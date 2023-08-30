RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: тонкости финансовой стратегии, изменения в законодательстве, схемы инвестирования.

13 июня спикером на прямом эфире выступила Катя Лобышева, консультант стартапов по юридическим вопросам и основатель Simplicate.uk.

Команда Simplicate — бизнес-партнер стартапов и технологических компаний, который помогает развивать бизнес и разобраться с юридическими задачами.

Катя рассказала, как выбрать юрисдикцию, основываясь на специфике стартапа, и в какой стране предпринимателю могут даже заплатить за регистрацию компании.

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Публикуем главные тезисы из беседы.

Предприниматель хочет выйти на новый рынок. Что нужно учесть?