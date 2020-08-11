Геймификация и создание комьюнити: как повысить вовлеченность клиентов, если остальные способы устарели

Для маркетологов и производителей продуктов внимание пользователей и взаимодействие с ними необходимы. Хотя добиться вовлеченности покупателей становится все труднее, многим компаниям удается решить эту задачу с помощью новых инструментов.

Сейчас установить контакт с клиентами как никогда просто: нам доступно множество таких каналов, как электронная почта, SMS, соцсети, пуш-уведомления. Однако люди постоянно испытывают информационные перегрузки, и удержать их внимание становится непосильной задачей,

Эффективность традиционных методов привлечения клиентов снижается. Средняя доля просмотров email-рассылок упала до 21,33%, а доля кликов — до каких-то 2,62%.

Маркетологи пытаются использовать онлайн-рекламу, чтобы охватить более молодую аудиторию, но исследования показывают: 59% миллениалов пропускают рекламу на YouTube и подобных ему платформах, а более половины представителей поколения Z используют блокировщик рекламы в браузере.

С развитием мобильных технологий у компаний, которые хотят установить контакт с пользователями, появились новые задачи.

Не отвлекаться от цели

Один из примеров — интернет-компания Sea. Ее дочерние проекты — e-commerce-сервис Shopee и игровая платформа Garena — используют несколько стратегий, чтобы увеличивать вовлеченность пользователей и наращивать продажи на различных площадках.

Shopee запустила несколько инициатив, чтобы создать целостный опыт для своих клиентов.

Геймификация: играя в простые игры в приложении, например, Shopee Shake, пользователи зарабатывают монеты Shopee — валюту платформы, которую можно обменивать на скидки. Социальная составляющая: например, в Shopee Farm игроки поливают растение и получают награду, когда оно полностью вырастает. Друзья могут поливать растения друг у друга, и это побуждает пользователей привлекать знакомых в игру и на платформу Shopee.

В ленте Shopee они могут видеть покупки друзей — таким образом, онлайн-шоппинг превращается в общий опыт. Как и на большинстве социальных платформ, пользователи могут следить за друзьями и продавцами, получать обновления о заказах и других событиях в Shopee.

Для Garena в 2017 году была запущена мобильная игра Free Fire, которая вывела компанию на рынок мобильных игр. Размер Free Fire — всего 1 ГБ, что делает ее доступнее для пользователей на развивающихся рынках, для которых потребление данных и пространство для их хранения остаются существенными проблемами. Так Garena может привлечь новый пул клиентов.

Она также фокусируется на пользователях. Garena создала экосистему, в которой игркои могут встречаться друг с другом и наслаждаться любимыми играми самыми разными способами — от косплей-турниров до благотворительных матчей, которые ведут знаменитости.

Такой подход приносит свои плоды: общая скорректированная выручка Sea в последнем квартале 2019 года составила $909,1 млн — на 133,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Изменить правила взаимодействия

И Shopee, и Garena постоянно развиваются, учитывая потребности пользователя, чтобы лучше взаимодействовать с ними. Shopee стремится обеспечить более персонализированный опыт покупок с помощью ИИ-рекомендаций, а Garena недавно запустила стриминговое приложение Booyah, которое удовлетворяет растущий спрос на мобильный игровой контент.

Компаниям стоит изучать самые разные способы взаимодействия с клиентами. Предлагая уникальный, интригующий, интересный и полезный опыт, бренды смогут повышать вовлеченность пользователей, которые будут проводить на их платформах больше времени, выбирая покупки и предлагая сделать то же самое друзьям.

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Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock