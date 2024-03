Почему винил снова в моде?

Содержание

История винила: от патефона на природе до аудиофильской аппаратуры

Дедушкой современных проигрывателей был фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном еще в 1877 году. С тех пор технология воспроизведения звука была сильно усовершенствована, но ее основы сохранились и по сей день.

Фонографы могли как записывать звук, так и воспроизводить его. Они оснащались цилиндрами, покрытыми фольгой, и иглой, которая оставляла на фольге бороздки. Так звук сохранялся на физическом носителе. Вторая игла проходила через эти бороздки и воспроизводила запись.

Фото в тексте: Mathew Brady

Для работы фонографа приходилось постоянно крутить ручку. Современному пользователю это кажется сложным, но для своего времени технология была по-настоящему революционной.

Следующей инноваций в аудио стала разработка немецкого иммигранта Эмиля Берлинера. Спустя 10 лет после появления фонографа он изобрел граммофон, в котором вместо цилиндров использовались плоские диски. Диски производились отдельно, а граммофон лишь проигрывал музыку, и это сделало его гораздо проще в использовании.

С ростом популярности граммофонов появлялись новые, более доступные версии. Среди них и более портативный патефон — он помещался в чемоданчик, и его можно было даже взять с собой на пикник.

Почему раньше слушали винил?

Первые пластинки производились из шеллака, и за минуту они могли совершить всего 78 оборотов. На каждую из сторон помещалось несколько минут музыки.

Вскоре звукозаписывающие компании начали экспериментировать с форматами, сокращая количество оборотов в минуту и жертвуя качеством ради увеличения длительности записей.

В качестве материала был выбран поливинилкарбонат, он же винил: это пластиковый полимер, не такой хрупкий, как шеллак, и при этом позволяющий обеспечить высокое качество звука.

В 1948 году компания CBS выпустила первые 12-дюймовые пластинки на 33 об/мин. Их называли лонгплеями (от англ. long-play или LP, долгоиграющая пластинка): на каждую сторону помещался десяток песен. Фактически лишь в середине 20 века музыканты смогли записывать альбомы в современном представлении.

Почему винил стал снова возвращаться в моду?

На излете 20 века продажи пластинок упали до исторического минимума. В 1982 году корпорация Sony представила первый компакт-диск, а с эпохой интернета пришел MP3. Потребители отдавали предпочтение удобству и портативности.

За последнее десятилетие популярность стриминга и цифровых медиа обрушила продажи физических носителей — всех, кроме винила. Пластинки снова в тренде: их записывают не только ветераны музыкального рынка, но и молодые поп-звезды.

Многие миллениалы и представители поколения Z оценили привлекательность теплого, аналогового звука. Благодаря возвращению винила практически все заметные музыканты и группы выпускают новинки и коллекционные издания на пластинках.

Кто сейчас покупает винил?

Музыка на виниле перестала быть нишевым хобби. Теперь пластинки покупают меломаны и аудиофилы, которые ценят «ламповый» звук, коллекционеры и фанаты, желающие поддержать любимого артиста.

За 2023 год только в США было продано 49,61 млн виниловых пластинок, на 14% больше, чем годом ранее. 7% из них — альбомы поп-певицы Тейлор Свифт.

Устойчивый спрос на винил делает его хорошим объектом для инвестиций: в пластинку можно вложить деньги или выгодно перепродать.

Читайте по теме:

Винил, комиксы и го: девять хобби для интеллектуалов

Вечные хиты: спрос на виниловые пластинки возвращается

Производство винила сейчас

В наши дни виниловые пластинки производятся примерно так же, как и сто лет назад. Изменились лишь инструменты: теперь запись переносится на пластинку при помощи цифрового оборудования.

Готовый диск покрывается лаком и вращается на машине. Электрические сигналы от исходной записи подаются в записывающую головку, которая помещает иглу на поверхность пластинки. Игла двигается по кругу к центру пластинки, оставляя в лаке бороздки. Так получается мастер-запись, с которой массово делают копии для распространения.

Современное оборудование для прослушивания винила

Виниловые пластинки ценят за уникальный звук. Но ценители знают, что хороший результат складывается из множества факторов, и один из них — правильное оборудование. Рассмотрим, что необходимо для прослушивания винила.

