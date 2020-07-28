Искусственный интеллект и живое воображение: как зумеры влияют на технологии

Ровесники века получают и используют с рождения все преимущества цифровизации и сами формируют новые подходы к будущему технологическому развитию. Разобрались, как зумеры влияют на развитие технологий, вместе с Микаэлом Варданяном — CPO и кофаундером PicsArt.

Поколение Z, или зумеры — дети 2000-х, которые уже успели получить высшее образование и работают как полноценные специалисты. Кстати, многие из них стали зарабатывать еще до своего совершеннолетия. Успешные зеты — это видеоблогеры, стримеры и тиктокеры с огромной аудиторией и иногда с пятизначными рекламными бюджетами.

Что нужно зумерам

Простые сервисы и уникальность

Ключевые особенности поколения зумеров — нацеленность на быстрый результат, дефицит внимания, клиповое мышление и мгновенное включение в интересующую их информацию. При этом у зетов есть большая склонность к творчеству и индивидуализации. Один зумер в среднем использует семь соцсетей, и на первое место в них выходит визуальный контент — фото и видео. Происходящий сейчас бум в развитии TikTok тому подтверждение.

Читайте по теме: Интервью с тиктокером Германом Гласко

Популярность и успех в соцсетях — новая валюта для зумеров, а добиться известности можно только за счет уникального и нестандартного контента. Отсюда у поколения большая потребность в сервисах и софте, с помощью которых можно создавать такой контент. Зумеры ждут простые сервисы, с помощью которых его можно получить здесь и сейчас в пару нажатий. Они хотят приложения с функциональностью больше, чем обычные фильтры для фотографий, которые при этом помогут им не тратить время и усилия на освоение сложных профессиональных редакторов.

Например, Google недавно запустил сервис Keen, который собирает контент из интернета в коллекции и позволяет делиться им с другими пользователями. Инструменты Keen позволяют создавать визуальные коллекции на любую тему: от кулинарии до высоких технологий. Пользователь может придумать название подборки и добавить в нее ссылки, тексты и изображения.

Концепция сервиса заключается в том, чтобы пользователь не тратил время на поиск в интернете — платформа сама становится местом обмена контентом. К каждой коллекции («кину») будут применяться алгоритмы Google Search index и машинного обучения. Это позволит предлагать подходящий и релевантный тематический контент.

Unsplash

А нейросеть приложения PicsArt научилась создавать уникальный саундтрек для видео пользователей. Новая функция в редакторе PicsArt позволит всего в несколько нажатий генерировать музыкальную композицию под выбранный жанр или настроение пользователя. Готовые треки можно сразу публиковать в YouTube, TikTok, Instagram и других социальных сетях, не нарушая авторских прав. Нейросеть не ограничивает композиции по длительности и не создает одинаковые, предоставляя пользователям уникальный звук для каждого видео.

Возможности для самовыражения

Зумеры стремятся чувствовать себя особенными и выделяться среди других поколенией: бумеров и миллениалов. Набор технологий, софта и мобильных приложений, которыми они пользуются составляет основу самоидентичности зетов. Разработчики и вендоры же в свою очередь выпускают на рынок решения, созданные специально под потребности нового поколения.

Общий тренд в пользовательском контенте сегодня — переход к визуальному сторителлингу. Пользователи сегодня генерируют огромное количество видеоконтента разнообразного формата. Пандемия Covid-19 и глобальная самоизоляция усилили на порядок эту тенденцию. Карантин стимулировал рост сегмента видеостриминга. Например, в начале февраля количество сессий китайского стриминга Taobao Live было на 110% выше, чем за тот же период в 2019 году.

Unsplash

Такое положение дел ставит перед зумерами проблему — трудно найти что-то свое при создании видеоконтента и выделиться на фоне других. Поэтому поколение Z вынуждено развивать в себе креативность: они постоянно находятся в поиске новых и даже уникальных инструментов для производства видео. Зеты выражают себя через уникальными сюжеты, которые они упаковывают в оригинальный визуальный контент. Софт и сервисы, которые смогут позволить им это делать быстро и просто, получат огромное конкурентное преимущество в этом сегменте.

Общение становится визуальным — уже давно стало нормой делиться в сторис тем, как прошел день, или отправлять мемы и гифки вместо сообщений. А выигрывает на рынке приложений тот, кто помогает в процессе такого сторителлинга пользователям. Такие apps в целом похожи, просто каждое решает свою задачу: одно фокусируется на видеоконтенте, другое — на фото и коллажах, а третье — на гифках.

Кастомизированный софт

Разработчики ИТ-продуктов и сервисов в свою очередь ориентируются на потребности зетов. Три главных компонента product fit — клиент, проблема и решение — никто не отменял. Маркетологи и продуктологи постоянно исследуют аудиторию зумеров, ищут ее инсайты и адаптируют софт и приложения под их запросы.

Технологии, лежащие в основе подобных цифровых платформ, связаны с искусственным интеллектом, Big Data и машинным обучением. Сервис стоковых видео Vimeo запустил в январе корпоративное решение на основе ИИ для создания роликов для соцсетей. Искусственный интеллект автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста. В видео можно добавить текст, музыку, анимацию и поделиться результатом. Основная задача ИИ состоит в том, чтобы упростить монтаж видео: он автоматически определяет ключевые моменты в ролике, например расположение объектов или текста, а также следит за синхронизацией аудио- и визуального контента.

В приложении для обработки фото и видео PicsArt появился арт-эффект Canvas. Искусственный интеллект подбирает известную картину или скульптуру времен Античности, Средневековья и Ренессанса к фотографии пользователя. С помощью технологии распознавания лиц получается сдвоенное изображение человека и произведения искусства.

Социализация в комьюнити

Для зумеров важен не столько сам продукт и его функциональность, сколько общение в комьюнити, которое сервис выстраивает вокруг себя. Зетам нужен не просто редактор с прикольными фичами, а социальная сеть для общения и самовыражения. Поэтому сегодня создатели цифровых сервисов и платформ параллельно с развитием своего продукта развивают коммьюнити творческих людей — художников, креаторов, инфлюенсеров и авторов. Это позволяет им лучше понимать пользователей и продвигать те функции, которые нужны зумерам. Например, разработчики не могут обойти вниманием популярные среди молодежи фэндомы, связанные с K-pop и аниме.

Резюме

Искусственный интеллект помогает демократизации творчества, упрощает и ускоряет сам процесс. Технологии не могут заменить воображение человека — они должны улучшить его работу, взяв на себя рутинные задачи. Такие инструменты позволяют даже новичкам создавать качественный контент и выражать себя.

Каким бы жестким ни был кризис, он всегда служит толчком для развития инноваций. За время пандемии мы переосмыслили свое отношение к технологиям и все чаще стали их использовать как помощников для рабочих и повседневных задач: онлайн-банкинг, видеоконференции, дистанционное обучение, покупки в интернете и многое другое. Зумеры же станут тем поколением, которое будет напрямую влиять на развитие цифровых платформ для создания и распространения уникального контента различных форматов.