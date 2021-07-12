«Не убедить, а разобраться»: зачем МТС запустила подкаст для бизнеса

«У нас не просто подкаст, у нас — реалити-шоу» — заявляют ведущие проекта “Это не работает”. В каждом выпуске — истории предпринимателей про их опыт использования разных инструментов (часто печальные, но с хорошим концом), комментарии экспертов и тест-драйв популярных сервисов. RB.ru послушал их все и рассказывает, почему подкаст стоит добавить в плейлист.

После мирового локдауна подкасты стали одним из самых популярных типов контента во всем мире: сыграл растущий спрос на «длинные» форматы, которые можно потреблять параллельно с другими делами. Впечатляют и объемы рынка — 46 млрд долларов, — и суммы сделок. Так, в 2020 году Spotify купила эксклюзивные права на шоу Джо Рогана за рекордные 100 миллионов долларов.

В России первые площадки для подкастов появились ещё в 2005 году, но активно формат стал развиваться только во второй половине 2010-х. Сегодня же новые тематические шоу появляются каждый месяц, и теперь на этот рынок выходят не только одиночки-первопроходцы, но и крупные компании. Характерный пример — «Это не работает», подкаст от МТС для предпринимателей, с именитыми гостями и медийными ведущими.

Дарья Ведерникова, руководитель центра продуктов для малого и среднего бизнеса «МТС Твой Бизнес»

Фото: предоставлено компанией

«Это не работает» — такие слова можно часто услышать от предпринимателей, которые так заняты своей операционкой, что не находят времени по-настоящему изучить бизнес-инструмент. Мы хотим помочь предпринимателям разобраться — почему не работает и что сделать, чтобы «полетело» Дарья Ведерникова, руководитель центра продуктов для малого и среднего бизнеса «МТС Твой Бизнес»

Ведущие подкаста — Михаил Белянин и Леонид Марголин. У обоих за плечами КВН (и это чувствуется, шуток в выпусках не меньше, чем пользы), стенд-ап и работа на радио. Но и предпринимательстве они знают не понаслышке: у Михаила свое кафе, которое он открыл в самый разгар пандемии. У Леонида, по его собственным словам, «было несколько бизнесов, о которых рассказывать стыдно», но он наблюдает за компанией друга и помогает ему советами.

Каждый из выпусков посвящен всестороннему разбору отдельных «наболевших» тем — например, рекламы у блогеров, делегированию или бизнесу с друзьями. Работает или нет, вместе с ведущими выясняют гости-предприниматели и эксперты. Так, своим отношением к популярной теме личной эффективности делится Варя Веденеева — основательница сервиса печати фотокниг Periodica Press, а опытом привлечения клиентов скидками — основательница кафе здорового питания Avocado.Point Элина Острова. Все вместе — ведущие, эксперты и гости — спорят, аргументируют и выясняют, действительно ли не эффективен тот или иной инструмент.

Ведущие подкаста «Это не работает» в студии

Фото: предоставлено компанией

Спойлер: правда, как обычно, посередине. Наша цель — не убедить предпринимателя в чем-то, а разобраться и дать слушателям более глубокое понимание вопроса Дарья Ведерникова



Ещё одна фишка «Это не работает» в том, что его герои не только обсуждают бизнес-инструменты но и тестируют их практически в прямом эфире. Двухнедельному тест-драйву подверглись программы лояльности, планировщики задач и другие онлайн-программы, призванные упростить жизнь предпринимателям. Что из этого получилось, можно узнать на всех доступных платформах для подкастов.

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Фото на обложке: PrinceOfLove/Shutterstock