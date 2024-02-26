Как стартапы пытаются обезвредить сахар

Наша любовь к сладкому — это проблема. Все больше компаний ищут технологичные решения, позволив нам употреблять сахар, исключив последствия для организма.

Позвольте представить зарождающуюся технологию устранения сахара, цель которой — препятствовать употреблению сахара, но не до, а после того, как вы им насладились.

Число людей с диабетом и ожирением стремительно растет, а заменители сахара не помогают справиться с проблемой. Они могут изменить вкус и текстуру продуктов, некоторые из них потенциально опасны для здоровья, а еще — хорошо это или плохо — они не стимулируют центр вознаграждения мозга так эффективно, как это делает сахар.

Технология открывает заманчивую перспективу оставить в рационе сахар, одновременно превращая его в более здоровое и не вызывающее чувства вины удовольствие. Джон Топинка, глава исследовательской стратегии Kraft Heinz, считает, что подобные разработки были бы полезны для всей пищевой промышленности.

BioLumen запущен в 2019 году, а в ноябре 2023 года запустил на рынок США добавку Monch Monch. Каждая ее гранула — фактически, отдельная микрогубка — представляет собой растительную целлюлозу, пропитанную гидрогелями собственной разработки, которые впитывают сахар и не дают организму усваивать его.

«Как употреблять пищу без вреда для здоровья? Кажется, мы нашли выход» — говорит Паоло Коста, сооснователь и CEO BioLumen

Розничная цена добавки составит $150 в месяц, если употреблять два пакетика в день. В долгосрочной перспективе BioLumen собирается продавать Monch Monch пищевым компаниям, чтобы они добавляли ее в продукты питания.

Еще один соучредитель BioLumen и главный медицинский директор стартапа — Роберт Люстиг, заслуженный профессор педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который многое сделал, чтобы повысить осведомленность о вреде избыточного употребления сахара.

Испытания на людях показали, что за три недели употребления Monch Monch содержание сахара в крови и инсулиновый отклик заметно сокращались. Однако, признается Люстиг, чтобы подтвердить результат, нужны более длительные и масштабные исследования.

Это не единственный подход. Другие стартапы используют другой подход и пытаются превратить сахар в клетчатку. Естественные пищеварительные ферменты не справятся с этой задачей, и для этого в пищу добавляют немного других, тщательно отобранных ферментов.

Исследователи из Гарвардского института биологической инженерии Висса в сотрудничестве с Kraft Heinz разработали метод, который использует фермент, естественным образом содержащийся в растениях, который превращает сахар в клетчатку и заключает его в особую съедобную оболочку.

Оболочка из клетчатки предотвращает активность фермента в пищевом продукте, пока он находится на полке. В кишечнике оболочка расширяется и высвобождая фермент, чтобы он взаимодействовал с сахаром в пище. Фермент, разновидность инулосахаразы, расщепляет сахар на более простые компоненты — глюкозу и фруктозу — и связывает фруктозу вместе, образуя инулин, растворимую клетчатку, которая не усваивается организмом, но полезна для микробиома кишечника.

Фермент практически не взаимодействует с глюкозой, и она преимущественно может усваиваться организмом. Но, по словам Сэмюэля Инверсо, директора по развитию бизнеса Wyss, прелесть покрытия в том, что фермент, который превращает глюкозу в клетчатку, потенциально тоже может быть инкапсулирован.

В настоящее время Wyss предоставляет технологию по лицензии стартапу, который займется дальнейшим тестированием и регистрацией. По плану, американские производители смогут использовать ее в своей продукции уже в 2026 году.

Ферментами занимается и британский стартап Zya (ранее использовал название Inulox). У компании есть запатентованный продукт под названием Convero, улучшенная версия еще одной природной инулосукразы. Команда Zya обнаружила, что это вещество особенно хорошо превращает сахар в клетчатку в кишечнике (в его производстве применяется микроорганизм с измененным геномом). Он хранится в высушенном виде, оставаясь неактивным, поэтому покрытие не требуется.

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Симуляции показывают, что разработка позволяет преобразовать около 30% сахара в клетчатку, говорит Джош Сауэр, соучредитель и CEO Zya. Опять же, фермент превращает в инулин именно фруктозу. Первоначальные результаты предварительного испытания природного фермента на свиньях выглядят многообещающими. В расширенной версии планируется проводить дополнительные исследования как на свиньях, так и на людях.

Для эффекта требуется совсем немного фермента, что позволило бы легко добавлять его в уже существующие пищевые продукты и обойтись без серьезных корректировок рецептуры. Зауэр отмечает, что это увеличит стоимость, но не сильно.

Zya надеется получить одобрение американских регуляторов и начать продажи в качестве пищевого ингредиента в 2026 году. Также проект намерен пройти сертификацию в Европе и Великобритании.

И все же, смогут ли эти разработки решить нашу проблему с сахаром или в конечном итоге станут оправданием нездорового питания?

Тим Спектор, профессор Королевского колледжа Лондона, изучающий микробиом кишечника, и сооснователь компании по персональному питанию Zoe, опасается последнего.

«Эти продукты для устранения сахара, если они сработают, вероятно, побудят людей продолжать употреблять в основном бесполезные продукты», — говорит он. Он добавляет, что есть множество других способов, помимо сахара, которые могут нанести вред нашей пище и которые эта технология игнорирует.

«Для каждого должно стать приоритетом употребление цельных продуктов и сокращение ультрапереработанных продуктов», — отмечает эксперт.

Сторонники технологии смотрят на ситуацию прагматичнее. Отказаться от сахара трудно, а сладости вряд ли исчезнут в ближайшее время.

«Нам нужны все инструменты, которые мы можем достать», — считает Люстиг.

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