Четыре эффективных способа обрести уверенность на работе

Неуверенность может мешать работе. Нарушение мотивационной системы приводит к прокрастинации: человек боится плохо выполнить задание, столкнуться с критикой коллег или высказать свое мнение, потому что его не выслушают. Вот несколько советов, которые помогут стать увереннее.

Проведите оценку преимуществ и недостатков

Как правило, беспокойство — это признак того, что мотивационная система находится в режиме избегания. То есть в ситуациях, которые вызывают у нас подобные чувства, мы ведем себя так, словно столкнулись с какой-то угрозой. Беспокойство и стресс — это эмоции, которые сигнализируют о том, что режим избегания активен.

В первую очередь необходимо оценить последствия, которые кажутся угрозами. Что произойдет после неудачного выступления? Вообразите наихудший вариант развития событий. Как правило, попытка попробовать что-то на работе не несет серьезных рисков. Большинство людей терпимо относятся к ошибкам, даже если предложение будет совсем неудачным. В конце концов, лучшие идеи обычно появляются у тех, кто постоянно генерирует новые предложения, среди которых встречаются и откровенно неудачные.

Иногда, чтобы стать увереннее и действовать решительно, достаточно осознать что риски не так высоки.

Ставьте перед собой выполнимые цели

Если оценка рисков не помогла чувствовать себя увереннее, приучите себя добиваться результатов. Для этого необходимо найти небольшие задачи, где вы гарантированно сможете преуспеть.

Эту стратегию используют многие гейм-дизайнеры для привлечения внимания к новой игре. Первые уровни, как правило, очень простые. Они позволяют игроку привыкнуть к условиям, но при этом дают уверенность в том, что он может что-то делать и добиваться результатов. Дальше игра становится все сложнее.

Поработайте с руководителем или наставником, чтобы определить несколько задач в области, где вы чувствуете себя неуверенно. Обращайте внимание на свои успехи и хвалите себя за них. И, как гейм-дизайнер, ставьте перед собой новые, более сложные задачи.

Смотрите в лицо страхам

Работая над задачами, которые вызывают некоторую тревогу, важно открыто смотреть в лицо своим страхам. Многочисленные исследования доказали, чтобы снизить уровень тревоги, необходимо больше заниматься стрессовой деятельностью. Со временем мотивационная система понимает, что в конкретной ситуации бояться нечего.

Однако для того, чтобы эта стратегия сработала, необходимо действительно посмотреть страхам в глаза. Например, для того, чтобы стать более уверенным в публичных выступлениях, необходимо выйти и произнести свою речь перед аудиторией. Не скрещивайте пальцы и не используйте счастливый шаблон Powerpoint. Так мотивационная система может связать этот ритуал с вашим успехом.

С каждым последующим разом задача уже не будет казаться такой тревожной.

Тренируйтесь перед ответственными событиями

Иногда на работе мы сталкиваемся с ситуациями повышенной важности. Если презентация для крупного клиента вызывает стресс, это вполне объяснимо: в случае неудачи компания может лишиться заказа, а карьера выступающего может пострадать.

Если уверенности не хватает, следует увеличить нагрузку на мотивационную систему. Практика поможет привыкнуть к влиянию стресса на производительность, что в конечном итоге поможет добиться лучших результатов.

Перед важной презентацией для клиента отрепетируйте доклад несколько раз, прежде чем зайти в офис или кабинет.

Прежде чем отправиться к клиенту, потренируйтесь еще раз перед руководителем и коллегами. Попросите их изобразить враждебно настроенную аудиторию. Это будет непросто, но поможет подготовиться к любой ситуации.

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