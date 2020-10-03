Жизнь без сахара: как есть меньше сладкого и не срываться

Врачи и диетологи постоянно говорят, что есть много сахара опасно для здоровья . Употребление сладкого сокращают даже люди, которые скептически относят к модным диетам. Но исключить сахар из рациона часто бывает сложно. Автор блога на Medium под ником Em Unravelling рассказала о том, как ей удается есть меньше сладкого.

История рафинированного сахара

Широкая публика знает о вреде насыщенных жиров с 1960-х гг. Многие диетологи советовали пациентам исключать их из рациона. В 1980 году правительство США выпустило первые рекомендации для потребителей, а в 1983 году аналогичное заявление выпустила Великобритания. Правительства рекомендовали гражданам употреблять меньше определенных продуктов и веществ. Главными врагами были объявлены насыщенные жиры и холестерин, и покупатели начали отказываться от стейков и масла в пользу пасты и обезжиренного йогурта.

Однако никто не стал здоровее — наоборот, население стало быстро набирать вес. Нишу жирной пищи на рынке заняли обезжиренные, но часто очень сладкие продукты, которые позиционировались как «здоровые». Так в попытке стать здоровыми люди заменили жиры на рафинированные углеводы — как правило, сахар.

Это дешевый ингредиент, который может существенно улучшить запах и вкус еды. С 1980-х гг. проводилось множество исследований, и ученые поняли опасность не только насыщенных жиров, но и сахара.

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Оказалось, что сахар опаснее, чем жир. Но к этому времени люди привыкли есть много сладкого.

Начало пути

Мне казалось, что мы нормально питаоись и употребляли не так много сладкого — ели хлопья по утрам, иногда ездили за сладостями, держали на столе коробку с печеньем и ели тосты с вареньем. В нашем рационе были переработанные продукты, и почти во всех из них был сахар.

Но когда я изучила информацию, то поняла, что нашей семье пора исключить сахар из рациона. Оказалось, он негативно влияет на состояние мочевого пузыря, с которым были проблемы у моего сына. В наших силах было на это повлиять.

Мы решили придерживаться новой диеты до того, как мой сын в следующий раз отправится на обследование в больницу.

Как нам помог отказ от сахара

Результаты отказа от сладкого впечатлили нас. Конечно, дело было не только в новой диете. Но все же состояние моего сына значительно улучшилось — настолько, что мы отложили назначенную операцию. А потом показатели сына пришли в норму, и хирургическое вмешательство ему больше не требуется.

Разумеется, очень трудно придерживаться серьезных изменений в диете в течение длительного времени. Важно реалистично оценивать свои силы.

Обратите внимание, что мы решили не отказываться от нерафинированного сахара, который содержится в тушеных или сушеных фруктах, чтобы не влиять на уровень инсулина у членов нашей семьи. Также без этой альтернативы маленьким детям было бы труднее придерживаться нового рациона.

С чего начать?

Честно оцените, как вы питаетесь. Каким образом сахар попадает к вам в тарелку? Возможно, вы не представляете утренний кофе без круассана? Как насчет того, чтобы отказаться от сладостей? Часто ли вы едите шоколад вечером после ужина? Считаете ли, что ужин не полон без десерта? Начните с самых простых способов изменить свои привычки. Попробуйте убрать сахар из диеты так, чтобы этого не заметили ни вы, ни ваша семья. В некоторых магазинах можно купить привычные нам продукты без сахара: например, запеченные бобы, варенье, арахисовое масло или кетчуп. Но учитывайте, что здоровая еда может быть дороже и иметь непривычный вкус, который понравится не всем членам семьи. Употребляйте меньше переработанных продуктов. Это сложно: приготовление пищи с нуля занимает больше времени. К тому же, ваши вкусовые рецепторы должны будут адаптироваться к новой еде. Любимые хлопья для завтрака придется заменить на несладкую кашу с фруктами или ягодами, и детей это вряд ли обрадует. Попробуйте предлагать альтернативы: например, тот, кто не хочет овсянку, может съесть вареное яйцо.

Как продолжить жить без сахара

Нам трудно обойтись без привычных лакомств, поэтому приходится изучать, что можно приготовить без рафинированного сахара. После многочисленных проб и ошибок некоторые рецепты пришлись нам по вкусу. Например, в банке для печенья мы стали хранить орехи и изюм. Из перезрелых бананов получались отличные маффины и мороженое, а брауни с черносливом и какао были на вкус почти такими же, как при добавлении сахара и шоколада.

Со временем для нас становится естественно выбирать фруктовый салат или сырную тарелку в качестве десерта или проверять ингредиенты в напитках, прежде чем сделать заказ в Starbucks. Постепенно наши вкусы тоже меняются, и мы начинаем меньше любить сладкое.

Главное — не испытывать чувство вины, изредка покупая сладкий пончик или поливая блинчики сиропом.

Задача отказа от рафинированного сахара — не загнать себя в рамки, а добиться улучшений в целом. Если вы ели кашу на завтрак и заменили печенье бананом, то вы уже снизили потребление сахара. Поэтому не случится ничего страшного, если вечером вы позволите себе дольку шоколада. В конечном итоге вы почувствуете эффект — улучшится состояние кожи, и вы станете энергичнее.

Я не могу сказать, что наше самочувствие кардинально изменилось, но мы почувствовали себя более здоровыми. Отказ от сахара — небольшое изменение, которое может положительно сказаться на всей жизни.

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