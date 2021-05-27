В России предложили повысить налоги для работников с большой зарплатой до 45%

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых работников коммерческих компаний.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предложения Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Они сформированы к стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года.
По мнению ТПП, для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо перейти от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале.
«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысячи рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — говорится в письме.
При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для граждан с годовым доходом в размере 5 млн рублей недостаточны.
С 1 января в России НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. При этом налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.
Фото: Unsplash
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