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Истории

Новый коллектив: как распознать самых влиятельных в офисе и определить корпоративную культуру

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Горик Нг — консультант по вопросам развития карьеры в Гарвард-колледже, который специализируется на обучении студентов и профессионалов первого поколения из малообеспеченных семей. В своем книге «Негласные правила: секреты того, как правильно начать карьеру» (The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right) он рассказал о том, как негласно распределяется иерархия в офисе и как лучше вести себя в новом коллективе в зависимости от его корпоративной культуры.

Новый коллектив: как распознать самых влиятельных в офисе и определить корпоративную культуру

Типы влиятельных лиц в коллективе

В каждом офисе есть сотрудники, которые не обладают полномочиями на то, чтобы принимать решения, но при этом способны на них повлиять. Такие влиятельные лица разделяются на пять типов, а некоторых сотрудников можно отнести сразу к нескольким.

  • Посредники. Люди (как правило, ассистенты), которые близки к руководителям высшего звена и могут повлиять на их мнение о вас, а также помочь назначить с ними встречу.
  • Старожилы. Они работают в организации дольше всех и могут научить вас эффективно в ней ориентироваться на основе своего опыта.
  • Эксперты. Эти люди хорошо разбираются в конкретной области, и их мнение ценится в коллективе. Они могут сделать вашу идею более привлекательной для коллег. 
  • Светские львы. Известные и уважаемые в организации сотрудники. Они могут познакомить вас с правильными людьми и сформировать мнение о вас в глазах персонала.
  • Советники. Этим людям доверяет топ-менеджмент, иногда по не совсем очевидным причинам. Они могут убедить руководство взяться за реализацию ваших идей.

Чтобы выявить эти типы среди коллег, нужно наблюдать за их поведением и обращать внимание на закономерности.

  • Встречи и решения всегда проходят через определенного человека? Вероятно, это посредник.
  • Этого коллегу всегда приглашают на встречи, спрашивают его мнение или упоминают как того, к кому стоит обратиться? Скорее всего, это старожил, эксперт или светский лев.
  • Менеджер всегда ссылается на мнение конкретного коллеги? Возможно, вы нашли советника.

Как только вы обнаружите влиятельное лицо, познакомьтесь с ним. Проявите вежливость и добродушие. Об этом не стоит забывать и в отношении остальных коллег: даже если вы только устраиваетесь в компанию, важно показать себя с лучшей стороны. Если вы нагрубите ассистенту — посреднику руководителя — то рискуете остаться без работы.

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Может показаться, что такая система присуща крупным корпорациям. Однако она есть даже в стартапах. Более того, иногда организации, заявляющие о равных условиях для всего персонала, являются самыми иерархическими. Это естественно: чем сложнее определить обязанности по должности, тем больше кажется, что ответственность лежит на всех, но никто при этом никто ни за что не отвечает. В таком случае, чтобы добиться результатов, люди больше полагаются на неформальные полномочия.

Корпоративная культура

После того, как вы определили самых влиятельных членов команды, стоит разобраться с их сферой ответственности. Иногда это называется термином «плавательные дорожки» (swim lanes). Это понятие тесно связано с культурой команды.

В целом, корпоративная культура располагается между двумя диапазонами.

«Спрашивать разрешения».

  • Каждый придерживается определенных должностных обязанностей.
  • Сотрудники прислушиваются к руководству, а не к тем, кто предлагает лучшие идеи.
  • Работа, как правило, выполняется «правильным» или безопасным способом.
Совет: постарайтесь не превысить рамки своих обязанностей. В таком коллективе лучше всегда спрашивать у руководителя: «Следует ли мне обсудить это с кем-то, прежде чем двигаться дальше?».

«Просить о прощении».

  • Члены команды не придерживаются четко определенной области обязанностей.
  • Сотрудники отдают приоритет хорошим идеям.
  • Работа, как правило, выполняется «инновационным» или быстрым способом.
Совет: используйте фразу «Хочу сообщить, что я сделал …» и не пытайтесь действовать в рамках своей «плавательной дорожки».

Если вы недавно устроились на работу, особенно удаленную, постарайтесь постоянно держать связь с менеджером в личный переписке. По крайней мере до тех пор, пока он не даст вам свободу действий.

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Фото на обложке: BongkarnGraphic / Shutterstock

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