Совершить прорыв: трекинг как инструмент ускорения бизнеса

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26 сентября спикером на прямом эфире выступил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию системы кадрового ЭДО HRlink (Россия) и сооснователь облачного сервиса для автоматизации работы с первичными документами Entera Global (Индия).
Дмитрий рассказал о своем опыте применения трекинга для ускорения бизнеса в обеих компаниях и рассказал, как сделать процесс менее стрессогенным для команды.
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Публикуем самые важные тезисы из беседы.
Содержание:
- Что такое трекинг
- Об опыте в HRlink
- А как в Индии
- Трекер и трекинг-карта
- Трекинг — это стресс?
- Когда нужен трекинг
- Какие выводы удалось сделать
Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию системы кадрового ЭДО HRlink (Россия)
Что такое трекинг
Трекинг (или трекшн) — это инструмент акселерации (ускорения) бизнеса. Процесс состоит из спринтов — отрезков времени, в течение которого команда решает определенные задачи. Во время спринтов проверяются гипотезы, способные улучшить показатели компании.
Рассмотрим недельный спринт. В понедельник на встрече команды формулируем гипотезу. В течение недели проверяем, в следующий понедельник — подводим итоги, насколько она оправдалась.
Если идея оказалась успешной — внедряем и масштабируем. Если нет — сохраняем в базе знаний как неработающую гипотезу и движемся дальше. Это позволяет отсечь неэффективные действия и сосредоточиться на лучших практиках.
Трекинг полезен любой компании, которая растет и стремиться к успеху. Он помогает пройти за месяц дистанцию, которую компания в стандартных условиях прошла бы за год. Как правило, его применяют в отделах продаж, маркетинга или разработки. Мы проводили трекинг продаж и маркетинга.
В обеих компаниях, HRlink (на этапе масштабирования в России), и Entera Global (на этапе поиска бизнес-модели и каналов продаж в Индии), мы проводим трекинг.
Об опыте в HRlink
В HRlink поставили цель достичь 1,5 млн пользователей нашей платформы (сейчас — 800 тыс.), а значит, увеличить продажи. Для этого запустили трекинг.
Первая гипотеза звучала так: если сосредоточимся на клиентах, которые нуждаются в нашем продукте прямо сейчас, и не будем тратить ресурсы на тех, кому сейчас продукт не нужен, сможем увеличить количество пользователей за короткое время.
Приступили к проверке. Менеджеры по продажам обзванивали компании из воронки и задавали четыре вопроса: есть ли у компании задача по переходу на КЭДО, выделен ли бюджет на этот проект, назначен ли ответственный и определены ли сроки?
Если на все вопросы отвечали «да» — значит, клиент максимально «горячий» и нужно сконцентрироваться на переговорах с ним. В этом случае добивались встречи с представителями компании, которые принимают решение о внедрении КЭДО.
Если получали больше «нет» — переносили компанию в соответствующий раздел воронки.
Гипотеза оказалась успешной, мы ее масштабировали и за несколько месяцев классифицировали всю базу из нескольких тысяч потенциальных клиентов, процент закрытых сделок вырос.
И так — неделю за неделей — прорабатываем различные гипотезы и движемся к своей цели в 1,5 млн пользователей.
А как в Индии
Entera Global — это облачный сервис для автоматизации ввода первичных документов, который мы запустили в Индии в этом году. Индийский рынок очень отличается от нашего, в том числе из-за менталитета людей. Нам нужно было сдвинуть продажи с мертвой точки. В этом и помог трекинг. Благодаря ему мы сделали 40 первых продаж.
Сначала мы работали по обычному для России сценарию: менеджеры проводили встречу с клиентом и он уходил думать. В результате — никогда не возвращался. Мы осознали, что не понимаем свою аудиторию — ее мотивацию и «боли». Решили провести трекинг продаж, чтобы понять — кому и как нужно продавать.
Стали тщательно анализировать переговоры, слушали записи и формулировали гипотезы о том, как можно было сделать лучше. Проверяли их и делали выводы, масштабировали успешный опыт.
За две недели выявили реальные проблемы клиентов, которые решает наш продукт, и во время переговоров стали говорить о них. Поняли, по каким каналам связи можно достучаться до нашей целевой аудитории, как с ней разговаривать. В итоге большинство клиентов после первой встречи сразу покупали продукт.
