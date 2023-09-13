Интеллектуальная собственность: когда нужно регистрировать патент

29 августа спикером выступил Александр Левкин — патентный поверенный и основатель iPNOTE.pro. Эксперт более 11 лет работает с регистрацией интеллектуальной собственноости стартапов в России и за рубежом. Александр рассказал о том, на каком этапе развития бизнеса стоит задуматься о защите интеллектуальной собственности, как искать патентного поверенного и так ли дорого стоят их услуги.

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Содержание:

Александр Левкин

Когда нужно регистрировать патент

Нельзя запатентовать идею или концепцию бизнеса.

Необходимо подробное описание того, как будет работать продукт, а лучше — прототип, конкретное решение. Однако если права зарегистрировать слишком рано, через несколько лет продукт может сильно измениться и не будет защищен патентом.

Всего у бизнеса есть шесть основных стадий развития:

идея;

разработка и исследования;

прототип (MVP);

внедрение (первые продажи);

распространение (рост);

стагнация.

На этапах идеи и разработки важно сохранять конфиденциальность: подписывать соглашения о неразглашении (NDA) с сотрудниками и кофаундерами. Также нужно изучить рынок: какие патенты есть у конкурентов, что можно позаимствовать.

Регистрацию патента лучше делать на стадии прототипа.

На ранних стадиях развития проекта команде нужно заниматься разработкой технологий. Денег и времени на патентование обычно не хватает.

Тем не менее, важно на этапе создания компании зарегистрировать хотя бы товарный знак. А лучше — проверить, не встречается ли ваше название у конкурентов, если вы хотите работать именно с этим неймингом.

Важно зарегистрировать товарный знак в той стране, где ведете бизнес — чтобы случайно не повторить имя местной компании.

Без регистрации товарного знака можно натолкнуться на патентных троллей, которые получают информацию о компании из крупных пресс-релизов и профилей в соцсетях. Затем мошенники подают заявки на регистрацию чужих названий и логотипов и требуют заплатить компенсацию, чтобы дать предпринмателю возможность использовать свои логотип и название.

В практике IPNOTE были случаи: после крупных-пресс релизов стартапов в одной стране через несколько дней обнаруживались заявки на регистрацию их названий от троллей в другой стране, например в Китае.

Стоимость регистрации товарного знака и патента

Юридические затраты на разбирательство будут значительно больше стоимости регистрации знака.

Во сколько обойдется регистрация товарного знака в разных странах:

В России — около 50 тыс. рублей;

В Китае — от $250;

В Индии — от $200;

В Европе — от $1200;

В США — от $700.

Финальная стоимость зависит от цен на услуги локального патентного поверенного и фирмы посредника — он помогает с регистрацией в других странах. Например, если регистрировать товарный знак в Китае через фирму в США стоимость подачи заявки может составить $2-3 тыс (при реальной стоимости услуг китайских поверенных в $250).

Были случаи, когда клиенты из РФ платили российской юридической фирме за регистрацию товарного знака в США 700 тыс. рублей, тогда как услуга в Штатах стоит значительно дешевле — от $700.

Регистрация патентов сложнее и дороже. Процесс требует большего количества документации, составления большого и глубокого технического описания изобретения и продумывания стратегии. Однако стоимость тоже может сильно варьироваться в зависимости от целей.

Например, один американский IT-стартап заплатил за составление и подачу заявки на патент для поддержания статуса инновационной компании $1320. Они пользовались услугами компании, основателем которой является индус, аккредитованный как американский патентный агент, он делает свою работу быстро, но на простом уровне.

А биотех-компания, разрабатывающая сложное ПО для изучения генов человека, только за составление патента (без пошлины и подачи заявки) отдала $18 тыс. Компания работает с крупной юридической фирмой, у представителей которого есть PhD в области биохимии и IT, успешный опыт патентования подобных разработок.

Международных патентов нет, в каждую страну придется подавать заявку отдельно. Сначала заявка подается в том государстве, где ведется бизнес, а затем уже в стране, куда планируется расширение.

Если бизнес расположен в России, заявка сначала подается только в России, затем уже в других странах через патентного поверенного. Нужно только перевести текст патента и заплатить пошлины.

Также существует международная заявка на РСТ — договор о патентной кооперации. Наличие такой заявки упрощает процесс подготовки формальных документов и дает отсрочку для начала процедуры регистрации в других государствах.

Обычно в случае подачи заявки на регистрацию патента в стране пребывания бизнеса у компании есть 12 месяцев, чтобы подать заявки в другие страны. РСТ увеличивает срок до 30 месяцев, но если его пропустить, то патентование этого изобретения в других странах будет невозможно.

Как сохранить интеллектуальную собственность

Защита интеллектуальной собственности начинается с момента подачи заявки на патент. Заявка будет опубликована не ранее чем через 18 месяцев, но продукт уже будет защищен. При этом информация о разработке раскрыта не будет.

Если спустя время концепция технологии изменится, можно подать новую заявку, а старую — отозвать. В течение 12 месяцев разрешено подать одну заявку на базовую концепцию продукта, а вторую — на улучшенную версию. А затем, при подаче заявки PCT объединить две идеи в одну, тем самым сократив расходы на регистрацию в других странах.

Патентоспособность товарного знака

Есть две группы оснований, по которым могут оказать в регистрации товарного знака: абсолютные и относительные. Подробнее о них можно прочитать в 1438 статье ГК РФ.

Примеры абсолютных оснований:

Прямое указание на товар. Например, нельзя зарегистрировать хлебобулочный бренд «Хлеб».

Состоит только из общепринятых терминов или символов — плюс для аптеки.

Нарушение норм морали.

Примеры относительных оснований:

Знак идентичен или слишком похож на зарегистрированный товарный знак. Например, если есть «Кока-кола», нельзя зарегистрировать товар «Соса-Сола», покупатель может воспринять их как идентичные.

Кроме зарегистрированных товарных знаков принимаются во внимание заявки, которые еще находятся в процессе регистрации, названия зарегистрированных юридических лиц, существующий действующих бизнесов.

Фото: предоставлено спикером

Фото на обложке: David Gyung / Shutterstock