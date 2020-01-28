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Истории

Почему производители смартфонов откажутся от всех портов

Истории
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Порт для зарядки в телефонах неизбежно канет в прошлое, как это было с видеокассетами и MP3-плеером, считает программист Джеффри Хван. В своем блоге на Medium он привел несколько причин, почему совсем скоро современные смартфоны перейдут на технологию беспроводной зарядки.

Почему производители смартфонов откажутся от всех портов

Три года назад Apple объявила, что в ее смартфонах больше не будет стандартного разъема для наушников, напугав потребителей, обзорщиков и инвесторов. Компании пророчили конец и называли это решение бессмысленным и чересчур смелым. Но через какое-то время ажиотаж прошел и стало очевидно, что Apple поступила правильно — она поняла, что будущее за беспроводными технологиями, хоть этого еще не осознала общественность.

Теперь во многих смартфонах нет 3,5-миллиметрового разъема. Единственный разъем, который остается, это тот, что нужен для зарядки. Но в будущем наши смартфоны могут лишиться и его.

Сейчас беспроводные зарядки работают плохо — они заряжают смартфон очень медленно, расходуют много энергии да и, вообще, еще не прижились. Большинство смартфонов с беспроводной зарядкой могут принимать напряжение в максимум 5 ватт. Для сравнения последние модели Samsung Galaxy идут в комплекте с зарядным устройством мощностью 25 ватт, и можно купить улучшенную зарядку мощностью в 45 ватт. Apple, Samsung, Huawei и другие производители хвастаются, что их быстрые зарядки способны зарядить батарею на 50% всего за 30 минут. Беспроводной зарядке на это понадобилось бы более часа.

Вы наверняка помните такой продукт как AirPower — беспроводной коврик для зарядки от Apple. Его анонсировали в 2017 году, релиз планировался в 2018, а в марте 2019 года стало известно, что проект отменен.

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Фото: Photo: AFP Contributor/Getty Images

По заверениям Apple, коврик для зарядки «не соответствовал высоким стандартам компании» — другими словами, технология для создания такого продукта была недостаточно надежной.

У беспроводной зарядки много недостатков, но я все же считаю, что за ней будущее. Технология не должна быть идеальной, ей просто нужно работать достаточно хорошо, чтобы ее плюсы перевесили минусы.

Преимущества очевидны — и самое главное это удобство. С беспроводной зарядкой вам больше не придется возиться с проводами и блоками питания. Представьте себе мир, где вы можете всюду найти беспроводные зарядники — в кофейнях, аэропортах, спортивных аренах. Можно будет просто положить смартфон или ноутбук на специальную стойку или столик со встроенным беспроводным зарядным устройством. И я считаю, что мы увидим такое уже очень скоро.

Беспроводная технология медленно заряжает устройство, но на самом деле это не такая уж проблема. Есть причина, по которой Apple до сих пор кладет в коробку с новейшими смартфонами архаичный зарядник на пять ватт — большинству потребителей не так важно, чтобы их телефон заряжался очень быстро. Гораздо важнее для них увеличенный запас батареи и размер экрана, а также улучшенное качество камеры. Убрав порт для зарядки, производители получат лишь пару свободных миллиметров на смартфоне, но и они могут помочь улучшить все перечисленные функции.

В мире беспроводной зарядки вы забудете о таких проблемах, как истертые провода и сломанный порт. Я верю, что преимущества этой технологии перевешивают недостатки и она готова к светлому будущему.

Давайте вспомним о технологиях, которые умерли со временем. Дискеты, Adobe Flash, Windows XP — когда-то люди считали, что от них невозможно отказаться, но теперь о них забыли. Производители смартфонов продолжают увеличивать экраны и делать корпус более тонким, а значит им точно нужно будет избавиться от порта для зарядки.

Фото: Unsplash

Когда Apple отказались от стандартного разъема для наушников, появились AirPods и завоевали огромную популярность. Теперь все технологические компании — от Amazon до Google и Microsoft — стараются выпустить свои беспроводные наушники.

Но ведь сначала общественность приняла AirPods не лучшим образом — люди жаловались, что такие наушники подходят не каждым ушам, у них нет защиты от влаги, их нельзя починить, да и стоимость у них немаленькая. Bluetooth-наушники существовали задолго до выхода AirPods, но они точно не были стандартом качества и большинство потребителей пользовались проводными. В то время беспроводные наушники оставляли желать лучшего и «не были готовы» к исчезновению стандартного разъема.

И вот мы снова на перепутье, только теперь с разъемом для зарядки. Мы снова не хотим менять привычный ход вещей и считаем, что технологии не готовы. Но несмотря на все трудности, очевидно, что будущее будет беспроводным. И аналитик Минг-Чи Ко недавно предсказал, что в 2021 году Apple выпустит первый полностью беспроводной iPhone.

Не верьте, что компания совсем отменила разработку AirPower — Apple наверняка работает над своим ковриком для беспроводной зарядки. И когда она его выпустит, то убьет порты для зарядки и заработает много денег.

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