Как отключить уведомления и скрыть публикации из ленты в LinkedIn, Twitter и других соцсетях

Хотите скрыть некоторые публикации из ленты, а также меньше отвлекаться на уведомления? Это руководство подскажет, как «поставить на мьют» пользователей и отключить звук в чатах на популярных площадках.
Facebook*
Эти способы помогут убрать из ленты Facebook* публикации, которые вы не хотите видеть.
- Откройте Facebook* и перейдите в профиль пользователя, которого хотите замьютить.
- Нажмите кнопку «Друзья» справа и выберите «Отменить подписку» в выпадающем меню.
- Другой вариант — откройте меню (обозначено тремя точками) рядом с любой публикацией в ленте, которая вам не нравится. Опция «Заблокировать X на 30 дней» скроет страницу временно, а «Отменить подписку на обновления X» — навсегда.
- Чтобы отправить в мьют историю Facebook*, нажмите и удерживайте историю, выберите «Скрыть», а затем — временной интервал (24 часа, 1 неделя или навсегда).
В Facebook Messenger* также можно отключить уведомления для пользователей и групповых чатов.
- Откройте Facebook Messenger*, нажмите и удерживайте нужный чат, а затем выберите «Выключить уведомления».
- Можно отключить уведомления как о сообщениях, так и о звонках, или и то, и другое.
- Откройте Twitter и перейдите в профиль пользователя, которого хотите замьютить.
- Нажмите на три точки и выберите «Игнорировать X».
- Другой вариант — нажмите на три точки рядом с любой публикацией в ленте и выберите «Игнорировать».
Эти пользователи по-прежнему смогут отправлять вам сообщения, но для них можно отключить уведомления.
- Откройте Twitter и перейдите в раздел с сообщениями.
- Нажмите и удерживайте чат с пользователем, а затем в появившемся меню выберите «Приостановить уведомления» и временной интервал (1 час, 8 часов, 1 неделя или навсегда).
TikTok
Здесь все немного по-другому. Площадка позволяет ограничивать доступ к своим роликам, но не мьютить подписчиков. Тем не менее если постоянно пропускать определенные видео, алгоритм будет реже их предлагать.
Помимо этого, в TikTok можно фильтровать комментарии, упоминания и прямые сообщения.
- Откройте TikTok и перейдите в свой профиль.
- Откройте меню, нажав на три горизонтальные линии в правом верхнем углу.
- Выберите «Настройки и конфиденциальность».
- Нажмите «Конфиденциальность» — здесь можно настроить комментарии, личные сообщения, упоминания и теги.
Вы также можете отписаться от отдельного пользователя: TikTok не уведомит его об этом, но он больше не будет видеть вашу страницу в разделе с подписчиками.
- Перейдите в свой профиль и выберите «Подписки».
- Нажмите на «Подписки» справа от имени пользователя.
TikTok также позволяет удалять подписчиков — так они больше не смогут видеть ваш контент. Они не получат уведомление об этом, но смогут обнаружить это в своем разделе с подписками.
- Перейдите в свой профиль и выберите «Подписчики».
- Нажмите на три точки рядом с подписчиком, которого хотите удалить.
- Выберите «Удалить этого подписчика».
Instagram*
Вот как скрыть из ленты публикации отдельных пользователей.
- Откройте приложение Instagram* и перейдите в профиль нужного пользователя.
- Нажмите «Подписки» и в выпадающем списке выберите «Скрыть». Здесь можно скрыть как публикации, так и истории.
Приложение также позволяет отключить уведомления о сообщениях.
- Нажмите на иконку мессенджера в правом верхнем углу.
- Нажмите и удерживайте нужный чат — появится меню, в котором можно отключить уведомления как о сообщениях, так и о вызовах.
LinkedIn предлагает лишь несколько опций для настройки ленты. Во-первых, можно поставить на мьют людей и страницы, к которым вы не подключены. Тем не менее их публикации могут отображаться в ленте, если с ними будет взаимодействовать кто-то из вашей сети.
- Откройте LinkedIn и найдите нужную публикацию человека или компании.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу окна публикации.
- Из выпадающего меню выберите «Откл. уведомления».
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Помимо этого, можно скрыть публикации пользователей, к которым вы подключены, отписавшись от них. Вы по-прежнему будете подключены, и LinkedIn не сообщит им, что вы от них отписались. Однако они получат уведомления, если снова на них подписаться.
- Откройте LinkedIn и найдите публикацию пользователя, от которого нужно отписаться.
- Нажмите на три точки в правом верхнем углу окна публикации.
- В выпадающем меню выберите «Перестать отслеживать X».
- Другой вариант — перейдите в профиль пользователя, нажмите «Отслеживаете» и выберите «Перестать отслеживать».
WhatsApp*
- Откройте WhatsApp* и перейдите на вкладку «Чаты».
- Нажмите и удерживайте нужный чат — в правом верхнем углу появится иконка с перечеркнутым динамиком.
- Коснитесь иконки и выберите временной интервал (8 часов, 1 неделя или всегда).
Альтернативный вариант — откройте диалог с пользователем, нажмите на три точки в правом верхнем углу и в выпадающем меню выберите «Без звука».
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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