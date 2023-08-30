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Предприниматель хочет выйти на новый рынок. Что нужно учесть?

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Лариса Ступина
Лариса Ступина

Редактор лонгридов RB.RU

Лариса Ступина

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: тонкости финансовой стратегии, изменения в законодательстве, схемы инвестирования.

13 июня спикером на прямом эфире выступила Катя Лобышева, консультант стартапов по юридическим вопросам и основатель Simplicate.uk. 

Команда Simplicate — бизнес-партнер стартапов и технологических компаний, который помогает развивать бизнес и разобраться с юридическими задачами.

Катя рассказала, как выбрать юрисдикцию, основываясь на специфике стартапа, и в какой стране предпринимателю могут даже заплатить за регистрацию компании.

Слушайте все эфиры на одной странице.

Публикуем главные тезисы из беседы.

Предприниматель хочет выйти на новый рынок. Что нужно учесть?

Содержание:

 

Катя Лобышева
Катя Лобышева, основатель Simplicate

 

Шаг 1. Определение цели

С какой целью/когда выходить на зарубежные рынки?

Цель «переезда» повлияет на: выбор страны, форму юридического лица, порядок действий.

 

Возможные цели:

Узнай, как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта.
  • Расширение бизнес-возможностей и доступ к новым рынкам за границей.  
  • Оптимизация налогообложения и сокращение налоговых издержек.

При выборе страны обязательно учтите налоговые льготы и программы развития.

  • Ведение бизнеса в новой юрисдикции без запретов или ограничений.

Актуально для крипто-стартапов и многих международных проектов.

  • Повышение конфиденциальности, защита личных данных и прав.

 Часто выбирают иностранные юрисдикции еще и потому, что законодательство более специализировано и лучше защищает ваши права или информацию о предпринимателе.

Например, в России персональные данные должны храниться на территории страны. Подобные законы действуют не во всех государствах.

 

Шаг 2. Выбор юрисдикции

Выбор юрисдикции — это выбор страны регистрации бизнеса. В каждом государстве свое законодательство. 

 

На что обратить внимание при выборе страны:

  • Требуется ли лицензия для работы бизнеса, насколько тяжело ее получить и разрешена ли вообще такая деятельность.
  • Налоговая система, налоговые льготы.
  • Наличие договора об избежании двойного налогообложения с РФ.
  • Какой долей компании могут владеть иностранцы.
  • Нужен ли местный директор.
  • Какие требования к корпоративным процедурам, в том числе может ли офис быть виртуальным.

 

Шаг 3. Анализ стартап-виз

Одновременно с выбором юрисдикции следует проверить стартап-визы. Они дают возможность получения ВНЖ в обмен на бизнес-идею и развитие технологий. Получается win-win: предприниматель переезжает, а страна получает развитие экономики.

Если у вас есть только идея, то это отличная возможность запускать бизнес сразу на иностранный рынок.

 

Как это работает?

Фаундер готовит пакет документов ⇒ направляет в регистрирующий орган ⇒ ждет одобрения, в случае успеха забирает свою визу.

Некоторые страны дают такие визы с минимальными требованиями (MVP и бизнес-план).

Смотрите ниже таблицу с кратким обзором некоторых виз по странам.

 

Шаг 3.1. Программы государственной поддержки

Кроме стартап-виз есть еще преимущества для tech-компаний. Можно попробовать стать резидентом IT-хаба страны или получить субсидию. Посмотрите, какие варианты доступны, какие отрасли поддерживает государство.

 

Шаг 4. Выбор организационно-правовой формы

В других странах есть как аналоги АО, ООО и ИП, так и другие формы ведения бизнеса.

Обязательно стоит учитывать размер уставного капитала, требования к составу учредителей и ведению хозяйственной деятельности. 

Погрузитесь сами или попросите консультанта разобраться в деталях налогового режима и банковского обслуживания, обязательной сертификации товаров и лицензиях, рисках двойного налогообложения и так далее.

 

Шаг 5. Интеллектуальные права

Если бизнес уже существует и работает, стоит позаботиться об охране интеллектуальной собственности. Например, если товарный знак зарегистрирован в одной стране, то его нужно перенести в страну, на которую планируете расширяться. Подобное обозначение там может быть уже занято.

 

Важно учесть:

  • Выбор доменного имени.
  • Наличие патентов.
  • Перенос секретов производства (ноу-хау).
  • Перенос прав на софт.

Стоит проверить, нет ли уже зарегистрированного домена или не используется ли случайно в домене чей-то товарный знак. Если товарный знак уже зарегистрирован, то суд может запретить пользоваться доменом.

