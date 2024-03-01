Не говорите это на собеседовании: 3 запретные темы и о чем рассказать вместо них

Рассказываем, что не стоит обсуждать на интервью с потенциальным работодателем.

Обычно компании ищут того, кто принесет им минимум рисков и высокую отдачу, а собеседование помогает определить, насколько соискатель соответствует этому описанию. Учитывается не только резюме, но и то, как человек презентует себя и свой опыт и чему уделяет особенное внимание.

Бонни Дилбер занимается рекрутингом около 10 лет, и еще больше работает менеджером по найму. Ее главный совет всем соискателям — учитывать, какая информация может показаться потенциальному работодателю наиболее важной или убедительной.

Впрочем, есть темы, которые не стоит обсуждать. Рассмотрим их подробнее.

Проблемы на прошлой работе или трудности с поиском

Во время собеседования рекрутер ищет кого-то, кто убедит его, что способен добиться хороших результатов на благо компании. Если человек жалуется на проблемы, вероятно, он не будет выглядеть самым сильным кандидатом.

Более того, он рискует показаться плохим работником.

Вот какие вопросы могут возникнуть у рекрутера:

Кандидат не может найти работу из-за ситуации на рынке, или другие компании замечают в нем что-то подозрительное?

Его предыдущий начальник действительно был «трудным», или дело в работнике?

У него действительно был токсичный коллектив, или он просто плохо работал?

Нет никакой причины рассказывать о том, как вас уволили, или что вы покинули компанию при негативных обстоятельствах.

Вместо того, чтобы рассказывать, что пошло не так в прошлом, сконцентрируйтесь на том, что вдохновляет вас в будущем. Приведем несколько примеров.

«Я жду подходящей возможности, и именно такой мне кажется эта должность, потому что за последние несколько лет я организовал более 30 виртуальных мероприятий, и здесь я смогу проявить свои сильные стороны».

«Мне бы очень хотелось поработать под руководством менеджера, у которого я могу научиться — глядя на инициативы, которыми вы управляли, я знаю, что смогу добавить ценности и продолжить расти под вашим началом».

«Когда я читал отзывы об этой компании, я обратил внимание на такие факторы, как доверие и автономию. Раньше мне приходилось работать в более консервативной среде, и я думаю, что здесь смогу применить свою креативность и навыки стратегического мышления».

Беременность и медицинские потребности

Юридически дискриминация по состоянию здоровья запрещена. Однако очень трудно доказать, что именно этот фактор стал причиной для отказа в найме. Иногда работодатель даже не осознает свою внутреннюю предвзятость.

В то же время ничто не обязывает соискателя раскрывать эту информацию на собеседовании.

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14 вещей, которые не стоит говорить во время собеседования

Если вы поднимете эту тему при первом же разговоре, будучи одним из пяти сильных кандидатов, то работодатель, вероятно, просто предпочтет выбрать кого-то их них. На этом этапе он еще не инвестировал в вас достаточно, чтобы обсуждать потенциальные компромиссы.

Расскажите о своих потребностях на более поздней стадии, например, на этапе оффера. К этому времени отдел кадров уже будет в вас заинтересован и охотнее будет искать способ их удовлетворить. Вы смогли показать, что ценнее прочих кандидатов, поэтому мотивация потенциального работодателя будет выше.

Больший интерес к зарплате и бонусам, чем к самой работе

Компании, которые предлагают хорошие условия, делают это, чтобы привлечь талантливых сотрудников. Им важно найти тех, кто будет гореть работой и способствовать прогрессу.

Ваша задача не в том, чтобы убедить работодателя, насколько он хорош, а в том, чтобы убедить его, что вы способны добиться впечатляющих результатов.

Концентрируйтесь на том, что можете дать компании, а не на том, что получите.

Почему вы хотите получить работу? Обсудите желаемую должность и продукт компании, а не высокую зарплату, которая привлекла ваш интерес.

Обсудите желаемую должность и продукт компании, а не высокую зарплату, которая привлекла ваш интерес. Почему вы хорошо подходите на эту должность? Подчеркните свои преимущества и как они повлияют на результаты, а не то, что вы предпочитаете работать удаленно.

Подчеркните свои преимущества и как они повлияют на результаты, а не то, что вы предпочитаете работать удаленно. Что больше всего привлекает вас в этой возможности? Обсудите конкретный проект или процесс, который вам нравится, а не то, что вы хотели бы оказаться в более гибкой культуре.

В условиях конкурентного рынка труда работодатели могут выбрать из множества специалистов. Они хотят нанимать людей, которые принесут им минимум рисков и высокую отдачу. И чем больше вы сможете продемонстрировать, тем выше ваш шанс получить работу.

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