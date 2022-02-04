Существуют три типа работников. К какому относитесь вы?

Карьерное развитие в современном понимании практически всегда связано с многочисленными вопросами. Какую работу выбрать после вуза ? Стоит ли увольняться из компании, чтобы перейти к ее конкуренту? Что поможет продвигаться в карьере ? Чтобы дать правильный ответ, необходимо разобраться в собственной мотивации.

Прежде чем принять решение по поводу карьеры, стоит оценить, какие факторы для вас важнее всего.

Ученые считают, что есть три типа работников:

те, что рассматривает работу как «просто работу»,

те, что относятся к ней как к «высшему призванию»,

те, которые видят в ней «карьеру».

Эти классификации не являются взаимоисключающими, но на каждую категорию приходится примерно треть работников. Как и личность, ваши предпочтения редко меняются с течением времени. Зная свое отношение к работе, легче определиться с будущим местом.

Кира Шабрам, профессор менеджмента Вашингтонского университета, которая изучает профориентацию, разобрать различные классификации и объяснить, почему они важны.

«Моя работа — это просто работа»

На протяжении большей части человеческой истории основной причиной для работы была заработная плата. До конца феодализма (ускоренного бубонной чумой середины 1300-х годов и вызванной ею серьезной нехваткой рабочей силы) люди были обязаны выбирать ту же профессию, что и их родители.

«Если родители были мясниками, вы были мясником», — говорит Шабрам. Тогда человек завершал работу, получал деньги и ложился спать.

Очевидно, что с тех пор работа изменилась, но для многих это по-прежнему, в первую очередь, сделка. У этих людей есть то, что ученые называют «ориентацией на работу». Она может быть приятной, но это не основная цель: прежде всего, она помогает оплачивать жизнь, которой люди наслаждаются в свободное время.

Эти работники часто пытаются добиться справедливых условий, что в последние десятилетия было проблемой для работников из сферы услуг.

Когда началась пандемия и люди переосмыслили свое отношение к работе, многие решили бороться с несправедливыми условиями и низкой оплатой труда. Естественным следствием этого стало возрождение профсоюзной деятельности, говорит она.

«Моя работа — мое призвание»

Идея работы как высшего призвания, которая когда-то существовала среди духовенства, берет корни в протестантской реформации. Они рассуждали, что у любого может быть призвание, если работа имеет смысл, потому что она прославляет Бога.

С тех пор религиозная связь во многих профессиях была утрачена, но новое отношение к работе придал новое значение некоторым формам труда. «Работа имеет смысл, потому что ты увлечен ею».

Цель и смысл — это модные слова, которые часто звучат на собеседованиях. Людям кажется, что именно это хотят услышать менеджеры по найму. Однако примерно треть работников искренне стремится следовать своему призванию.

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Это также может привести к эмоциональному выгоранию, разочарованию и разочарованию, когда повседневная работа менее идеальна, чем предполагалось, или когда отраслевые структурные проблемы, такие как низкая заработная плата, оказывают давление на профессионалов.

Исследования показали, что даже люди, которые знают, что их эксплуатируют, такие как социальные работники и медсестры, продолжают увеличивать нагрузку, потому что сильно заботятся о своей работе.

«Они берут на себя все больше, до тех пор, пока просто не выдерживают», — говорит Шабрам. Если их работодатели не следят за нагрузкой, в конце концов может последовать срыв.

«Моя работа — это не просто работа, это карьера»

После промышленной революции люди впервые начали задумываться о географической и социальной мобильности. Именно так появилась карьерная ориентация.

Это проявляется в том, что сотрудники прилагают большие усилия, чтобы получить более глубокие знания, копить статус или богатства, — или и то, и другое.

Пока нет единого мнения о том, считать ли это уникальным типом работника. Шабрам и некоторые из ее коллег рассуждают, что человек может быть более ориентирован работать по призванию или ради денег, при этом карьера может иметь для него высокое или низкое значение.

Например, некоторые целеустремленные медицинские работники могут захотеть оставаться на передовой, в то время как другие чувствуют себя вынужденными искать руководящие должности. У многих предпринимателей действительно есть высшее призвание, но они также чувствуют побуждение реализоваться в карьере.

Компании редко могут угодить всем

Эми Вжесневски, профессор менеджмента Школы менеджмента Йельского университета, которая первой разработала эту систему классификации, сказала, что это справедливо для каждой профессии: водители грузовиков, учителя и маркетологи могут относиться к своей работе как к высшему призванию, пути к лучшей жизни или просто работе.

Однако работодатели редко могут удовлетворить все потребности. Некоторые могут ставить на первое место цель или корпоративную культуру, а не баланс между оплатой труда и личной жизнью. В других компаниях могут обещать значимую работу или возможности для продвижения, но на практике не дать ни того, ни другого.

«Работодателям стоит иметь очень четкое представление о том, почему сотрудники выполняют эту работу», — считает она. Они должны задавать вопрос: «Кого мы нанимаем?».

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