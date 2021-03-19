Шумовое загрязнение: почему оно может вызывать сердечные заболевания

Шум транспорта, самолетов и даже телефонных звонков негативно влияет на здоровье. Ученые пытаются выяснить, что происходит в организме под его воздействием. Вот что говорят последние исследования.
В 2011 году в аэропорте Франкфурта в Германии открыли четвертую взлетно-посадочную полосу. Это вызвало множество протестов: шум самолетов мешал людям близлежащих районов.
Самолеты пролетали прямо над домом Томаса Мюнцеля, кардиолога Медицинского центра университета в городе Майнц. В то время он жил недалеко от автомагистрали и городских железнодорожных путей. «Безусловно, шум самолетов был самым раздражающим», — рассказывает он.
Мюнцель прочитал отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2009 год, в котором воздействие шума связывалось с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако на то время доказательств было мало. Отчасти обеспокоенный собственным здоровьем, в 2011 году Мюнцель решил изучить эту тему подробнее.
Что говорят исследования
Воздействие громкого шума долгое время связывали с потерей слуха. Однако ущерб получают не уши. Транспортный шум считается одним из основных факторов стресса. Он уступает лишь загрязнению воздуха и находится примерно на одном уровне с воздействием пассивного курения и радона.
По оценкам, около трети жителей Европы и США регулярно подвергаются нездоровым уровням шума от 70 до 80 децибел. Для сравнения: обычный разговор, как правило, равен 60 децибелам, звуки автомобилей и грузовиков варьируются от 70 до 90 децибел, а сирены и самолеты могут достигать 120 децибел и выше
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В последнее десятилетие все больше исследований говорят о том, что городской шум повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
- Согласно исследованию 2018 года, у людей, живущих недалеко от аэропорта Франкфурта, риск возникновения инсульта на 7% выше, чем у тех, кто проживает в более тихих районах. Выводы сделаны на основе данных о состоянии здоровья более 1 млн человек.
- Для другого анализа, опубликованного в European Heart Journal, были изучены почти 25 тысяч случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с 2000 по 2015 года среди людей, живущих около аэропорта Цюрих в Швейцарии. Результаты показали: в ночное время, когда пролетает больше самолетов, уровень смертности значительно увеличивается, особенно среди женщин.
Как это происходит
По словам ученых, сердечные заболевания, вызванные воздействием шума, возникают из-за серьезных изменений в эндотелии, внутренней оболочке артерий и кровеносных сосудов. Происходит это следующим образом.
- Когда звук достигает мозга, он активирует две важные области: слуховую кору, которая интерпретирует шум, и миндалевидное тело, отвечающее за эмоциональный отклик на воздействие.
- Когда шум становится громче, особенно во время сна, миндалевидное тело активирует шоковую реакцию организма. Человек может даже не осознавать этого.
- Реакция на стресс высвобождает в организм такие гормоны, как адреналин и кортизол. Часть артерий сужается, а другая расширяется, кровяное давление повышается, а пищеварение замедляется. В то же время кровеносную систему заполняют сахара и жиры.
- Реакция на стресс также приводит к образованию вредных молекул, вызывающих окислительный стресс и воспаление в оболочке кровеносных сосудов.
- Воспаленный эндотелий смешивается с кровотоком и влияет на множество других процессов. Это приводит к ряду сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление, образование бляшек в артериях, ожирение и диабет.
Исследования, проводимые на людях и мышах, показывают, что работа эндотелия нарушается уже после нескольких ночей, проведенных с шумом самолетов. Поэтому беспокоиться о лишних звуках стоит не только тем, кто уже подвержен риску возникновения проблем с сердцем и обменом веществ.
Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Мюнзелем и его коллегами, у здоровых взрослых людей, которым включили записи звуков поездов во время сна, практически сразу нарушилась работа кровеносных сосудов. «Мы были удивлены, что после всего одной ночи прослушивания этих звуков у молодых людей возникало эндотелиальное расстройство. Мы считали, что на это уйдут годы», — рассказывает Мюнцель.
Как обстоят дела сейчас
Данные только продолжают накапливаться, поэтому разобраться в причинно-следственной связи бывает непросто. Долгосрочные эксперименты со сном вызывают затруднения. Кроме того, ученым необходимо выявить различия между влиянием шума в дневное и ночное время, а также многие другие аспекты.
«Последствия шумового загрязнения также трудно проанализировать из-за субъективного характера звука», — рассказывает Андреас Ксиричис, исследователь в области здравоохранения Королевского колледжа в Лондоне. Ксиричис стремится выявить различие между уровнем децибел и восприятием звука различными людьми.
Несмотря на то, что вопросов осталось еще много, все больше экспертов признают связь между шумовым загрязнением и ухудшением здоровья. Прислушавшись к общественности, некоторые государства предприняли попытки успокоить городской шум: ввели запрет на ночные полеты и штрафов за жалобы на шум, а также стимулируют развитие более тихих технологий.
Людям также стоит уделить внимание тишине в своем доме. Например, установить более крепкие окна и повесить шумопоглощающие шторы. По возможности можно переехать в более тихие районы.
Матиас Баснер, психиатр и эпидемиолог Пенсильванского университета и президент Международной комиссии по биологическому воздействию шума, предлагает и более бюджетные варианты, такие как беруши. Он считает, что людям следует уделять внимание этому вопросу: даже если вы уже привыкли к шуму, это не означает, что он не наносит ущерба здоровью.
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