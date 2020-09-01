Четыре стартапа из Израиля, которые меняют музыкальную индустрию с помощью технологий

Эти израильские компании предлагают самые разные решения для музыкантов и слушателей — от беспроводного тачпада, заменяющего множество педалей для гитары, до носимых устройств, усиливающих физические ощущения от музыки.

Всего за 10 лет стриминговый сервис Spotify изменил музыкальную индустрию — в прошлом году количество его пользователей превысило 100 млн. И это лишь один пример того, как технологии могут влиять на эту сферу. Спрос на цифровую музыку стал выше, чем когда-либо, и стартапы по всему миру начали создавать инструменты для обновления индустрии.

JoyTunes

Возможно, пандемия — лучшее время, чтобы завести новое хобби. Например, научиться играть на музыкальном инструменте. Начать можно с фортепиано, а разобраться в азах помогут приложения от стартапа JoyTunes.

Он использует образовательные методики, распознавание звука и собственную запатентованную технологию MusicSense Engine, чтобы «заново изобрести способ, позволяющий изучать, играть и воспринимать музыку».

Технология MusicSense Engine используется, чтобы прослушивать ноты, которые играют пользователи, распознавать их и давать обратную связь в режиме реального времени. По словам основателя компании Юваля Каминки, именно это отличает JoyTunes от конкурентов.

«За несколько минут пользователь сможет сыграть свою первую песню из трех нот, за 20 минут — из пяти, а через полтора часа — полностью исполнить Jingle Bells, — говорит Каминки. — Мы постоянно улучшаем технику преподавания. Мы ищем моменты озарения для пользователей, которые помогут понять, как много они выучили».

Компания была основана в 2011 году, и у нее уже 10 млн пользователей по всему миру. Например, 10% учителей музыки в США применяют продукты JoyTunes на уроках.

Пользователи могут освоить музыкальный инструмент с помощью мобильных приложений, включающих в себя интерактивное прослушивание, игровые элементы и другие методики обучения музыке. Simply Piano, самое известное приложение JoyTunes, показывает пользователям, какие клавиши фортепиано нужно нажать, чтобы сыграть песню. Приложения JoyTunes известны тем, что они интерактивны и учат играть интуитивно.

В компании отметили, что Simply Piano стало одним из самых популярных приложений в магазинах Apple и Google. В прошлом году JoyTunes привлекла $25 млн, лид-инвестором раунда стала венчурная компании Qumra Capital из Тель-Авива.В нем также поучаствовали нью-йоркская Insight Venture Partners, венчурный фонд Aleph и Джереми Стоппельман, CEO и основатель Yelp.

На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности $43 млн. Каминка рассказывает, что JoyTunes стремится «попасть в каждый дом» и даже стать «Netflix для обучения музыке».

Emeo

Ранее в этом месяце стартап Emeo из Тель-Авива объявил о запуске нового продукта — первого цифрового тренажера для саксофонистов. Emeo предлагает уникальное решение их проблемы — инструмент издает очень громкий звук, и его трудно приглушить во время репетиций.

Emeo работает как электронная музыкальная клавиатура, которую можно подключить к компьютеру. Устройство позволяет играть в любое время и в любом месте через USB, MIDI или Bluetooth-соединения с компьютером или смартфоном.

Фактически это цифровой контроллер движения воздуха. Разница между Emeo и другими MIDI-контроллерами в том, что это устройство ощущается как настоящий саксофон.

«Играть на Emeo можно с динамиками или наушниками, подключая его через USB-MIDI или Bluetooth к программам DAW на компьютерах, планшетах и смартфонах», — рассказывает специалист по маркетингу Emeo Майкл Симкин.

Компания также сотрудничает с Imox Respiro, программным синтезатором нового поколения, который использует физическое моделирование с современным звуковым движком, способным воспроизводить звучание и поведение духовых инструментов. Компания создала целый ряд высококачественных MIDI-звуков специально для Emeo, говорит Симкин.

Когда сооснователь компании и профессиональный саксофонист Олег Раскин был моложе, члены его семьи и соседи жаловались на громкий звук саксофона. Он пытался приглушить его с помощью звукоизоляции и пробовал вкладывать в инструмент специальные мягкие мешочки, но ни один из этих способов не был совершенен.

Пять лет назад Раскин решил объединился с друзьями — Евгением Клюкиным и Эдди Гоффманом, владельцем лаборатории деревянных духовых инструментов в Тель-Авиве и опытным мастером по их ремонту — чтобы еще раз попробовать решить проблему. Вместе они разработали прототип, сделанный из настоящего саксофона. Так появился Emeo — электронный саксофон, максимально приближенный к обычному. Позже к команде присоединились инженер-электронщик и другие музыканты.