Параллельно мы провели трекинг маркетинга. Мы получали сотни нецелевых лидов — нужно было тратить большие ресурсы на их обработку. Выяснилось, что индийцы любят заполнять разные формы в интернете — даже если им ничего не нужно.
Мы докопались до этой идеи во время трекинга и усложнили форму обратной связи на сайте — добавили небольшой опрос. Такой простой способ уменьшил поток заявок, и лиды стали приходить более качественные и заинтересованные.
Трекер и трекинг-карта
Для трекинга нужен трекер — специальный человек, который стимулирует сотрудников и фиксирует их сложности и достижения. Трекер на личных и командных встречах задает правильные вопросы, и главный из них — «Почему?».
Лучше, если трекером выступает внешний специалист. Ему необязательно хорошо разбираться в той сфере, где работает компания. Он не участвует в генерации гипотез, не ставит задачи сотрудникам, а просто наблюдает за работой и задает вопросы. Он должен быть дотошным и довольно хладнокровным, ведь придется выводить людей из зоны комфорта. При этом ему не важны регалии и должности.
Трекер помогает докапываться до сути вещей и выходить за рамки шаблонного видения задач бизнеса. Коуч и ментор помогают развиваться лично, а трекер — развивать бизнес.
На рынке есть профессиональные трекеры. Например, хорошая школа трекинга во ФРИИ.
Трекшн-карта у нас — это документ в Excel, где мы пишем гипотезу, как будем ее проверять и результат.
Если проводим кастдев, то в верхних ячейках таблицы пишем вопросы, слева — человека, с которым общаемся, и во внутренних ячейках — ответы, в которых ищем паттерны — повторяющиеся ответы для более глубокого изучения и дальнейшего использования в процессах. В интернете можно найти примеры различных трекшн-карт.
Трекинг — это стресс?
Однозначно да. И команду важно морально подготовить. Объяснить, как будет строиться работа в ближайшие месяцы и для чего всё это нужно. Стоит понимать: люди, неустойчивые к стрессу, могут не выдержать давления.
Например, у нас уволились руководитель одного из отделов продаж и несколько менеджеров — для них такой формат работы не подошел. Хотя многие другие сотрудники, наоборот, получили удовольствие от драйва и нестандартной формы совместной работы, относились к этому опыту как к способу «прокачать» свой профессионализм и стартаперские качества.
Когда нужен трекинг
- На старте проекта, когда не понятна целевая аудитория и/или нужно осознать, почему клиенты покупают или не покупают продукт.
- Когда нужно выяснить, какие каналы связи с клиентами или маркетинговые инструменты лучше работают.
- Стоит задача быстро нарастить продажи или выйти на новые рынки.
- Когда продукт не продается. Трекинг поможет определить, нужен ли в принципе продукт в таком виде аудитории. Возможно, не стоит тратить время на проект или рынок достиг потолка.
- Привлечь финансирование, так как это та же продажа, только более масштабная. Можно форсировать процесс поиска инвесторов и повысить эффективность переговоров с ними.
- В любой ситуации, когда нужно быстро «прокачать» какой-то бизнес-процесс.
Какие выводы удалось сделать
- Оптимальный период трекинга — 3 месяца. Спринт для решения одной проблемы — 1-2 недели.
- Встречи должны быть групповыми. Донимать сотрудников постоянными расспросами в личном порядке — неэффективно.
- Для каждой команды — свой распорядок спринта. Например, в HRlink мы собирались 2 раза в неделю на 1 час — оказалось важным корректировать работу в середине недели. В Entera Global встречались только по понедельникам на 2 часа.
- Трекинг выявляет неэффективных сотрудников, а также наименее стрессоустойчивых. Нужно быть готовыми к тому, что с кем-то из них придется расстаться.
- Результат тестирования гипотезы — не в том, чтобы найти обязательно успешную идею, а в том числе отсеять неэффективные. Как и результат всего трекинга — не обязательно позитивен. Например, если в ходе трекинга выяснилось, что продукт никому не нужен — это тоже хороший результат. Компания не будет тратить время и деньги на неперспективное направление, а сосредоточится на более удачном.
- Важно не сдаться на полпути. Признаюсь, это было сложно и в России, и в Индии.
Фото на обложке: Unsplash // Jason Goodman
Фото: предоставлено экспертом
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