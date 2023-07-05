Эта нанотехнология ускоряет создание новых материалов — с нескольких месяцев до часа

В центре внимания стартапа — решение задач устойчивости и энергоперехода, например, комплектующих для производства зеленого водорода.

В ближайшие 10 лет нидерландский стартап VSParticle планирует создать такое количество инноваций в области материалов, для которых ранее требовалось столетие.

Сооснователь и CEO VSParticle Айке ван Вугт убежден: чтобы ограничить глобальное потепление максимум 2°C (такую цель поставили в ЕС), нужно значительно ускорить разработку материалов.

«Чтобы совершить энергетический переход, в ближайшие десятилетия нужно создать такое количество инноваций в области материалов, на которое обычно требуется 100 лет, — утверждает ван Вугт. — Мы коренным образом меняем производство новых материалов, и это очень важно».

VSParticle была основана в 2014 году как дочерняя компания TU Delft. Недавно она привлекла $15,8 млн в раунде, возглавляемом Plural. На эти средства она планирует масштабировать свою технологию для получения наночастиц, с помощью которой можно печатать новые материалы, состоящие из любой комбинации 64 различных элементов.

В первую очередь компания будет заниматься вопросами, связанными с устойчивостью и энергетическим переходом.

Ускорение перехода к «зеленой» экономике

В частности, VSParticle разрабатывает покрытые катализатором мембраны (catalyst coated membranes, CCM). Это важный компонент в электролизе протонообменной мембраны (proton exchange membrane, PEM) — этот метод используется для производства зеленого водорода.

Компания также утверждает, что ее технология ускорит создание новых газовых датчиков, способных обнаруживать как загрязнения воздуха, так и ранние признаки заболеваний по дыханию человека.

Фото в тексте: VSParticle

Для производства CCM требуются такие редкие и дорогие металлы, как платина и иридий. Однако технология VSP, которая позволяет расщеплять материалы до наночастиц, а затем пересобирать их в различных конфигурациях, поможет быстро разрабатывать новые комбинации материалов.

По словам компании, так процесс станет более доступным для масштабного производства. В свою очередь, это способствует достижению миссии ЕС: к 2030 году производить 10 млн т зеленого водорода в год.

«Большой взрыв» наночастиц

В основе всех продуктов VSParticle лежит VSP-G1 — «настольный и легкий в использовании генератор наночастиц». Он оснащен системой электродов Plug and Play, которая позволяет быстро и легко менять материал, а также совместим с 62 различными элементами, в том числе золотом, цинком, медью и палладием.

В систему вводят твердые стержни обрабатываемого материала. Затем происходит то, что ван Вугт называет «большим взрывом».

Фото в тексте: VSParticle

«Электрическая искра создает очень локализованную и интенсивную горячую плазму с температурой до 20000°C. По сути, базовая структура металла разрушается до первоначальной формы — атомов, — рассказывает ван Вугт. — Так получается испаренный материал, и из него мы контролируем образование этих наночастиц, которые являются универсальными строительными блоками».

Затем эти блоки отправляются в нанопринтер VSP-P1 NanoPrinter, который работает подобно обычному струйному принтеру. Устройство принимает наночастицы любого из 64 элементов и создает из них новые материалы. Процесс полностью автоматизирован: создавать новые комбинации могут миллионы машин одновременно.

Раскрытие потенциала неорганических веществ

VSParticle доказала, что может сократить цикл производства и обнаружения материалов с нескольких месяцев до часа. Технология объединяет лабораторные испытания, оптимизацию производственного процесса и переход к массовому производству.

По словам ван Вугта, на данный момент человечество раскрыло менее 1% того, что возможно в неорганической сфере. «Мы пытаемся разработать лучший процесс — мы называем его автоматизированной или самоуправляемой лабораторией, — который способен показать, скажем, остальные 99% возможностей, не обнаруженных до сих пор», — говорит он.

VSParticle участвовала в DELTA V, акселераторе Массачусетского технологического института, и входит в Pole Position от Techleap, программу для стартапов из DeepTech. В последнем раунде финансирования компания также получила грант в размере $3,8 млн от NXTGEN HIGHTECH. В общей сложности она привлекла более $18 млн.

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Фото на обложке: VSParticle