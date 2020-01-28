Почему производители смартфонов откажутся от всех портов

Порт для зарядки в телефонах неизбежно канет в прошлое, как это было с видеокассетами и MP3-плеером, считает программист Джеффри Хван. В своем блоге на Medium он привел несколько причин, почему совсем скоро современные смартфоны перейдут на технологию беспроводной зарядки.

Три года назад Apple объявила, что в ее смартфонах больше не будет стандартного разъема для наушников, напугав потребителей, обзорщиков и инвесторов. Компании пророчили конец и называли это решение бессмысленным и чересчур смелым. Но через какое-то время ажиотаж прошел и стало очевидно, что Apple поступила правильно — она поняла, что будущее за беспроводными технологиями, хоть этого еще не осознала общественность.

Теперь во многих смартфонах нет 3,5-миллиметрового разъема. Единственный разъем, который остается, это тот, что нужен для зарядки. Но в будущем наши смартфоны могут лишиться и его.

Сейчас беспроводные зарядки работают плохо — они заряжают смартфон очень медленно, расходуют много энергии да и, вообще, еще не прижились. Большинство смартфонов с беспроводной зарядкой могут принимать напряжение в максимум 5 ватт. Для сравнения последние модели Samsung Galaxy идут в комплекте с зарядным устройством мощностью 25 ватт, и можно купить улучшенную зарядку мощностью в 45 ватт. Apple, Samsung, Huawei и другие производители хвастаются, что их быстрые зарядки способны зарядить батарею на 50% всего за 30 минут. Беспроводной зарядке на это понадобилось бы более часа.

Вы наверняка помните такой продукт как AirPower — беспроводной коврик для зарядки от Apple. Его анонсировали в 2017 году, релиз планировался в 2018, а в марте 2019 года стало известно, что проект отменен.

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По заверениям Apple, коврик для зарядки «не соответствовал высоким стандартам компании» — другими словами, технология для создания такого продукта была недостаточно надежной.

У беспроводной зарядки много недостатков, но я все же считаю, что за ней будущее. Технология не должна быть идеальной, ей просто нужно работать достаточно хорошо, чтобы ее плюсы перевесили минусы.

Преимущества очевидны — и самое главное это удобство. С беспроводной зарядкой вам больше не придется возиться с проводами и блоками питания. Представьте себе мир, где вы можете всюду найти беспроводные зарядники — в кофейнях, аэропортах, спортивных аренах. Можно будет просто положить смартфон или ноутбук на специальную стойку или столик со встроенным беспроводным зарядным устройством. И я считаю, что мы увидим такое уже очень скоро.

Беспроводная технология медленно заряжает устройство, но на самом деле это не такая уж проблема. Есть причина, по которой Apple до сих пор кладет в коробку с новейшими смартфонами архаичный зарядник на пять ватт — большинству потребителей не так важно, чтобы их телефон заряжался очень быстро. Гораздо важнее для них увеличенный запас батареи и размер экрана, а также улучшенное качество камеры. Убрав порт для зарядки, производители получат лишь пару свободных миллиметров на смартфоне, но и они могут помочь улучшить все перечисленные функции.

В мире беспроводной зарядки вы забудете о таких проблемах, как истертые провода и сломанный порт. Я верю, что преимущества этой технологии перевешивают недостатки и она готова к светлому будущему.

Давайте вспомним о технологиях, которые умерли со временем. Дискеты, Adobe Flash, Windows XP — когда-то люди считали, что от них невозможно отказаться, но теперь о них забыли. Производители смартфонов продолжают увеличивать экраны и делать корпус более тонким, а значит им точно нужно будет избавиться от порта для зарядки.

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Когда Apple отказались от стандартного разъема для наушников, появились AirPods и завоевали огромную популярность. Теперь все технологические компании — от Amazon до Google и Microsoft — стараются выпустить свои беспроводные наушники.

Но ведь сначала общественность приняла AirPods не лучшим образом — люди жаловались, что такие наушники подходят не каждым ушам, у них нет защиты от влаги, их нельзя починить, да и стоимость у них немаленькая. Bluetooth-наушники существовали задолго до выхода AirPods, но они точно не были стандартом качества и большинство потребителей пользовались проводными. В то время беспроводные наушники оставляли желать лучшего и «не были готовы» к исчезновению стандартного разъема.

И вот мы снова на перепутье, только теперь с разъемом для зарядки. Мы снова не хотим менять привычный ход вещей и считаем, что технологии не готовы. Но несмотря на все трудности, очевидно, что будущее будет беспроводным. И аналитик Минг-Чи Ко недавно предсказал, что в 2021 году Apple выпустит первый полностью беспроводной iPhone.

Не верьте, что компания совсем отменила разработку AirPower — Apple наверняка работает над своим ковриком для беспроводной зарядки. И когда она его выпустит, то убьет порты для зарядки и заработает много денег.

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