 

Обзор интересных стартап-виз

Стартап-виза может стать шагом на пути к ВНЖ или тренировочным лагерем для выхода на иностранные рынки.

 

Стартап визы

 

 

Обзор популярных юрисдикций по версии Simplicate

 

Кипр

 

Плюсы:

  • Есть возможность перевезти небольшую команду (4 человека, не включая заявителя).
  • Налоговые льготы: соглашения об избежании двойного налогообложения с 70+ странами; один из самых низких налогов на чистую прибыль в ЕС (12,5%); возможность переносить убытки текущего года на будущие 5 лет, чтобы уменьшить налог на прибыль и т.д.
  • Большое количество программ партнерства с ЕС, позволяющих получать финансирование от европейских структур.

Минусы:

  • Придется подтвердить наличие капитала в размере минимум €20 тыс.
  • Автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
  • На практике — инвесторы предпочитают вкладываться скорее в европейские компании, чем в кипрские.

 

ОАЭ (free zones)

 

Плюсы:

  • 0% налогов на доход с определенных видов деятельности.
  • Освобождение от уплаты корпоративного налога на срок до 50 лет.
  • Возможность проживания сотрудников в общежитиях свободной зоны.

Минусы:

  • Высокий уставный капитал (более $13 тыс.).
  • Очень высокий общий уровень цен.
  • Строгий банковский комплаенс даже на небольшие транзакции.

 

Англия

 

Плюсы:

  • Тесные коммерческие связи с ЕС, несмотря на Brexit: удобно производить расчеты.
  • Нулевой уставный капитал для запуска компании.
  • Лондон — финансовый центр Европы. Огромное количество акселераторов и программ для старта и развития бизнеса.

Минусы:

  • Высокий налог на прибыль среднего бизнеса (25% — от £250 тыс.).
  • Высокий уровень цен.
  • Усложнение визовых процедур после выхода страны из ЕС.

 

Ирландия

 

Плюсы:

  • Нулевой уставный капитал для запуска компании.
  • Ставка корпоративного налога в размере 12,5% на полученную прибыль.
  • В последние годы затраты на ведение бизнеса значительно снизились, особенно по сравнению с другими странами ЕС.

Минусы:

  • Дорогая рабочая сила и высокие расходы на юристов/бухгалтерию.
  • Маленький размер внутреннего рынка — рекомендуется выход на общий рынок ЕС.

 

США (Делавэр)

 

Плюсы:

  • Налоговые льготы: компании в Делавэре не платят налог на прибыль, если не ведут бизнес в штате.
  • Конфиденциальность: раскрытию подлежат данные агента, а не учредителей.
  • Качественное судопроизводство: споры решаются в специальном Суде по корпоративному праву.
  • Инвесторы предпочитают, чтобы молодые американские стартапы США были зарегистрированы в Делавере.

Минусы:

  • Регистрационные сборы в Делавэре значительно выше, чем в других штатах.
  • Не подходит для криптостартапов: регуляторы ужесточают правила для криптокомпаний, а инвесторы по этой же причине опасаются вкладываться. К тому же, новые правила налогообложения криптовалют от местной налоговой (IRS) увеличат налоговое бремя для индустрии. 
  • Требуется зарегистрированный агент, который может принимать юридические документы от имени предпринимателя.

 

Чили

 

Плюсы:

  • Простая регистрация бизнеса и отсутствие валютного контроля.
  • Конкурентоспособная экономика: Чили лидирует в регионе по благоприятным условиям для инвестиций.
  • Развитая торговля: Чили участвует в 20 соглашениях о свободной торговле.

Минусы:

  • В Чили не менее 15 налоговых платежей в год, что в среднем занимает 291 час времени компании.
  • Длительное банкротство: процедура банкротства длится от 2 лет.
  • Критическая важность личных отношений: чилийцы ценят личное общение перед обсуждением бизнеса, что может быть трудностью в свете их самобытной и непривычной культуры.

 

Сингапур

 

Плюсы:

  • Стабильные 1-2 места в рейтинге стран по удобству ведения бизнеса.
  • Идеальный выбор для выхода на азиатский рынок.
  • Регистрация компании занимает 1-3 дня.
  • Налоговые льготы: низкая ставка корпоративного налога (17%).
  • Экономическая и политическая стабильность: активная бизнес среда, низкая коррупция.

Минусы:

  • Сложно найти и дорого нанять высококвалифицированный персонал.
  • Нехватка низкоквалифицированных рабочих.
  • Мучительная бюрократия.
  • Очень дорогая аренда.

 

Фото на обложке:  Sven Hansche // Shutterstock 

Фото и таблица: предоставлены Simplicate

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