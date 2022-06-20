Исследователи обнаружили в крови молекулы, которые избавляют от аппетита и избыточного веса

Как утверждают ученые из Университета Бэйлора, Стэнфордского и других университетов, они обнаружили в крови особые молекулы, которые снижают вес и аппетит. Исследование проводилось на мышах, страдающих ожирением из-за неправильного питания. Разработка в первую очередь рассчитана на маломобильных людей, но, возможно, будет полезна и тем, кто просто не любит заниматься спортом.

Команда из Медицинского колледжа Бэйлора (Baylor College of Medicine) опубликовала исследование в журнале Nature. Его подробности описаны в пресс-релизе.

«Доказано, что регулярные упражнения помогают снижать вес, регулировать аппетит и улучшать обмен веществ, особенно людям с избыточным весом и ожирением», — рассказал доктор Юн Сюй, соавтор исследования и профессор педиатрии и диетологии, а также молекулярной и клеточной биологии из Университета Бэйлора.

По его словам, если ученые смогут разгадать, каким образом физические упражнения активируют эти преимущества, у многих людей появится возможность улучшить здоровье.

Другой автор исследования сообщил, что их цель — помочь менее мобильным людям, например пожилым и страдающим различным заболеваниями.

«Возможно, однажды те, кто не могут заниматься спортом в достаточном количестве, смогут поддерживать здоровье с помощью лекарства, позволяющего замедлить появление остеопороза, болезней сердца и прочих заболеваний», — сообщил Джонатан Лонг, доцент патологии при Стэнфордском университете.

Конечно, медицинские испытания на мышах часто не работают на людях. Тем не менее эта разработка открывает широкие перспективы, как минимум для тех, кому не доступна физическая активность. И, возможно, когда-нибудь мы все сможем отказаться от занятий в тренажерном зале в пользу таблеток.

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