставка налога на прибыль стандартная — 20%.

Второй налог — налог на добавленную стоимость. Его уплачивают все предприятия, обороты которых в течение года превысили 1,8 млн батов (около $50 тыс.). Налог на добавленную стоимость установлен в 10%, но уже много лет в Таиланде применяется подзаконный нормативный акт, который снижает ставку НДС до 7%, объясняет Александра.

Компания также является агентом по удержанию налога на зарплату сотрудников и оплату социального страхования. Налог на зарплату варьируется от 5 до 35% в зависимости от уровня дохода сотрудника. Социальные взносы уплачиваются по ставке 5% от заработной платы, но не более 750 батов ($20) со стороны работодателя.

Релокация бизнеса

«Релокации как таковой в Таиланде нет, мы не можем перенести бизнес из-за рубежа. Мы можем зарегистрировать новую компанию, и иностранный партнер может быть акционером такой компании. Второй вариант — сделать представительство иностранного юридического лица.

Но представительство не имеет права выполнять никакие функции, кроме распространения информации о компании, поиска контрагентов, то есть не имеет права получать доходы в Таиланде», — говорит Александра Агапитова.

Разницы между открытием новой компании и регистрацией представительства/филиала иностранной по отношению к тому, как они будут платить в обоих случаях налоги, — нет, добавляет директор тайской консалтинговой компании Solution Project Анна Коок.

Меры поддержки бизнеса

В 1997 году правительство Таиланда учредило BOI (Board of Investments), который стимулирует иностранные компании вкладывать средства в ключевые отрасли бизнеса на территории Таиланда. BOI предлагает существенные налоговые льготы и позволяет иностранным компаниям владеть недвижимостью в Таиланде.

Анна Коок, директор тайской консалтинговой компании Solution Project

«Если вид деятельности планируемой компании входит в перечень тех, что поддерживаются Комитетом по инвестициям Королевства Таиланд, то такая компания может получить лицензию, дающую разные виды льгот.

Льготы рассматриваются и предоставляются индивидуально в контексте предлагаемого проекта. Это могут быть нулевые ставки по налогам от 3 лет или отсутствие требований к доминирующему положению тайских граждан в составе акционеров. То есть получение такой лицензии может позволить владеть в Таиланде 100% акций в компании», — объясняет Анна Коок.

Сертификат BOI поддерживает такие типы бизнеса как сельскохозяйственная и медицинская промышленность, передовые производственные отрасли, исследования и разработки и развитие технологий и инноваций.

Фото: предоставлены экспертами

Фото на обложке: Travel man / Shutterstock