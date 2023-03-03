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Истории

6 фактов о Мире Мурати, техническом директоре OpenAI

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Сегодня в центре внимания находятся ChatGPT и DALL-E, но настоящая звезда OpenAI — Мира Мурати, технический директор стартапа. Вот что о ней известно.

6 фактов о Мире Мурати, техническом директоре OpenAI

Уроженка Албании и ветеран Tesla, где она руководила разработкой Model X, Мурати работает в OpenAI с 2018 года. Пока весь мир обсуждает ИИ и спорит о его потенциале, вместе со своей командой она занята улучшением продуктов OpenAI. В конце концов, эта технология может стать главным прорывом в Кремниевой долине со времен iPhone, и от ее успеха зависят миллиарды долларов.

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Изучим несколько фактов, которые следует знать о Мурати.

Она давно работает с ИИ

Интерес Мурати к ИИ возник еще в 2013 году, когда она присоединилась к Tesla. Тогда компания выпускала первые версии Autopilot, программы поддержки водителя на основе ИИ и разрабатывала роботов с искусственным интеллектом для фабрик. Это побудило Мурати рассмотреть другие приложения в реальном мире.

В 2016 году она перешла в стартап Leap Motion, который создавал систему дополненной реальности для замены клавиатур. Как вице-президент по продуктам и разработке, она надеялась сделать взаимодействие с компьютером «таким же интуитивным, как игра с мячом». Но вскоре она поняла, что технология, основанная на виртуальной реальности, еще и близко не готова для массовой аудитории.

Мира Мурати, CTO OpenAI

Фото в тексте: Dimitrios Kambouris / Getty Images 

Обдумывая свой следующий шаг, Мурати пришла к выводу, что «массовый технологический прогресс» должен сыграть определенную роль в решении самых больших мировых проблем. И в 2018 году она присоединилась к OpenAI и стала контролировать внедрение DALL-E и ChatGPT.

Она поддерживает публичное тестирование

В то время как Google преимущественно скрывает свои исследования ИИ, а возможности чат-бота Ernie от китайской Baidu все еще в значительной степени неизвестны, продукты OpenAI широко доступны.

Мурати горячо поддерживает тестирование продуктов широкой публикой.

«Можно добиться технологического прогресса в вакууме без контактов с реальным миром. Но тогда вопрос в том, действительно ли вы движетесь в правильном направлении?» — рассуждает она.

По ее словам, создание искусственного общего интеллекта (AGI) исключительно в рамках лаборатории может вызвать еще больший общественный шок, когда он все-таки выйдет наружу. Адаптация больших языковых моделей компании с помощью обучения с подкреплением и обратной связи с человеком — это самый эффективный метод решения проблем в работе ИИ, который позволяет привлекать к обсуждению общественность.

Она выступает за регулирование ИИ

Быстрое внедрение искусственного интеллекта и вызванный им ажиотаж вызывают у многих опасения. Среди аргументов звучат как и отсылки к Скайнет, так и более рациональные опасения — например, возможность использовать генеративный ИИ для распространения дезинформации или программ, вредных для определенных групп людей.

Мурати не называет конкретные варианты использования, но откровенно заявиляет, что отрасль нуждается в регулировании.

«У нас в OpenAI есть философы и специалисты по этике, но я действительно думаю, что есть серьезные социальные вопросы, которые не должны быть в руках только инженеров», — сказала она в прошлом году.

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Ранее в этом месяце она вновь упомянула об этом, сказав: «Это уникальный момент времени, когда у нас действительно есть свобода действий в том, как это формирует общество. И это происходит в обоих направлениях: технология формирует нас, и мы формируем ее... И важно, чтобы мы привлекали разные голоса, философов, социологов, художников и представителей гуманитарных наук».

Она сосредоточена на взаимодействии людей и ИИ

Несмотря на свою уверенность в возможностях OpenAI, Мурати, похоже, не разделяет интерес CEO OpenAI Сэма Альтмана к изучению идеи разумного AGI. Мурати считает, что сознание — это философская идея, а не научная.

Она хотела бы переосмыслить тест Тьюринга, чтобы определить, может ли компьютер мыслить как человек, включить в него «широкий спектр когнитивных задач». Но прежде всего она хочет, чтобы системы OpenAI учились у реальных, живых людей.

Она надеется, что следующее поколение GPT не привлечет столько внимания

По данным аналитической компании Similarweb, всего через два месяца после своего запуска ChatGPT достиг 100 млн активных пользователей в месяц. Это сделало его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. Для сравнения, TikTok потребовалось девять месяцев, чтобы достичь этих показателей, а Instagram* — два с половиной года.

Поскольку GPT-4, следующая крупная языковая модель OpenAI, готовится к запуску, Мурати знает, что технология привлечет еще больше внимания, но когда ее спрашивают об этом, она говорит: «Я думаю, что лучше, если будет меньше ажиотажа».

Однако это маловероятно. С GPT-4 Мурати видит шанс «расширить возможности для людей», в том числе показать преподавателям, что генеративный ИИ — это гораздо больше, чем способ сжульничать. Вместо этого можно использовать его для составления планов уроков и помогать студентам учиться по-новому.

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«С помощью ChatGPT вы можете осуществлять это бесконечное взаимодействие и обучать вас сложным темам в соответствии с вашим контекстом, — говорит Мурати. — Это что-то вроде личного репетитора».

У нее эклектичные вкусы в поп-культуре

Один из любимых фильмов Мурати посвящен искусственному интеллекту-изгою, который убивает всех подряд. «"2001 год: Космическая одиссея" продолжает будоражить мое воображение своими образами и музыкой, особенно в том захватывающем дух видеоряде, когда шаттл причаливает к причалу под аккомпанемент вальса ”Голубой Дунай" Иоганна Штрауса», — говорит она.

Среди других источников вдохновения в поп-культуре — песня Paranoid Android от Radiohead. «Не то чтобы она поднимала настроение, но она красивая и заставляет задуматься») и «Дуинские элегии», сборник стихов Райнера Марии Рильке.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник. 

Фото на обложке: Peopleplaces.in

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