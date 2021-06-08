Отработка запроса на «справедливость» или снижение нагрузки на компанию: что бизнес думает о прогрессивном налоге

При этом большинство предпринимателей сомневаются, что в текущей ситуации прогрессивный налог будет эффективно влиять на рост экономики.

Сторонники идеи говорят, что благодаря этому малый бизнес сможет платить меньше налогов, а работники — улучшить свое материальное положение. Другие же считают, что прогрессивный налог актуален для стран, где граждане оплачивают налоги самостоятельно, и называют идею всего лишь «отработкой запроса на социальную справедливость».

Российские предприниматели и эксперты не пришли к единому мнению о том, нужна ли в России прогрессивная система налогообложения, при которой процент налогов зависит от уровня дохода.

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Торгово-промышленная палата (ТПП) России в конце мая для снижения налоговой нагрузки на бизнес предложила перейти от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. ТПП предлагает повысить налоги до 45% для самых высокооплачиваемых работников и обнулить сборы с фонда заработной платы для сотрудников с зарплатой в 13,5 тысячи рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов 3 июня уточнил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Тем не менее, RB.ru узнал, какие «за» и «против» есть у этой инициативы.

За и против прогрессивного налога

За

Идея с введением полноценной прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан рано или поздно будет реализована в России, считает член совета МГО «Опора России» Павел Зюков. При этом сейчас инициатива повышения уровня налоговой нагрузки до 45% не имеет обоснования, так как экономика все еще находится в состоянии кризиса.

Дополнительное предложение освободить от налогообложения доходы граждан, которые получают менее 13,5 тысячи рублей, в настоящий момент более целесообразно, так как это поможет работникам улучшить свое материальное положение, полагает Зюков.

Практическую ценность более высоких ставок НДФЛ для доходов обеспеченных граждан покажет только время, так как многие россияне с такими доходами будут искать способы снизить налоговую нагрузку, считает эксперт.

Прогрессивный налог давно введен во многих развитых странах: Япония, Великобритания, США, Австралия, Израиль, напоминает основатель Coddy Оксана Селендеева. Предпринимательница считает это абсолютно разумной инициативой.

«Но разумность инициативы натыкается на краеугольный камень — как повысить КПД органов, которые будут тратить эти налоги? Потому что у меня большое сомнение, что они вкладываются эффективно. Здесь речь скорее об освоении средств, а это абсолютно разные вещи», — предупреждает Селендеева.

Директор по маркетингу и PR банка Blanc Дмитрий Салатов полагает, что благодаря прогрессивному налогу малый бизнес сможет платить меньше налогов, чем крупный. Конкуренция усилится, что приведет к общему росту экономики.

«Крупным корпорациям придется задуматься о количестве топ-менеджеров в своих рядах. Скорее всего, они будут не готовы терять в прибыли, поэтому последуют сокращения неэффективных топ-менеджеров и укрупнение зон ответственность каждого оставшегося», — считает эксперт.

Директор по продукту компании Zlaker Сергей Иванов в целом поддерживает прогрессивную модель налогообложения, однако ему не ясно, как считать 1% самых высокооплачиваемых сотрудников. «На уровне одной компании это не имеет смысла, на уровне всего рынка труда получается, что компания и сам сотрудник не будут понимать, попадает ли зарплата в 1% самых высоких или нет», — говорит он.

Против

Прогрессивный налог на доходы в большей степени актуален для стран, в которых граждане оплачивают налоги самостоятельно, уверен гендиректор МКК «Колибри деньги» Евгений Чернышов. В этом случае реализуется принцип справедливости, и максимальная нагрузка ложится на работников с высоким доходом, а минимальный доход налогом, как правило, не облагается.

По мнению Чернышова, актуальнее было бы сократить процент выплат в бюджет с тех зарплат, которые лишь в несколько раз превышают минимальную. Такая мера позволит снизить нагрузку на малый и средний бизнес и поспособствует выводу части выплат из «серой» зоны.

