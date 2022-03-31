10 советов, которые помогают справиться с трудностями в начале карьеры

Каждый, кто только начинает свой карьерный путь, сталкивается с вызовами, к которым не готовит ни один учебник. Первые годы карьеры могут быть довольно непростыми. Это совершенно новый мир, в котором человек оказывается без карты. Рассказываем, как в нем сориентироваться.

Соберите свой личный совет консультантов

На каждом этапе мы сталкиваемся со множеством сложных и новых решений и задач.

Традиционно люди искали наставников, чтобы ориентироваться в незнакомых ситуациях. Но такой подход кажется слишком формальным, подразумевает регулярные встречи и временные обязательства. С точки зрения наставника, это довольно большая ответственность. Кроме того, есть вероятность, что он не сталкивался с конкретной проблемой, или может быть недоступен, когда нужно принять важное решение.

Поэтому хорошее решение — найти нескольких советников с разным опытом и знаниями. Такой личный совет консультантов не подразумевает регулярных встреч, но к нему можно обратиться за помощью. Их может быть 5-10 человек.

Эта группа должна иметь следующие характеристики:

отсутствие предвзятости (не члены семьи),

разные навыки и опыт,

готовность предоставить обратную связь.

Со временем вы можете встретить новых людей, чей совет для вас будет важен. Они не обязательно должны знать друг друга или понимать, что вы считаете их своими советниками. Суть в том, что это неформальное объединение, и при необходимости вы сможете обратиться к их опыту.

Избавьте начальника от неприятной задачи

У каждого руководителя есть трудная или раздражающая задача, которую он не хочет выполнять. И это — возможность для сотрудника.

Этот совет — один из самых эффективных путей к быстрому продвижению.

Понаблюдайте за руководителем. Определите, какую задачу он не любит выполнять. Научитесь это делать. Возьмите неприятную задачу на себя.

Соберите команду единомышленников

Иметь группу друзей, у которой можно учиться и вместе с которой расти, это серьезное конкурентное преимущество.

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Особенности такой децентрализованной группы:

не связана с другими группами,

участники с разнообразным прошлым,

вариативный опыт,

новые перспективы.

Общение с этой группой даст вам новые идеи, отраслевые знания и возможности. В современную цифровую эпоху собрать ее можно даже удаленно — физическая близость уже не требуется.

Учитесь продажам

Американский предприниматель и CEO AngelList Навал Равикант однажды сказал: «Учитесь продавать. Учитесь строить. Если вы можете делать и то, и другое, вас не остановить».

Но не все обладают техническими навыками, и продажи — это уже немало.

Продажи не обязательно должны быть связаны с продуктом, который производит ваша компания. Чем больше ваш прогресс в определенной области, тем сильнее работа напоминает продажи:

мы продаем себя, когда хотим, чтобы нас приняли на работу;

мы продаем свою идею, когда обращаемся за поддержкой к инвесторам;

мы продаем свое видение, когда хотим, чтобы покупатели нам заплатили;

мы продаем свою корпоративную культуру, если хотим, чтобы к нам приходили новые сотрудники.

В жизни очень мало гарантий, но вот одна из них: если вы можете продавать, у вас всегда получится достичь результата.

Отдавайте приоритет опыту, не зарплате

Одна из главных ошибок молодых людей, начинающих строить карьеру, — искать работу с самой высокой зарплатой. Но в реальности хороший опыт на начальном этапе дает большие дивиденды, чем разница в деньгах.

Разумеется, каждый должен получать достойное вознаграждение за свою работу. Но не все вознаграждение имеет материальную форму.

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Постарайтесь мыслить долгосрочно. Какие возможности, опыт и отношения позволят построить крепкий фундамент для вашего будущего?

Не сравнивайте себя с другими

В начале карьеры очень соблазнительно сравнивать себя и свой прогресс со знакомыми, их уровнем доходов и достижениями.

Это естественное, но опасное желание. Гораздо полезнее концентрироваться на том, что в ваших силах. Иногда стремительному успеху требуется 10 лет усилий. Относитесь нетерпеливо к действиям и проявляйте терпение, ожидая результата.

Найдите свою сильную область

У каждого своя зона гениальности — область, где встречаются наши интересы, увлечения и навыки. В начале карьеры основная цель заключается в том, чтобы найти эту зону. После этого вы начнете побеждать — это просто, если играть в свою игру.

Признавайте ошибки

Чем бы мы ни занимались, в начале мы всегда ошибаемся. Это неизбежно. Многие работы основаны на обучении. Мы обучаемся, следуя чужим указаниям и совершая ошибки. Это нормально.

Ненормально — отказываться от своих ошибок и повторно допускать их. Признавайте промахи и делайте все, чтобы не повторять их вновь.

Попадите в «ту самую комнату»

В каждой компании есть пространство, где происходит все самое важное: переговоры, решения, конфликты и споры.

Найдите его и постарайтесь туда попасть. Иногда для этого достаточно предложить помощь: вести записи или приносить материалы.

Как только вы окажетесь в «той самой комнате», слушайте, учитесь и наблюдайте. Именно здесь можно получить ценнейший опыт.

Развивайте знания

Исследуйте мир в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном.

Горизонтальные знания дают широкий кругозор в разных сферах. Они позволяют иметь представление о множестве тем.

Вертикальные знания — это глубина, экспертиза в специфической области. Они требуют значительных усилий и времени.

Начиная строить карьеру, не забывайте работать в этих двух направлениях. Широкий кругозор делает вас ценным для любой организации. Глубокие познания делают вас незаменимым специалистом в вашей компании.

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