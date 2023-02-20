В столице Саудовской Аравии появится огромный кубический небоскреб высотой 400 м

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, которая и так знаменита своими масштабными строительными проектами, собираются возвести новый район под названием New Murabba. О планах объявил наследный принц Мухаммед ибн Салман.
Площадь района будет равна примерно 18 кв. км, а его «жемчужиной» станет Mukaab — кубический небоскреб, высота и длина с каждой стороны которого составят 400 м.
Площадь одного лишь Mukaab будет превышать 2 млн кв. м. Внутри планируется разместить как развлечения для туристов и отели, так и жилые районы и коммерческие помещения.
По задумкам дизайнеров, Mukaab также станет «первым в мире иммерсивным центром» — фактически VR-планетарием. Промо-ролик демонстрирует, как благодаря голографическим эффектам можно будет «посетить» Марсе и другие локации.
Местное издание Arab News сообщает, что New Murabba будут возводить с учетом «экологичности». Согласно планам, строительство будет завершено к 2030 году.
В прошлом году власти Саудовской Аравии объявили об еще одном грандиозном проекте — зеркальном небоскребе длиной 170 км, строительство которого уже ведется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лаборатория SA lab запустила подкаст об архитектуре в цифровую эпоху
- 2 Стартует прием заявок в акселератор Build UP
- 3 Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?
- 4 Эти ошибки совершают даже опытные специалисты. На что обратить внимание при закупках в сфере строительства?
- 5 Продвижение строительных услуг: гайд по digital-маркетингу с примерами и кейсами
ВОЗМОЖНОСТИ
20 февраля 2023
24 февраля 2023
26 февраля 2023