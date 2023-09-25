Нефтяное богатство Норвегии: как работает фонд национального благосостояния

Похожий вопрос встал перед правительством Норвегии около 60 лет назад после того, как в Северном море были обнаружены запасы нефти. Это открытие заложило основу для одного из крупнейших и наиболее влиятельных фондов благосостояния в мире.

Что сделать с неожиданным выигрышем — потратить все или сразу же положить на сберегательный счет?

Идея Норвегии направить нефтяные доходы в фонд национального благосостояния определенно может попасть в список лучших финансовых решений всех времен. Сейчас нефтяная «кубышка» страны превышает $1,4 трлн, что сопоставимо с фондом Китая, где проживают в 250 раз больше людей, чем в Норвегии.

Поток денег

В 1963 году правительстве Норвегии провозгласило суверенитет над норвежским континентальным шельфом — потенциальным источником нефти, который до конца 1950-х игнорировали многие государства.

Всего несколько лет спустя началось бурение, и в Норвегию хлынул поток черного золота. Власти страны немедленно начали обсуждать, как обеспечить финансовую гибкость в случае падения цен на нефть, краха экономики или исчерпания залежей углеводородов.

Чтобы гарантировать, что его нынешние и будущие граждане извлекут выгоду из этого новообретенного богатства, государство хотело использовать деньги для долгосрочных инвестиций, убедившись при этом, что их можно использовать по мере необходимости. Таким образом, в 1990 году был создан Государственный нефтяной фонд.

Фонд национального благосостояния Норвегии превышает $1,4 трлн. Диаграмма: Chartr

В 1996 году Нефтяной фонд — или Государственный пенсионный фонд Норвегии, как он позже стал называться, получил первые денежные поступления.

Золотой газ

К концу 1998 года в фонде скопилось чуть меньше 172 млрд крон ($23 млрд). Однако с тех пор фонд вырос в геометрической прогрессии, поскольку нефтяные деньги инвестировались в широкий спектр областей, от недвижимости и государственных облигаций до акций тысяч компаний.

Благодаря этому фонд вырос до $1,02 трлн. Сейчас инвестиции составляют большую часть его активов, а государственные вливания — менее трети.

Трудно представить, как на самом деле выглядят инвестиции на фондовом рынке стоимостью в $1 трлн.

Фонд национального благосостояния инвестирует буквально во все. Диаграмма: Chartr

Попробуем представить масштаб: Норвегия, население которой составляет всего ~ 0,07% от населения земного шара, владеет 1,5% мирового фондового рынка благодаря инвестициям в более чем 9 тысяч компаний, котирующихся на бирже в 70 странах.

Портфель Осло

Из-за своего размера норвежский фонд во многом похож на диверсифицированный рыночный индекс со значительными сегментами каждого крупного сектора. В прошлом году инфляция и геополитическая напряженность потрясли рынок, из-за чего фонд понес рекордные потери в $164 млрд.

В 1 пол. 2023 года норвежские технологические холдинги, общая стоимость которых на конец 2022 года составляла $152 млрд, помогли фонду вернуть 10% прибыли, благодаря восстановлению таких компаний, как Meta* и Microsoft, на волне ИИ. Таким образом, в фонд вернулись $143 млрд.

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Интересно, что в энергетические акции вложено всего ~ 4% средств фонда — довольно скромно по сравнению со многими мировыми рынками, возможно, потому, что страна уже в значительной степени подвержена влиянию нефтяного сектора.

Действительно, норвежский фонд все чаще устанавливает инвестиционную политику, которая поощряет компании сокращать или, по крайней мере, более прозрачно раскрывать информацию о своих выбросах углекислого газа.

Ирония в том, что фонд, поддерживаемый нефтью, задает тон корпоративной экологической политике, не ускользает от многих, даже несмотря на то, что Норвегия продолжает лидировать в мире по экологичным инициативам, таким как внедрение электромобилей.

Нефтяное влияние

Экспорт нефти сыграл огромную роль в развитии норвежского социального государства, а также в устранении неравенства и в повышении уровня государственных институтов в целом.

Действительно, по данным NBIM, Пенсионный фонд составляет 20% бюджета норвежского правительства и на момент публикации составляет более $250 тысяч на каждого гражданина, что помогло Норвегии стать одной из самых процветающих стран на планете.

Северный код

Индекс человеческого развития (ИЧР), разработанный Программой развития Организации Объединенных Наций, представляет собой сводный показатель, который ранжирует страны на основе ключевых показателей уровня жизни.

По данным за 2021 год Норвегия занимает второе место в мире с ИЧР 0,961. При этом здесь впечатляющая продолжительность жизни (ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 83,2 года), среднее школьное образование длится 13 лет, а валовой национальный доход (ВНД) на душу населения — $65 тысяч.

Норвегия — одна из самых развитых стран мира. Диаграмма: Chartr

ИЧР Норвегии на 2021 год примерно на 12,8% выше, чем в 1990 году, когда начали вести статистику. Тогда ВНД норвежцев был почти вдвое меньше, чем сейчас, — всего $36 063 на душу населения с поправкой на инфляцию, что совпало с созданием Пенсионного фонда.

Скандинавский успех

Скандинавские соседи Норвегии также занимают высокие строчки в рейтинге. Ежегодный Всемирный отчет о счастье назвал Финляндию самой счастливой страной в мире за последние 6 лет, и за все время ведения статистика она уступала это место только Норвегии, Дании или Швейцарии.

Интересно, что Финляндия почти не располагает известными ресурсами ископаемого топлива. Это позволяет предположить, что развитие Норвегии, возможно, связано не столько с нефтью, сколько со скандинавскими идеалами в целом.

Такие термины, как «коселиг» (норвежский) и «хюгге» (датский), экспортируются по всему миру, а культура скандинавских стран уделяет особое внимание уюту и контакту с природой, что, вероятно, позитивно сказывается на счастье и здоровье жителей.

Поздний расцвет

Норвегия начала осваивать нефть относительно поздно, и мало кто мог предсказать, какое огромное влияние окажет быстро развивающаяся отрасль на экономику страны. Сегодня она занимает 10 место по объему экспорта нефти и обеспечивает до 25% потребностей ЕС в газе.

Во многих внутриполитических вопросах Норвегия сталкивается с непростой задачей — если в вашем фонде есть более $250 тысяч банке на каждого мужчину, женщину и ребенка во всей стране, как ими распорядиться?

Другие государства тоже хотели бы столкнуться с подобными проблемами — именно поэтому все больше и больше стран создают свои национальные фонды благосостояния. Так, в июле собственную «кубышку» запустили Филиппины.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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