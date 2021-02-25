Тонкая наука ребрендинга: как назвать рыбу, чтобы она казалась вкуснее

Клиент начинает знакомство с продуктом с его названия. Поэтому оно должно полностью отображать основную идею и цель компании и вызывать положительные эмоции у покупателей. Ученые выяснили, что правильный бренд даже может влиять на вкусовое восприятие. Вот несколько неочевидных нюансов, на которые стоит обратить внимание при брендинге.

Британские рыбаки решили переименовать свои продукты, чтобы преодолеть некоторые трудности с доставкой за границу. Камбала и краб-паук теперь будут называться корнуоллской камбалой и корнуолльским королевским крабом. Таким образом они сделают продукт более привлекательным для местного рынка.

Многочисленные исследования показывают, что звук может влиять на отношение людей к еде и напиткам. Тоскливые мелодии делают пищу более горькой, звук жевания помогает определить, что продукт хрустящий. Громкость также является важным фактором. Чем громче звук, с которым ломаются картофельные чипсы, тем более хрустящими и свежими они кажутся. Люди также склонны думать, что запах чипсов более аппетитен, когда их едят другие. Все это демонстрирует, что звук может сильно повлиять на восприятие еды.

Звучание бренда

Звучание имени бренда также сильно влияет на то, как потребители его воспринимают. Когда мы слышим название продукта, мы мгновенно придаем ему определенные характеристики и формируем свое мнение о нем еще до того, как увидим. Это происходит потому, что разные типы звуков имеют разное значение.

Например, если в названии присутствуют определенные гласные, такие как «и», «а» и «e», оно воспринимается как нечто легкое, мягкое, тонкое, дружелюбное и даже женственное.

Грамотное использование звуков делает бренд более привлекательным и симпатичным для потребителей. Это применимо и к еде, поскольку психологи обнаружили, что люди считали мороженое под названием «Фрош» более сливочным, чем мороженое под названием «Фриш». Изменение одного звука имеет большое значение для восприятия, поэтому создание торговых марок следует рассматривать как важную часть успешного маркетинга продукта.

Ассоциация бренда

Важным аспектом также являются ассоциации, связанные с брендом. Графство Корнуолл — одно из наиболее посещаемых мест в Великобритании и самостоятельный бренд, важной составляющей которого являются местные пляжи.

Поэтому, когда клиент слышит про «Корнуолл», у него сразу возникают ассоциации с морем и морепродуктами. Использование популярных мест с хорошей репутацией в качестве рекламного инструмента может принести больше выгоды.

Отношение формируется заранее

Многие повара и рестораны стремятся усовершенствовать еду, используя мультисенсорную науку. Например, в ресторане The Fat Duck в Англии, которым управляет знаменитый шеф-повар-новатор Хестон Блюменталь, включают звуки волн, чтобы улучшить впечатление от блюд из морепродуктов.

Поэтому ребрендинг корнуольских рыбаков — очень грамотное решение. Похоже, что представители индустрии считают, что главное — заставить людей попробовать продукт, и не сомневаются, что потребители его оценят. Однако если название бренда правильно звучит, клиенты могут составить о нем мнение еще до того, как попробуют.

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