Введение прогрессивного налога на доходы высокооплачиваемых сотрудников будет совершенно неоправданно, так как затронет менее 1% от работающих россиян и совершенно не скажется на имущественном расслоении населения, полагает гендиректор NOA Circle Александр Непомнящий.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения в условиях экономического спада и серьезной экономической изоляции России приведет к оттоку высококвалифицированной рабочей силы, а также к уходу среднего и даже крупного бизнеса в теневой сектор выплаты зарплат», — считает он.

Подъем НДФЛ для незначительного числа налогоплательщиков даже до 45% не сильно отразится на общей экономике, а вот по бизнесу вполне может ударить, согласна гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. «Работодателям придется либо опускать финальные гонорары и закономерно терять высококвалифицированных сотрудников, либо соглашаться нести на 30% больше убытков из-за увеличения расходов на ФОТ», — объясняет она.

Реального влияния не окажет и инициатива обнулить сборы с фонда заработной платы, полагает Ускова: «Зарплаты самых бедных вряд ли подрастут, так как распоряжения поднимать МРОТ не было». По мнению главы «Рокет Ворк», такие предложения — «отработка запроса на социальную справедливость, и не более».

Обнуление сборов с фонда заработной платы

Выплаты «в конверте» и другие риски

По оценкам экспертов, в России объем «серых» зарплат превышает 10 трлн рублей и затрагивает более 30% работников. Нередко реализуется следующая схема: сотруднику официально выплачивается минимальная зарплата, все остальное — «в конверте», говорит гендиректор МКК «Колибри деньги» Евгений Чернышов.

«Если с минимального дохода налоги и взносы не будут уплачиваться вообще, это, безусловно, мотивирует предпринимателей снизить официальные зарплаты до такого минимума. В результате бюджет недополучит еще больше средств, пострадают и сотрудники, например, при оформлении больничных, декретных выплат, из-за сложностей с оформлением кредитов», — предупреждает Чернышов.

Директор по маркетингу банка Blanc Дмитрий Салатов полагает, что обнуление сборов с фонда заработной платы помогло бы частично легализовать оформление сотрудников в небольшие компании и к индивидуальным предпринимателям.

«Но зачем этой мерой пользоваться, если лимит всего 13 500 ₽. Получится, что если сотрудников будут официально оформлять, то только на МРОТ, а остальную часть зарплаты они продолжать получать "в конверте"», — согласен он.

Даже если бы и удалось избежать таких злоупотреблений, все равно остаются вопросы: например, каким образом будут компенсироваться выпадающие поступления в фонды, едва ли эту проблему решит повышение налогов для 1% высокооплачиваемых сотрудников, предупреждает глава «Колибри деньги».

ТПП предлагает обнулить не сам НДФЛ с низких доходов, а налог на предпринимателя в части зарплаты сотрудников, уточняет первый замзаведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета Сергей Толкачев. «Думаю, что в этом случае будет больше опасность ухода в серые зарплатные схемы, чем в случае обнуления самого НДФЛ», — говорит эксперт.

«Безусловно, отмена сборов с фонда зарплаты приведет к тому, что зарплаты будут искусственно занижаться, с некоторыми сотрудниками будут заключаться договоры, как с самозанятыми. Будут платиться зарплаты "в конвертах". Наша страна это все уже проходила. И это ни для кого не секрет», — говорит директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Вряд ли малый бизнес начнет массово снижать официальные зарплаты, не согласна основатель Coddy Оксана Селендеева. «Думаю, более 80% предприятий обойдется без махинаций. Потому что бизнес в любом случае зависит от сотрудников. Если сотрудник скажет, что мне такие условия не подходят и пойдет к конкурентам, то ничего тут не поделаешь», — добавляет она.

Государство не видит в малом бизнесе высокого налогового потенциала и ему известно, что небольшие предприятия и сейчас активно используют механизм снижения заработных плат до минимально облагаемого размера, отмечает член совета МГО «Опора России» Павел Зюков.

«Использование "конвертных" выплат, индивидуальных предпринимателей и найма самозанятых для снижения налоговой нагрузки на зарплатный фонд в сфере малого бизнеса является уже привычными способами налоговой оптимизации», — заключает он.

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