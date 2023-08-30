Предприниматель хочет выйти на новый рынок. Что нужно учесть?

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: тонкости финансовой стратегии, изменения в законодательстве, схемы инвестирования.
13 июня спикером на прямом эфире выступила Катя Лобышева, консультант стартапов по юридическим вопросам и основатель Simplicate.uk.
Команда Simplicate — бизнес-партнер стартапов и технологических компаний, который помогает развивать бизнес и разобраться с юридическими задачами.
Катя рассказала, как выбрать юрисдикцию, основываясь на специфике стартапа, и в какой стране предпринимателю могут даже заплатить за регистрацию компании.
Слушайте все эфиры на одной странице.
Публикуем главные тезисы из беседы.
Содержание:
- Определение цели
- Выбор юрисдикции
- Анализ стартап-виз
- Выбор организационно-правовой формы
- Интеллектуальные права
- Обзор интересных стартап-виз
- Обзор популярных юрисдикций по версии Simplicate
Шаг 1. Определение цели
С какой целью/когда выходить на зарубежные рынки?
Цель «переезда» повлияет на: выбор страны, форму юридического лица, порядок действий.
Возможные цели:
- Расширение бизнес-возможностей и доступ к новым рынкам за границей.
- Оптимизация налогообложения и сокращение налоговых издержек.
При выборе страны обязательно учтите налоговые льготы и программы развития.
- Ведение бизнеса в новой юрисдикции без запретов или ограничений.
Актуально для крипто-стартапов и многих международных проектов.
- Повышение конфиденциальности, защита личных данных и прав.
Часто выбирают иностранные юрисдикции еще и потому, что законодательство более специализировано и лучше защищает ваши права или информацию о предпринимателе.
Например, в России персональные данные должны храниться на территории страны. Подобные законы действуют не во всех государствах.
Шаг 2. Выбор юрисдикции
Выбор юрисдикции — это выбор страны регистрации бизнеса. В каждом государстве свое законодательство.
На что обратить внимание при выборе страны:
- Требуется ли лицензия для работы бизнеса, насколько тяжело ее получить и разрешена ли вообще такая деятельность.
- Налоговая система, налоговые льготы.
- Наличие договора об избежании двойного налогообложения с РФ.
- Какой долей компании могут владеть иностранцы.
- Нужен ли местный директор.
- Какие требования к корпоративным процедурам, в том числе может ли офис быть виртуальным.
Шаг 3. Анализ стартап-виз
Одновременно с выбором юрисдикции следует проверить стартап-визы. Они дают возможность получения ВНЖ в обмен на бизнес-идею и развитие технологий. Получается win-win: предприниматель переезжает, а страна получает развитие экономики.
Если у вас есть только идея, то это отличная возможность запускать бизнес сразу на иностранный рынок.
Как это работает?
Фаундер готовит пакет документов ⇒ направляет в регистрирующий орган ⇒ ждет одобрения, в случае успеха забирает свою визу.
Некоторые страны дают такие визы с минимальными требованиями (MVP и бизнес-план).
Смотрите ниже таблицу с кратким обзором некоторых виз по странам.
Шаг 3.1. Программы государственной поддержки
Кроме стартап-виз есть еще преимущества для tech-компаний. Можно попробовать стать резидентом IT-хаба страны или получить субсидию. Посмотрите, какие варианты доступны, какие отрасли поддерживает государство.
Шаг 4. Выбор организационно-правовой формы
В других странах есть как аналоги АО, ООО и ИП, так и другие формы ведения бизнеса.
Обязательно стоит учитывать размер уставного капитала, требования к составу учредителей и ведению хозяйственной деятельности.
Погрузитесь сами или попросите консультанта разобраться в деталях налогового режима и банковского обслуживания, обязательной сертификации товаров и лицензиях, рисках двойного налогообложения и так далее.
Шаг 5. Интеллектуальные права
Если бизнес уже существует и работает, стоит позаботиться об охране интеллектуальной собственности. Например, если товарный знак зарегистрирован в одной стране, то его нужно перенести в страну, на которую планируете расширяться. Подобное обозначение там может быть уже занято.
Важно учесть:
- Выбор доменного имени.
- Наличие патентов.
- Перенос секретов производства (ноу-хау).
- Перенос прав на софт.
Стоит проверить, нет ли уже зарегистрированного домена или не используется ли случайно в домене чей-то товарный знак. Если товарный знак уже зарегистрирован, то суд может запретить пользоваться доменом.