Запуск Emeo уже вызвал ажиотаж на международной саксофонной сцене, а такие известные музыканты, как Росарио Джулиани, говорят: «это невероятное изобретение, которое позволяет играть везде».

Команда Emeo открыла предварительный заказ 3 июля 2020 года, первые поставки ожидаются в конце августа 2020 года. В будущем компания планирует создать целую серию цифровых устройств на базе деревянных духовых инструментов.

RevPad

Гитаристы рок-групп известны своими пронзительными соло, которые обычно усиливаются звуковыми эффектами от педаль. Большинство музыкантов используют несколько педалей и вынуждены переключаться между на протяжении всего выступления, чтобы добиться желаемого звука.

RevPad от израильского стартапа GTC Sound Innovation освобождает гитаристов от множества педалей и спутанных проводов. Беспроводной контроллер с сенсорной панелью помогает легко подключаться к любому инструменту и использовать несколько звуковых эффектов.

«Каждый гитарист применяет свои эффекты, — говорит Одед Элбоним, директор по продажам и маркетингу GTC. — Будь то дисторшн, эхо, тремоло, гармонайзер или еще какой-нибудь эффект, он управляется ножной педалью. Уверен, вы бывали на концертах и видели, как гитарист иногда наклоняется, ускоряется, и не всегда успевает вернуться на место вовремя. Мы разработали сенсорную панель, которая крепится к гитаре на липучке. Ее легко установить на гитару, снять и перенести на другой инструмент».

Концепция звукового контроллера без педалей не нова, но не так часто можно найти беспроводной продукт, который не нужно подключать к специальной программе на компьютере. Сенсорная панель RevPad может взаимодействовать со своей базой до тех пор, пока не нее будет загружено по крайней мере 30 категорий звуковых эффектов.

Как отмечает Элбоним, в прошлом RevPad хорошо приняли такие музыканты, как Стив Вай, Вернон Рид и Рон «Бамблфут» Таль, который был лид-гитаристом Guns'N'Roses с 2006 по 2014 годы. Но инструмент используют не только гитаристы. Директор по продажам и маркетингу GTC добавил, что компания также сотрудничает со швейцарской группой, которая играет на электроскрипках.

«RevPad подключается к усилителю. Таким образом, любое оборудование, которое нуждается в усилении, может использовать RevPad», — говорит Элбоним, указывая, что, возможно, потребуется изменить настройки, потому что эффекты гитары не обязательно подходят для скрипки. Элбоним признает, что на самом деле звуки созданы алгоритмами, и что в компании есть специалист по алгоритмам, который и написал все эффекты для беспроводной сенсорной панели.

Компания расположена в Кирьят-Хаиме и финансируется из частных источников. В ней работает около восьми человек. Согласно сайту GTC, сейчас Revpad продается по $644,99. Один только коврик стоит $149.

«Я думаю, что сегодня мир более открыт для новых технологий. Знаете, музыканты, как правило, довольно старомодны. В прошлом мы разговаривали с музыкантами, и они говорили: "Мне нравится переключаться между педалями". Но им приходится наклоняться, чтобы изменить амплитуду или любые другие характеристики, нажимать отдельные педали для включения и выключения эффектов. Теперь это не нужно, потому что всем можно управлять с помощью сенсорной панели», — говорит он.

Woojer

Этот американо-израильский стартап, основанный в 2011 году, разработал уникальную полифоническую «тактильную технологию», которая усиливает музыку и звук, чтобы пользователь в буквальном смысле почувствовал звуки. Это носимые устройства, которые можно надевать как ремень или жилет.

«У нас есть запатентованные компоненты, передающие тактильные ощущения. Они очень точно воспроизводят тот опыт, который будет получать даже глухой человек, когда окажется на концерте или в театре», — говорит Кфир Бар-Левав, сооснователь и CEO Woojer.

По его словам, технология Woojer использует низкую частоту любого звука и переводит ее в вибрацию, которую чувствует тело. В конце 2019 года проект провел кампанию на Indiegogo, в ходе которой более 20 тысяч спонсоров внесли более $4 млн. Сбор средств еще продолжается, но поставки устройств уже начались. В прошлом году также состоялась кампания на Kickstarter.

Кроме этого, Woojer используется для создания захватывающих впечатлений в играх и виртуальной реальности. На сегодняшний день компания привлекла более $3 млн.

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