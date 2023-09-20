Разная Африка: чем она интересна для российских предпринимателей

12 сентября экспертом выступил Александр Беспалов — сооснователь инвестиционно-консалтинговой группы «Афроинвест» и Российско-Африканского международного делового клуба. Александр рассказал о нюансах ведения бизнеса в Африке, поиске партнера для выхода на рынок и причинах, по которым континент — клондайк для любого предпринимателя.

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Александр Беспалов

Экономические и политические особенности региона

Многие развитые страны сейчас находятся в стагнации или под давлением контрсанкций. Африка же геополитически нейтральна, хотя в ней пересекаются интересы развитых государств: Индии, Китая, США и стран Европы.

Регион значительно отстает по технологическим и финансовым процессам от развивающихся стран. То есть он развивается с «низкой базой» — при таком уровне развития экономики бизнес может расти быстрыми темпами.

Также Африка — одна из точек демографического роста, которая в ближайшие 30 лет, по мнению Александра, будет лидером по рождаемости.

Стоит учитывать колониальное прошлое, из-за которого многие страны Африки недолюбливают некоторые развитые страны, например, Великобританию, Францию, Испанию и Португалию. В некоторых регионах и сейчас сохраняются волнения, чтобы ослабить влияние Европы и усилить позиции Китая, Индии или США.

Африканцы достаточно дружественно настроены к России: со времен СССР им оказывали всестороннюю поддержку — гуманитарную, экономическую, социальную. Но сейчас средств на это направление выделяют уже меньше. Однако страны Африки готовы предложить российскому бизнесу политические и административные ресурсы.

В Африке много китайских и индийских инвесторов. Китай рассматривает континент как стратегически важный регион — они экспансионисты. Российским предпринимателям в регионе сложно договориться с европейскими или американскими инвесторами, а китайские готовы сотрудничать. Но африканцы понимают, что с Россией ей проще, так как наши фаундеры не настроены на экономическую экспансию целого континента.

Но российскому бизнесу в Африке не хватает пиара. Об успешных компаниях на этом континенте мало говорят.

Клондайк возможностей

В Африке 54 государства. Есть развитые экономики: Египет, Кения, Нигерия и ЮАР. В них есть свободные экономические зоны, акселераторы, инвестиционные фонды. Однако идти за инвестициями в Африку Александр не советует.

Финтех

Африка — это клондайк. Например, в странах нет такого развитого онлайн-банка как «Тинькофф». Финтех-проектов в целом не так много, хотя они показывают бурный рост, позволяющий выйти на международные биржи.

Цифровизация, автоматизация, информационное обеспечение — в Африке нехватка всех этих технологий. При этом идет стремительный приток пользователей интернета, мобильных приложений и игр — некоторые страны даже обходят Россию по размеру аудитории.

В Кении есть банки и микрокредитные организации с российским капиталом, у них более чем 1 млн пользователей. Среди основателей таких проектов, например, Михаил Ляпин — фаундер Exotic.vc.

Но цифровые валюты в Африке не закрепились. В Кении был проект, который закрылся через несколько дней. Сейчас тренд на ее внедрение в Зимбабве, но перспектив немного: маленькая страна и слабо развитая экономика. Некоторое время у государства не было своей валюты и они расплачивались долларами.

Африка заинтересована в альтернативных инструментах для межграничных платежей. Например, есть Африканский союз, в котором состоит большинство стран региона. У них есть возможности для перевода денег между банками этих стран, но на весь регион этого явно недостаточно.

Другие сферы

«Афроинвест» запускает инвестиционные фонды на Маврикии, развивает консервативные инвестиции в недвижимость ЮАР. Некоторые районы Кейптауна показывают рост по цене квадратного метра. Инвестор может получить до 20% годовых в долларах.

Особенно востребованы инженерные технологии — энергетика и добывающая промышленность. Энергетическая инфраструктура и ее обслуживание — в приоритете. Например, российский предприниматель сейчас может заняться золотым прииском в Зимбабве.

В регионе развито сельское хозяйство. В Зимбабве, например, хорошая говядина без добавок, но есть запрет на ее экспорт. Тем не менее, Россия активно ведет со странами Африки торговлю по фруктам и винам, а также другим продуктам питания.

Для венчура у Африки нет пока инфраструктуры, но перспективы могут быть интересными. Перспективна ЮАР — как страна БРИКС она усилила влияние. Учитывая растущее количестве внешних инвесторов, возможность появления новой Кремниевой долины есть именно в ЮАР.

Особенности выхода в Африку

Для налаживания работы с регионом есть политические и бизнес-структуры из России и Африки. Они оказывают небольшую поддержку, но помогают участвовать в деловых и дипломатических миссиях, а также конференциях.

Знать партнеров в лицо

Например, Российско-Африканский международный деловой клуб. Во встречах участвуют послы республик, они делятся рекомендациями с предпринимателями из разных ниш и могут помочь с поиском партнеров. Члены клуба могут свести с местными компаниями, юристами, и так постепенно можно выйти на рынок. Александр советует держаться в рамках сообществ и объединений: они помогут не запутаться в сложном мире Африки.

Полезны бизнес-делегации, в рамках которых проходят не только конференции, но и встречи с партнерами. Для каждого участника разрабатывают трек, после чего он встречается с членами бизнес-сообществ и старейшинами-вождями. По должности их можно сравнить с российскими муниципальными служащими.

В Африке невозможно дистанционно выйти на рынок невозможно. Конечно, иногда можно созваниваться и онлайн, но местные партнеры не доверятся людям, с которыми не знакомы лично.

Учитывать интересы местных

Важны интересы местного сообщества. Например, если что-то строите, сделайте рядом школу.

В каждой стране свои законы. В некоторых государствах требуют, чтобы 51% компании был у местного соучредителя. Но в некоторых случаях можно пойти на хитрость: составить договор, формально закрепляющий этот процент, но подписать с партнером соглашение о другой доле. С этим помогут юристы.

Лучше все же вести дела с местным партнером и сооснователем— будет проще договориться с другими компаниями из региона.

Также в Африке зачастую придется самому заботиться об инфраструктуре своих предприятий. Например, рядом с будущим заводом может не быть электричества — и предпринимателю самому придется строить электростанцию. То же и с водой. Даже в ЮАР есть блэкауты, и в целом это норма для африканских стран.

Важно понимать специфику управления в африканских странах. Как в Японии, тут есть клановость и семейность. Некоторыми регионами руководят военные, у них есть свои интересы, которые нужно учитывать, особенно если идти в сырьевые проекты.

Если вести бизнес в Конго или Сьерра-Леоне, может понадобиться маленькая армия. Иначе производство будет переходить из рук в руки, а ездить придется на броневике.

Фото: предоставлено экспертом