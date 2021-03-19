Шумовое загрязнение: почему оно может вызывать сердечные заболевания

Шум транспорта, самолетов и даже телефонных звонков негативно влияет на здоровье. Ученые пытаются выяснить, что происходит в организме под его воздействием. Вот что говорят последние исследования.

В 2011 году в аэропорте Франкфурта в Германии открыли четвертую взлетно-посадочную полосу. Это вызвало множество протестов: шум самолетов мешал людям близлежащих районов.

Самолеты пролетали прямо над домом Томаса Мюнцеля, кардиолога Медицинского центра университета в городе Майнц. В то время он жил недалеко от автомагистрали и городских железнодорожных путей. «Безусловно, шум самолетов был самым раздражающим», — рассказывает он.

Мюнцель прочитал отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2009 год, в котором воздействие шума связывалось с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако на то время доказательств было мало. Отчасти обеспокоенный собственным здоровьем, в 2011 году Мюнцель решил изучить эту тему подробнее.

Что говорят исследования

Воздействие громкого шума долгое время связывали с потерей слуха. Однако ущерб получают не уши. Транспортный шум считается одним из основных факторов стресса. Он уступает лишь загрязнению воздуха и находится примерно на одном уровне с воздействием пассивного курения и радона.

По оценкам, около трети жителей Европы и США регулярно подвергаются нездоровым уровням шума от 70 до 80 децибел. Для сравнения: обычный разговор, как правило, равен 60 децибелам, звуки автомобилей и грузовиков варьируются от 70 до 90 децибел, а сирены и самолеты могут достигать 120 децибел и выше

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В последнее десятилетие все больше исследований говорят о том, что городской шум повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованию 2018 года, у людей, живущих недалеко от аэропорта Франкфурта, риск возникновения инсульта на 7% выше, чем у тех, кто проживает в более тихих районах. Выводы сделаны на основе данных о состоянии здоровья более 1 млн человек.

Для другого анализа, опубликованного в European Heart Journal, были изучены почти 25 тысяч случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с 2000 по 2015 года среди людей, живущих около аэропорта Цюрих в Швейцарии. Результаты показали: в ночное время, когда пролетает больше самолетов, уровень смертности значительно увеличивается, особенно среди женщин.

Как это происходит

По словам ученых, сердечные заболевания, вызванные воздействием шума, возникают из-за серьезных изменений в эндотелии, внутренней оболочке артерий и кровеносных сосудов. Происходит это следующим образом.

Когда звук достигает мозга, он активирует две важные области: слуховую кору, которая интерпретирует шум, и миндалевидное тело, отвечающее за эмоциональный отклик на воздействие.

Когда шум становится громче, особенно во время сна, миндалевидное тело активирует шоковую реакцию организма. Человек может даже не осознавать этого.

Реакция на стресс высвобождает в организм такие гормоны, как адреналин и кортизол. Часть артерий сужается, а другая расширяется, кровяное давление повышается, а пищеварение замедляется. В то же время кровеносную систему заполняют сахара и жиры.

Реакция на стресс также приводит к образованию вредных молекул, вызывающих окислительный стресс и воспаление в оболочке кровеносных сосудов.

Воспаленный эндотелий смешивается с кровотоком и влияет на множество других процессов. Это приводит к ряду сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление, образование бляшек в артериях, ожирение и диабет.

Исследования, проводимые на людях и мышах, показывают, что работа эндотелия нарушается уже после нескольких ночей, проведенных с шумом самолетов. Поэтому беспокоиться о лишних звуках стоит не только тем, кто уже подвержен риску возникновения проблем с сердцем и обменом веществ.

Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Мюнзелем и его коллегами, у здоровых взрослых людей, которым включили записи звуков поездов во время сна, практически сразу нарушилась работа кровеносных сосудов. «Мы были удивлены, что после всего одной ночи прослушивания этих звуков у молодых людей возникало эндотелиальное расстройство. Мы считали, что на это уйдут годы», — рассказывает Мюнцель.

Как обстоят дела сейчас

Данные только продолжают накапливаться, поэтому разобраться в причинно-следственной связи бывает непросто. Долгосрочные эксперименты со сном вызывают затруднения. Кроме того, ученым необходимо выявить различия между влиянием шума в дневное и ночное время, а также многие другие аспекты.

«Последствия шумового загрязнения также трудно проанализировать из-за субъективного характера звука», — рассказывает Андреас Ксиричис, исследователь в области здравоохранения Королевского колледжа в Лондоне. Ксиричис стремится выявить различие между уровнем децибел и восприятием звука различными людьми.

Несмотря на то, что вопросов осталось еще много, все больше экспертов признают связь между шумовым загрязнением и ухудшением здоровья. Прислушавшись к общественности, некоторые государства предприняли попытки успокоить городской шум: ввели запрет на ночные полеты и штрафов за жалобы на шум, а также стимулируют развитие более тихих технологий.

Людям также стоит уделить внимание тишине в своем доме. Например, установить более крепкие окна и повесить шумопоглощающие шторы. По возможности можно переехать в более тихие районы.

Матиас Баснер, психиатр и эпидемиолог Пенсильванского университета и президент Международной комиссии по биологическому воздействию шума, предлагает и более бюджетные варианты, такие как беруши. Он считает, что людям следует уделять внимание этому вопросу: даже если вы уже привыкли к шуму, это не означает, что он не наносит ущерба здоровью.

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