Проигрыватель. Хотя новые пластинки можно воспроизводить и на классическом оборудовании, сегодня появляются модели с автоматическим управлением, электронным переключателем скоростей и Bluetooth. Чтобы выбрать подходящий вариант, продумайте, готовы ли вы вручную управлять «вертушкой», как и где вы собираетесь слушать пластинки. Звукосниматель (картридж) — он преобразует механические колебания иглы в электрический сигнал. Усилитель — повышает мощность сигнала. Иногда оснащен встроенным фонокорректором, который контролирует уровень звука на выходе. Колонки. Некоторые модели имеют встроенные усилители и фонокорректоры, но такие решения обойдутся дороже.

Не стоит забывать и об аксессуарах, которые могут улучшить качество звука и продлить срок службы пластинок. Это тестовые пластинки для проверки звучания, щетки, чистящее средство для пластинок, антирезонансные ножки и кожаные коврики.

В чем преимущество винилового формата?

Коллекционирование виниловых пластинок — приятное хобби, у которого есть множество преимуществ. Рассмотрим некоторые из них.

Эксклюзивность и ограниченные издания

Одна из главных радостей в коллекционировании пластинок — возможность открыть для себя что-то новое: забытых или недооцененных музыкантов, редкие альбомы и издания, которых просто нет «в цифре».

Улучшенное качество звука

Виниловые пластинки ценят за «теплое» аналоговое звучание и высокую частотность. Аналоговый формат позволяет записать музыку в виде более плавных и точных волн, создавая богатый, яркий и органический звук, который многим приходится по вкусу.

Однако пластинкам требуется уход: любые пылинки и повреждения пластинки будут искажать звук.

Искусство обложек и коллекционирование

Пластинки часто становятся настоящими произведениями искусства, а их дизайном занимаются выдающиеся художники.

Например, Энди Уорхол работал над альбомами The Rolling Stones и The Velvet Underground & Nico, Ганс Рудольф Гигер — над пластинками Дебби Харри, Celtic Frost, Danzig to Carcass и других музыкантов, а Родни Мэтьюз оформил более 130 альбом метал-групп.

Фото в тексте: Popmatters.com

Коллекционная ценность и эстетика винла — важный фактор для ценителей. Редкие партии, ограниченные издания или уникальные особенности могут сделать некоторые пластинки особенно ценными.

Именно это произошло с альбомом The Beatles Yesterday and Today 1966 года: слишком провокационную обложку пришлось заменить, но часть тиража была распродана. Сегодня оригинальная версия обойдется в $125 тысяч.

Чувство винтажа и ностальгии

Старые винилы часто вызывают глубокое чувство ностальгии, перенося в прошлое. Пластинки не включают в качестве фона — встреча с музыкой сама по себе становится событием.

«Охота» за редкими записями, настройка аппаратуры, неторопливый просмотр пластинок в коллекции и выбор альбома под настроение — все это создает физический и эмоциональный опыт, из-за которого любители так ценят винил.

Социальное взаимодействие в музыкальных магазинах

Коллекционирование винила — не хобби для одиночек, а социальный опыт.

Фото в тексте: Unsplash

Единомышленники встречаются в магазинах винила и музыкальных отделах, обмениваются пластинками и ходят на концерты. Они делятся историями, идеями и рекомендациями, а также находят точки соприкосновения за пределами музыки.

Экологическая осознанность

Виниловые пластинки производятся из пластика и упаковываются в пластик.

Исследователи из Кильского университета оценили, что обычно пластинка содержит около 135 г поливинилкарбоната — ее углеродный след равен 0,5 кг CO2.

Впрочем, пластинка — не одноразовая покупка, и, как правило, срок ее использования очень продолжительный. Большинство людей их не выбрасывают, а, значит, углерод в их составе не попадает в окружающую среду.

Возможно, стриминг — более экологичная альтернатива? Сказать сложно. Все поставщики цифровых услуг, например Spotify, Apple Music или Tidal, используют сервера, работающие на электричестве, часто — из ископаемого топлива. Хотя 65% операций Amazon Music и Apple Music обеспечены возобновляемой энергией, углеродные выбросы от стриминга продолжают расти.

Влияние музыкальных стриминговых платформ

Может показаться странным, что продажи винила процветают в цифровую эру. Однако эти форматы не просто гармонично сосуществуют, но и дополняют друг друга:

стриминг позволяет мгновенно получить доступ к любой песне или альбому, превращая музыку в фон и нередко приводя к перенасыщению,

винил обеспечивает более иммерсивный, тактильный и осознанный опыт, поощряя фанатов сосредоточиться на музыке и оценить все нюансы композиции.

