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Рынок фриланса в России: что нужно знать бизнесу

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Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — релокацию, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.

15 августа спикером в эфире выступил Павел Шинкаренко — сооснователь и CEO сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff. Вместе с Павлом обсудили российский рынок фриланса и тренды, влияющих на его развитие. Эксперт рассказал, когда эффективно привлечь фрилансеров, в каких сферах наиболее востребованы удаленные специалисты и как бизнесу работать с релокантами. 

Слушайте все эфиры на одной странице.

Публикуем самые важные тезисы из беседы.

Рынок фриланса в России: что нужно знать бизнесу

 

Содержание:

 

Павел Шинкаренко

Павел Шинкаренко, сооснователь и CEO Solar Staff

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Российский рынок фриланса сегодня

Рынок фриланса в России активно развивается, и число самозанятых увеличивается. Вместе с тем, растет число фрилансеров-ИП и физлиц. По данным Solar Staff, в России зарегистрировано более 19 млн фрилансеров. 

Фриланс может быть не основным типом занятости, но и дополнительным — когда штатные сотрудники компаний берут себе подработку. 

Все популярнее становятся онлайн-профессии и платформы по поиску удаленной работы. 

 

Что можно поручить фрилансеру

Выбирать фрилансера можно так же, как и штатного сотрудника: по портфолио, резюме и рекомендациям. 

По данным Solar Stuff, чаще всего бизнес привлекает к работе digital-специалистов в области:

  • Менеджмента проектов
  • Консалтинга
  • Копирайтинга
  • Маркетинга
  • Разработки
  • Веб-дизайна
  • Аналитики
  • Контент-менеджмента  

 

Особенности работы с релокантами

В 2022 году некоторые специалисты из России перемещались внутри страны или переезжали в другие государства. При этом большинство релокантов держалось прежних заказчиков даже после отъезда.

Например, в Solar Staff в 2020 году было не так много фрилансеров из Грузии, но уже в 2023 году их количество достигло 10 тыс. человек. 

Топ самых популярных направлений для фрилансеров-релокантов по версии Solar Staff:

  • Грузия
  • Казахстан
  • Армения
  • Турция
  • Узбекистан
  • Кипр
  • ОАЭ

В I полугодии 2023 года российские фрилансеры заработали 5,3 млн рублей. Это на 53% больше, чем в I полугодии 2022. При этом средний месячный доход фрилансеров, выводящих деньги на российские карты, составляет около 100 тыс. рублей в месяц, на иностранные — 319 тыс. рублей. При этом, 89% фрилансеров выводят заработок на российские карты. 

Среди российских банков у фрилансеров популярнее всего «Тинькофф» (в 2023 году — более 2 млрд рублей) и «Сбер» (более 1 млрд рублей), а среди иностранных: Bank of Georgia (Грузия), Kaspi bank (Казахстан), TBC Bank (Грузия), Bank Kassa Nova (Казахстан) и британско-литовского Revolut.

 

Самозанятые, ИП и физлица: с кем работает бизнес 

По исследованию Solar Staff, сегодня бизнес все чаще работает минимум с двумя категориями проектных исполнителей. Чаще всего с фрилансерами в разных налоговых статусах работают компании в сферах масс-медиа, образования, e-com и ритейл, финансов, рекламы, а также в ИТ и промышленности

В каких сферах работодатели привлекают самозанятых и ИП

* Процент клиентов Solar Staff  в сферах, которые одновременно работают с СЗ, ФЗ и ИП

 

Когда полезно работать с фрилансерами

1. На вашем рынке происходит трансформация, и нужно решать принципиально новые задачи 

Работа с ними поможет снизить расход на ФОТ (фонд оплаты труда), а еще такие специалисты помогут быстро протестировать гипотезы. Пример: российские IT-компании, которым нужно создавать аналоги ушедших западных сервисов.

2. Вы постоянно конкурируете за кадры 

Найм в штат — затратный и долгий процесс. Задействовать фрилансера — хороший способ закрыть потребности компании в определенных специалистах.

3. Ваша команда может работать удаленно

Согласно некоторым исследованиям, сотрудники на удаленке часто работают активнее, чем их коллеги в офисе.

 

Инфографика: предоставлено Solar Staff
Фото на обложке: Unsplash // Per Lööv

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