Обзор интересных стартап-виз
Стартап-виза может стать шагом на пути к ВНЖ или тренировочным лагерем для выхода на иностранные рынки.
Обзор популярных юрисдикций по версии Simplicate
Кипр
Плюсы:
- Есть возможность перевезти небольшую команду (4 человека, не включая заявителя).
- Налоговые льготы: соглашения об избежании двойного налогообложения с 70+ странами; один из самых низких налогов на чистую прибыль в ЕС (12,5%); возможность переносить убытки текущего года на будущие 5 лет, чтобы уменьшить налог на прибыль и т.д.
- Большое количество программ партнерства с ЕС, позволяющих получать финансирование от европейских структур.
Минусы:
- Придется подтвердить наличие капитала в размере минимум €20 тыс.
- Автоматический обмен налоговой информацией с Россией.
- На практике — инвесторы предпочитают вкладываться скорее в европейские компании, чем в кипрские.
ОАЭ (free zones)
Плюсы:
- 0% налогов на доход с определенных видов деятельности.
- Освобождение от уплаты корпоративного налога на срок до 50 лет.
- Возможность проживания сотрудников в общежитиях свободной зоны.
Минусы:
- Высокий уставный капитал (более $13 тыс.).
- Очень высокий общий уровень цен.
- Строгий банковский комплаенс даже на небольшие транзакции.
Англия
Плюсы:
- Тесные коммерческие связи с ЕС, несмотря на Brexit: удобно производить расчеты.
- Нулевой уставный капитал для запуска компании.
- Лондон — финансовый центр Европы. Огромное количество акселераторов и программ для старта и развития бизнеса.
Минусы:
- Высокий налог на прибыль среднего бизнеса (25% — от £250 тыс.).
- Высокий уровень цен.
- Усложнение визовых процедур после выхода страны из ЕС.
Ирландия
Плюсы:
- Нулевой уставный капитал для запуска компании.
- Ставка корпоративного налога в размере 12,5% на полученную прибыль.
- В последние годы затраты на ведение бизнеса значительно снизились, особенно по сравнению с другими странами ЕС.
Минусы:
- Дорогая рабочая сила и высокие расходы на юристов/бухгалтерию.
- Маленький размер внутреннего рынка — рекомендуется выход на общий рынок ЕС.
США (Делавэр)
Плюсы:
- Налоговые льготы: компании в Делавэре не платят налог на прибыль, если не ведут бизнес в штате.
- Конфиденциальность: раскрытию подлежат данные агента, а не учредителей.
- Качественное судопроизводство: споры решаются в специальном Суде по корпоративному праву.
- Инвесторы предпочитают, чтобы молодые американские стартапы США были зарегистрированы в Делавере.
Минусы:
- Регистрационные сборы в Делавэре значительно выше, чем в других штатах.
- Не подходит для криптостартапов: регуляторы ужесточают правила для криптокомпаний, а инвесторы по этой же причине опасаются вкладываться. К тому же, новые правила налогообложения криптовалют от местной налоговой (IRS) увеличат налоговое бремя для индустрии.
- Требуется зарегистрированный агент, который может принимать юридические документы от имени предпринимателя.
Чили
Плюсы:
- Простая регистрация бизнеса и отсутствие валютного контроля.
- Конкурентоспособная экономика: Чили лидирует в регионе по благоприятным условиям для инвестиций.
- Развитая торговля: Чили участвует в 20 соглашениях о свободной торговле.
Минусы:
- В Чили не менее 15 налоговых платежей в год, что в среднем занимает 291 час времени компании.
- Длительное банкротство: процедура банкротства длится от 2 лет.
- Критическая важность личных отношений: чилийцы ценят личное общение перед обсуждением бизнеса, что может быть трудностью в свете их самобытной и непривычной культуры.
Сингапур
Плюсы:
- Стабильные 1-2 места в рейтинге стран по удобству ведения бизнеса.
- Идеальный выбор для выхода на азиатский рынок.
- Регистрация компании занимает 1-3 дня.
- Налоговые льготы: низкая ставка корпоративного налога (17%).
- Экономическая и политическая стабильность: активная бизнес среда, низкая коррупция.
Минусы:
- Сложно найти и дорого нанять высококвалифицированный персонал.
- Нехватка низкоквалифицированных рабочих.
- Мучительная бюрократия.
- Очень дорогая аренда.
Фото на обложке: Sven Hansche // Shutterstock
Фото и таблица: предоставлены Simplicate
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