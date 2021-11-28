Предпринимательство не для всех: 14 признаков, что вам это не подходит

Бизнес — дело рискованное, и подходит оно не всем. Почему? Рассмотрим 14 факторов, говорящих о том, что вы один из таких людей.

Кажется, что современный мир разделен на предпринимателей и работников. Однако редко говорится о том, что не каждый справится с собственным делом, а тех, кто хочет получать фиксированную зарплату, очень много.

Вы не выдерживаете давление

На плечах владельцев бизнеса лежит большая ответственность. Иногда давление, связанное с тем, что нужно достигать результатов, вести переговоры и учитывать множество аспектов одновременно, оказывается слишком большим.

Вы не терпите неопределенность

Независимо от того, насколько перспективен бизнес, его успех всегда находится под большим вопросом. Если вы из тех, кто предпочитает стабильность, то, вероятно, это не ваш путь — большую часть времени вам придется ориентироваться в неопределенной обстановке.

Вы не можете смириться с тем, что все зависит от вас

Даже если у предпринимателя есть партнеры и сотрудники, ответственность за весь бизнес все равно лежит на нем. Если вас утомляет даже простая мысль об этом, тщательно подумайте, действительно ли вы сможете с этим справляться.

Вы не готовы выделять время на свое дело

Предпринимательство в современном мире, переполненном конкуренции, будет отнимать все ваше время. Если вы не готовы работать 24/7, то будет трудно поддерживать желаемые темпы роста для стартапа.

Вы не терпите неудачи

Тем, кто плохо справляется с ситуациями, когда что-то идет не так, не стоит запускать свое дело — риск провала всегда велик.

Вы воспринимаете все слишком близко к сердцу

Еще один аспект, который стоит учесть, — ваши личные эмоции. В бизнесе часто нужно откладывать их в сторону и вести независимые расчеты. Если вы плохо справляетесь с собственными эмоциями или чувствуете уязвимость при возникновении любых неудобств, то над этим стоит поработать.

Вы не умеете организовывать свое время

Это качество очень важно для владельцев бизнеса. Им нужно совмещать множество задач и обязанностей, а без хорошего расписания не только не получится вести успешную деятельность, но и можно потерять много денег.

Вы любите работать в одиночку

Практически в любой сфере бизнеса нужно взаимодействовать и обмениваться опытом с другими людьми. Если вам нравится делать все самостоятельно и собственными методами, то, вероятно, вам стоит рассмотреть другие направления или изменить подход.

Вы не готовы постоянно обучаться

Еще один важный аспект — постоянное совершенствование. Компании иногда представляют обучение своим сотрудникам. Точно так же и вам понадобится регулярно пополнять знания в статусе предпринимателя — это важно для того, чтобы добиться конкурентного преимущества на рынке.

Вы не умеете хорошо взаимодействовать с другими людьми

Чтобы стартап достиг успеха, важно уметь передавать свои идеи и энтузиазм как команде, клиентам и поставщикам, так и рынку в целом. Многие начинающие основатели считают, что достаточно просто иметь хорошую идею, но это не так. Вам потребуется заявить о себе и ежедневно взаимодействовать с разными людьми.

Вы не можете смириться с мыслью о банкротстве

Любой бизнес может потерпеть провал. Если это вас пугает и, более того, если у вас нет какой-либо дополнительной поддержки, то стоит подумать дважды, прежде чем начинать свое дело.

Вы не готовы работать ежедневно в первые годы

Выше мы уже упомянули необходимость посвящать все свое время бизнесу. Это гораздо сложнее по сравнению с обычной работой по графику. Кроме того, может потребоваться два или три года, прежде чем ваша компания достигнет того этапа, когда вы сможете позволить себе личное время.

Вы не хотите нести на себе много ответственности

Некоторые люди мечтают открыть свое дело, но с другой стороны не готовы отвечать за все его аспекты. Однако эти две детали неразделимы и не могут существовать друг без друга.

Вы считаете, что никто не справится с работой лучше вас

Идея — важнейший аспект любого бизнеса. Именно это делает его особенно ценным, поскольку не каждый человек воплощает свои идеи в реальность. Однако, если вы думаете, что ее реализация под силу только вам, то останетесь в одиночестве и бессилии.

Более того, если вы слишком требовательны к себе и к команде, а также считаете, что никто не справляется с работой лучше вас, то будет тяжело запускать собственный проект.

Бонусный совет: не стоит сдаваться

Не пугайтесь, если вы обнаружили, что некоторые пункты вас характеризуют. Цель материала — показать другую сторону предпринимательства, чтобы вам было легче подготовиться и обзавестись необходимыми ресурсами.

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