Таким образом, форматы позволяют любителям музыки удовлетворить разные потребности. В некотором смысле стриминговые платформы способствуют продажам винила благодаря рекомендациям: слушатель узнает о музыке, которую иначе бы не обнаружил, и покупает пластинки, чтобы приобщиться к ней.

Аудиофильский винил

Характерный аналоговый звук — отличительная черта всех пластинок. Однако некоторые меломаны выделяют особый винил, который позволяет добиться наиболее высокого качества звука. Такие пластинки называют аудиофильскими.

К этой категории часто относят «гигантов» — 180-граммовые диски. Они более толстые и тяжелые, чем стандартные (обычно 120-140 г). Некоторые релизы и переиздания достигают 200 г.

Чем 180-граммовые пластинки лучше? Им приписывают целый ряд преимуществ, включая снижение шума, более глубокие басы и высокие частоты, а также улучшенный стереоэффект. Впрочем, это не связано с весом напрямую. Скорее, компании, выпускающие винил на 180 г, ориентируются на аудиофилов и уделяют особое внимание качеству записи.

Коллекционные пластинки

Магазин винила и сообщества коллекционеров используют специальный сленг, указывающий на степень износа винилов. Ценность пластинки зависит не только от ее сохранности, но и от состояния конверта.

Разберемся в значениях наиболее популярных терминов.

Sealed — новая пластинка, запечатана, никогда не проигрывалась, но конверт может быть потрепан;

— новая пластинка, запечатана, никогда не проигрывалась, но конверт может быть потрепан; Mint (M) — новая, в идеальном состоянии, конверт без дефектов;

— новая, в идеальном состоянии, конверт без дефектов; Near Mint (NM) — практически в идеальном состоянии, возможно аккуратно проигрывалась, незначительные потертости не влияют на звук, конверт близок к идеальному;

— практически в идеальном состоянии, возможно аккуратно проигрывалась, незначительные потертости не влияют на звук, конверт близок к идеальному; Excellent (EX) или VG++ (Very Good++) — винил был в употреблении, могут встречаться дефекты звука, на конверте могут быть потертости, изломы, надписи, наклейки;

или — винил был в употреблении, могут встречаться дефекты звука, на конверте могут быть потертости, изломы, надписи, наклейки; Very Good+ — винил много раз проигрывался, присутствуют царапины, при проигрывании можно услышать треск и щелчки, на конверте присутствуют следы износа;

— винил много раз проигрывался, присутствуют царапины, при проигрывании можно услышать треск и щелчки, на конверте присутствуют следы износа; Cut-out — конверт с отрезанным уголком или пропилом;

— конверт с отрезанным уголком или пропилом; Drillhole — отверстие в конверте или яблоке пластинки;

— отверстие в конверте или яблоке пластинки; in shrink — конверт распакован, но сохранил фабричную плёнку;

— конверт распакован, но сохранил фабричную плёнку; woc (written on cover) — на конверте есть надпись;

— на конверте есть надпись; wol (written on label) — на яблоке пластинки есть надпись;

— на яблоке пластинки есть надпись; soc (sticker on cover) — наклейка на конверте;

— наклейка на конверте; sol (sticker on label) — наклейка на яблоке пластинки;

— наклейка на яблоке пластинки; Autographed — конверт с автографом;

— конверт с автографом; EXTRA SELECT — категория, которую специально отобранные эксперты присваивают лучшим пластинкам в идеальном состоянии.

Цветной винил

Сегодня виниловые пластинки — более нишевый продукт, чем несколько десятилетий назад. Чтобы поддерживать интерес потребителей, звукозаписывающие компании начали выпускать цветной винил.

Для этого при производстве к поливинилкарбонату подмешивают специальные добавки. В результате можно получить не просто цветные пластинки, но даже сочетать оттенки для дополнительного художественного эффекта.

Однако добавки могут повлиять на качество записи. Некоторые энтузиасты считают, что полупрозрачные пластинки звучат лучше, а белые — «грязнее».

Впрочем, качество зависит и от того, когда была изготовлена пластика. В последнее время цветные винилы стали популярнее, и технология сильно продвинулась вперед: пластинки, выпущенные в последние 5 лет, будут лучше тех, что произведены несколько десятилетий назад.

Наконец, цветные винилы менее долговечны, чем обычные. Тем не менее, при правильном уходе любая пластинка может пережить владельца.

В материале использованы следующие источники:

Atlasrecords, Fluance, Gradynewsource.uga.edu, Forbes, Printyourvinyl, The Sound of Vinyl, thevinylrevivers, Vinyl Select,Vinylchapters.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney