Moniepoint: нигерийский финтех, который стал популярнее традиционных банков

Стартап Moniepoint начал с разработки программ для банков, но сейчас успешно конкурирует с ними. Ему удалось создать огромную агентскую сеть по всей Нигерии, а в 2023 году он даже занял второе место в списке самых быстрорастущих компаний Африки.

Чиди Эбуле владеет продуктовым магазином в Лагосе, и на его кассе не менее 10 платежных терминалов, поэтому его клиенты могут пользоваться картами любого банка или финансового сервиса, которые им больше нравятся. Но в последние месяцы для большинства транзакций он использовал лишь один: тот, который предоставляла местная крупная финтех-компания Moniepoint.

«Я пытаюсь воспользоваться другим терминалом, но мне говорят: „Пожалуйста, не вставляйте туда мою карту. Используйте Moniepoint”. Клиент знает, что при использовании других терминалов могут возникнуть проблемы, и он не сможет повлиять на банк» — объясняет он.

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Светло-голубые платежные терминалы Moniepoint находятся по всей Нигерии — от мегасторов в Лагосе до придорожных магазинов в Кано. Покупатели предпочитают использовать их, потому что Moniepoint быстрее обрабатывает транзакции и мгновенно отменяет платежи в случае ошибки.

Компания со штаб-квартирой в Лагосе, основанная в 2015 году, расширила свое присутствие по всей Нигерии и, как сообщается на ее сайте, теперь доступна во всех 774 районах местного самоуправления.

«Мерчантов не волнуют громкие заявления о доступности финансовых услуг. Все, чего они хотят, — это видеть, что их транзакции прошли, и получать мгновенное оповещение о платежах, — рассказывает Нчедолиса Акума, старший финтех-аналитик компании Stears по анализу рынка. — Moniepoint, по-видимому, весьма целенаправленно занимается анализом рынка и сбором рыночной информации в режиме реального времени, что сделало их довольно оперативными».

В 2023 году Moniepoint зафиксировал 5,2 млрд транзакций на сумму более $150 млрд. В том же году стартап занял второе место в списке самых быстрорастущих компаний Африки по версии Financial Times.

По данным компании, к январю 2024 года около 2,3 млн предприятий использовали платежные системы Moniepoint. Основная часть доходов Moniepoint поступает от комиссионных за транзакции через терминалы и шлюз онлайн-платежей. Также у стартапа есть лицензия микрофинансового банка, и он выдает кредиты для бизнеса.

На запуске Moniepoint называлась TeamApt и создавала программное обеспечение для традиционных банков. В 2019 году компания получила государственную лицензию на агентскую банковскую деятельность — модель, которая позволяет выступать в качестве посредника между банками и их клиентами.

«Мы просто почувствовали, что банки не справляются со своими задачами, а значит, мы можем выйти в эту область и сделать все правильно» — комментирует Тунде Олофин, управляющий директор банковского подразделения Moniepoint.

На данный момент Moniepoint привлекла более $57 млн от таких инвесторов, как QED Investors, Quantum Capital Partners и Global Ventures. По словам Олофина, росту компании способствует ее сеть из более чем 600 тысяч штатных «бизнес-менеджеров», которые получают комиссионные за подключение владельцев бизнеса к платформе и распространение POS-терминалов.

В начале 2023 года, когда Нигерия столкнулась с острым денежным кризисом после того, как правительство изменило дизайн валюты, Moniepoint пришел на помощь многим малым предприятиям.

Оберри Агама, владелица магазина аксессуаров для телефонов в Лагосе, рассказывает, что как раз тогда она начала пользоваться платежными терминалами Moniepoint. По ее словам, оборудование банков не могло корректно обрабатывать транзакции из-за нагрузки на банковскую инфраструктуру страны.

«Раньше переводы на наши обычные счета было сущим адом — они не поступали вовремя, и клиенты уходили с нашими деньгами. Работать с Moniepoint очень приятно, это упростило бизнес, и я получаю переводы очень быстро» — признается она.

Системы Moniepoint позволяют масштабироваться в зависимости от объема транзакций, сообщает Соломон Амади, вице-президент компании по платежной инфраструктуре. «Многие другие игроки отрасли не имеют большого контроля над своими основными банковскими услугами, в отличие от нас... и мы оптимизировали этот процесс достаточно хорошо, чтобы клиент был приоритетом», — говорит он.

В июне 2023 года ближайшим конкурентом Moniepoint в Нигерии была китайская финтех-компания OPay, поддерживаемая фондом SoftBank Vision Fund и Sequoia Capital China. Согласно отчету Nigerian Financial Services, доля OPay в нигерийской сети POS-агентов составляла 37%. Moniepoint занимала второе место с долей в 20%.

Однако, объясняет Олаолува Ойеделе, вице-президент по развитию и продуктам финтех-стартапа Earnipay, базирующегося в Лагосе, благодаря широкому набору финансовых услуг Moniepoint находится в лучшем положении, чем конкуренты.

«У Moniepoint есть лицензия микрофинансового банка, с которой можно собирать депозиты, и лицензия поставщика услуг платежных терминалов, чтобы выпускать POS-терминалы. Это сопутствующие категории лицензий, и компания может ориентироваться на предприятия или отрасли, осуществляющие офлайн-платежи. Именно здесь сосредоточена ее дистрибьюторская сеть.

Для контекста, офлайн-оплата — это крупнейшая платежная возможность в Нигерии» — добавляет Ойеделе.

Вице-президент по коммуникациям Эдидионг Увемакпан объясняет, что центральную роль в росте Moniepoint играют бизнес-менеджеры — известные представители местных сообществ, которые связывают компанию и ее пользователей.

Им не платят зарплату, но они получают регистрационный взнос в размере 8500 найр ($5,44) и ежемесячные комиссионные за транзакции, совершаемые через каждый POS-терминал, которым они управляют.

«Если вы усердно работаете и привлекаете достаточное количество людей установить терминал, вы в бизнесе, у вас есть деньги. Вы зарабатываете комиссионные, и это даже намного лучше зарплаты, потому что она будет ограничена определенной цифрой. С комиссией ваш заработок не ограничен», — рассказывает бизнес-менеджер Moniepoint Фабусое Толу.

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Фото на обложке: OuiCapital.vc