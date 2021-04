Горик Нг — консультант по вопросам развития карьеры в Гарвард-колледже, который специализируется на обучении студентов и профессионалов первого поколения из малообеспеченных семей. В своем книге «Негласные правила: секреты того, как правильно начать карьеру» (The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right) он рассказал о том, как негласно распределяется иерархия в офисе и как лучше вести себя в новом коллективе в зависимости от его корпоративной культуры.

Новый коллектив: как распознать самых влиятельных в офисе и определить корпоративную культуру