NewNew: сервис, в котором пользователи делают выбор за известных людей

Как бы вы отнеслись к тому, чтобы получить контроль над аспектами жизни известного человека? NewNew дает писателям, музыкантам и блогерам устраивать голосования среди подписчиков и зарабатывать на их участии. Приложение уже получило инвестиции от фонда Andreessen Horowitz, Питера Тиля и Уилла Смита. Эксперты оценили перспективы новой социальной площадки.

Однажды 24-летний писатель Брэндон Вонг не мог решить, что заказать на ужин, и попросил подписчиков в социальном приложении NewNew сделать выбор за него.

Те, кто захотел определить судьбу ужина, заплатили $5, чтобы проголосовать в опросе. Большинство решило, что нужно заказать доставку корейской еды. Так он и сделал.

«Я не мог выбрать между китайской или корейской кухней, поэтому это было очень полезно, — рассказывает Вонг, который живет в Эдмонтоне, Канада. — Я также использовал опросы в NewNew, чтобы решить, какую одежду надеть в этот день, и много других личных вещей».

«Я зарегистрировался там еще в марте, и я публикую опросы три или четыре раза в неделю. В общей сложности у меня более 1700 голосов», — делится Вонг.

Вонг пишет художественную литературу, которую публикует на сайте и в приложении Wattpad. Оy использует голосования на NewNew, чтобы решить, в каком жанре писать дальше, выбрать имена персонажей и линии развития сюжета.

NewNew — детище предпринимателя из Лос-Анджелеса Кортни Смита. Приложение, которое еще находится в стадии бета-тестирования, описывает себя как «фондовый рынок людей, где можно купить акции в жизни реальных людей, чтобы контролировать их решения и следить за результатом».

Это может прозвучать немного зловеще, но в реальности все прозаичнее.

Сервис нацелен на авторов — писателей, художников, музыкантов, дизайнеров, блогеров и так далее.

Он дает им возможность теснее общаться с поклонниками или подписчиками, чем в других социальных сетях, и, что важно, зарабатывать на этом.

Автор получает деньги с каждого опроса за вычетом комиссии NewNew (ее размер не раскрывается).

Для голосования создается вопрос и два варианта ответа. Подписчики могут голосовать и могут платить за это столько раз, сколько им заблагорассудится. Они не получают свои деньги обратно, независимо от того, каким будет результат.

Также есть возможность доплатить от $20, чтобы попросить творца сделать что-то, например, назвать персонажа в книге в их честь. Но если эти предложения отклонят, то подписчику не придется расставаться с деньгами.

В то время как другие приложения, такие как Wishbone, просят аудиторию голосовать, NewNew предлагает нечто уникальное: возможность заплатить за участие в принятии рабочих и личных решений.

NewNew был запущен всего два месяца назад, и в пока в нем менее 100 авторов.

Будет ли он привлекателен для широкой публики? Эксперт по социальным сетям Мэтт Наварра говорит, что он не уверен.

По его словам, NewNew — что-то среднее между безумно популярными TikTok и реалити-шоу «Большой брат».

«Это кажется немного странным, и я задаюсь вопросом, надолго ли сохранится ценность новизны. Тем не менее, если поколению Z нравится выбирать наряды для незнакомцев, то оно может и выстрелить», — отмечает он.

Фото: Pexels

Сооснователь и CEO NewNew, 33-летняя канадка Кортни Смит имеет большие планы на сервис. У нее уже есть несколько авторитетных сторонников. Среди инвесторов — Питер Тиль, миллиардер, соучредитель PayPal и первый сторонний человек, вложивший деньги в Facebook.

Среди других, имеющих долю в бизнесе, — ведущий технологический инвестфонд США Andreessen Horowitz и голливудский актер Уилл Смит (не имеет отношения к Кортни). Snapchat также оказал техническую поддержку.

CEO NewNew объясняет: «Для многих будет действительно круто узнать, что благодаря их голосу один из любимых художников написал картину в голубом и розовом цветах. А для творца это сообщество людей, которые поддерживают его работу и будут рассказывать о ней другим. Поэтому, когда вы будете готовы продать книгу или произведение искусства, они будут помогать вам продвигать ее, потому что технически они помогли создать ее».

Многие могут задуматься, насколько полезно предоставлять подписчикам принимать решения, влияющие на повседневную жизнь автора. Однако Смит считает, что это только еще больше укрепляет связь с аудиторией.

Смит работала над NewNew в течение последних двух лет. Идея возникла из ее предыдущего приложения, которое называлось Surprise. В нем представителей общественности просили проголосовать за то, какие призы компания будет раздавать участникам игр.

До того, как стать предпринимателем, Смит провела более 10 лет, работая на канадского рэпера Дрейка, сначала в качестве его помощника, а затем в качестве члена его управленческой команды. Они оба выросли в Торонто и были друзьями. По ее словам, музыкант следит за развитием NewNew.

Бизнес-психолог Стюарт Дафф, партнер британской фирмы Pearn Kandola, говорит, что идея NewNew кажется занятной, и приложение должно «создавать особые связи между авторами и их последователями». Но он добавляет, что в редких случаях некоторые отношения могут стать нездоровыми.

«Очень быстро творец начнет совершать все более и более рискованные поступки, чтобы привлечь голоса. Потенциально это может привести к саморазрушению или унизительным сценариям», — говорит бизнес-психолог Стюарт Дафф.

Пресс-секретарь NewNew говорит, что компания «оставляет за собой право полностью удалить и заблокировать любого пользователя и его контент, если они не будут соответствовать правилам».

Она добавляет: «Безопасность на платформе является для нас главным приоритетом. Компания проверяет весь контент силами сотрудников и инструментов ИИ, чтобы выявить любой неприемлемый контент».

34-летний житель Торонто Андре Патрик — один из пользователей NewNew. Он говорит, что зарегистрировался, чтобы иметь возможность взаимодействовать с видео-стримером, который ему понравился.

«NewNew — это классный новый способ почувствовать себя ближе к человеку, и он показывает другую сторону людей, которая не всегда видна», — говорит он.

Так может ли NewNew добиться популярности среди социальных сетей? Начнут ли тысячи или даже миллионы из нас голосовать за то, что будет на ужин у нашего любимого писателя или музыканта?

Решать нам.

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