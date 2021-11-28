Десять убеждений, которые мешают начать инвестировать

Регулярное инвестирование — лучший способ обеспечить долгосрочную финансовую стабильность. Но проблема в том, что мы всегда находим «причины» этого не делать. Сооснователь Dimensional Дэвид Бут поделился 10 самыми распространенными предлогами для того, чтобы отказаться от инвестирования, которые он встречал за свою карьеру.

«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы инвестировать»

Любое действие, связанное с деньгами, — это инвестиционное решение, которое сопровождается риском и вознаграждением. Отказываясь от инвестирования, человек думает о рисках. Но что несет за собой этот отказ?

В будущем текущие средства будут иметь меньшую ценность из-за инфляции. Вы упускаете возможность получать сложные проценты, которую Альберт Эйнштейн назвал восьмым чудом света. К примеру, учитывая, что средняя отдача от индекса S&P 500 составляет 10%, то вложенные деньги удваиваются каждые семь лет.

Диверсификация — распределение инвестиций между большим количеством компаний — отличный способ свести риски к минимуму. Кроме того, большинству людей не хватает отложенных средств, чтобы хорошо жить на пенсии, не получая дополнительного дохода. Говоря простыми словами, отказываясь от инвестиций, человек рискует пережить свои деньги.

«Уже поздно начинать»

Сожалеть о решениях, в которых вы не уверены, — это естественно. Но начать инвестировать никогда не поздно. Ежедневно инвесторы ожидают, что фондовый рынок вырастет. Иначе они бы использовали свои средства другим образом.

«Я не знаю, каким рекомендациям по инвестициям стоит доверять»

Хорошие новости: вам не нужно «доверять» никому. Просто следите за рынком — ни один человек не скажет вам больше, чем он. Рынки отображают информацию в реальном времени в отличие от экспертов и онлайн-статей.

Это звучит очевидно, но не стоит забывать, что между фактом и мнением есть большая разница. Выработайте здоровый скептицизм по отношению к финансовым советам и помните, что это не новости, а развлекательный контент. Если же вам нужно с кем-то посоветоваться, то обратитесь к независимому финансовому консультанту, чьи интересы совпадают с вашими.

«Слишком трудно определиться, когда нужно продавать и покупать»

Человек обладает естественным желанием совершать сделки. Однако, продавая и покупая акции, вы скорее играете в азартные игры, чем инвестируете. Чтобы получить дешево, а продать дорого, нужно оказаться правым дважды.

Профессор Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии по экономике, доказал: маловероятно, что человек сможет выбрать правильную акцию в нужное время — особенно более одного раза. При долгосрочном инвестировании нет необходимости стараться перехитрить рынок. И это большое облегчение.

«Я боюсь все потерять»

В период длиной в человеческую жизнь можно встретить большие падения рынка. У вас гораздо больше шансов «все потерять» при концентрированных вложениях, чем при хорошо диверсифицированном портфеле.

Отдельные инвестиции могут упасть до нуля, но современный рынок существует уже почти столетие, имеет среднегодовую доходность в размере 10% и никогда не теряет более 43% в год.

«Я не знаю, чего я не знаю, и это заставляет меня нервничать»

Нет ничего плохого в том, чтобы нервничать. Если бы инвестирование было беспроигрышным делом, то оно не приносило бы ожидаемых результатов. Чтобы вложение давало возможность получать прибыль выше фондов денежного рынка, оно должно нести за собой риск.

Неопределенность пугает, но без нее не было бы возможности. Поведение фондового рынка невозможно предсказать, как и большинство событий в нашей жизни. Этого не избежать, но к ней можно подходить обдуманно и в результате повысить отдачу от инвестиций и качество жизни. Ваша задача — придерживаться установленного плана.

«Я хочу инвестировать только в известные мне компании»

Фондовые рынки предлагают все публично торгуемые компании. Каждая из них стремится развиваться. Вложения в широкий спектр компаний с большей вероятностью окупятся, чем попытка предсказать, какая из них добьется большего успеха.

«Я боюсь, что случится еще один финансовый кризис»

История показывает, что следующий финансовый кризис обязательно случится, но после него рынок восстановится. У каждого падения есть своя причина, и все они различны. Однако когда все возвращается в норму, рынок всегда приносит прибыль.

«У меня и так много забот»

Инерция — мощная сила. Потратьте немного времени, чтобы разобраться в инвестициях, и в будущем у вас будет меньше беспокойств. Бездействие может обойтись дорого, и именно для этого существуют финансовые советники.

«У меня недостаточно средств, чтобы инвестировать»

Самый первый и важный шаг в сторону инвестирования — накопление сбережений. Начните «платить самому себе», то есть откладывать небольшой процент от каждого дохода. Делая это регулярно, можно выработать хорошую привычку.

Наблюдая за собственным постепенным прогрессом, вы будете удивлены, насколько это легко. Просто представьте: если вы инвестируете $100 сегодня и еще по $100 ежемесячно в течение 30 лет с доходностью в 10%, то у вас будет почти $200 тысяч.

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