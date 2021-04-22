Гаджеты, игрушки и даже фильмы для питомцев: как хозяева собак готовятся к возвращению в офис

Рынок зоотоваров и услуг по выгулу фиксирует небывалый рост спроса, однако эксперты предупреждают: не все игрушки одинаково полезны, а некоторые способы поддерживать контакт с любимцем могут плохо отразиться на его поведении.

Во время пандемии у многих наконец-то появилась возможность завести себе домашнее животное. Но после снятия ограничений владельцы вынуждены возвращаться на работу, а питомцы — привыкать оставаться в одиночестве.

Владельцы сметают с полок товары, которые помогут им заботиться о животных, пока они на работе. В отличие от более взрослых собак щенки, которых завели во время пандемии, не привыкли оставаться в одиночестве.

«Многие питомцы будут испытывать беспокойство из-за разлуки, когда хозяева вернутся на работу», — рассказывает Дебс Уэбстер, владелица сервиса по выгулу собак Woof Squad.

Она выгуливает собак по шесть часов день, и чтобы справиться с растущим спросом от новых клиентов, ей пришлось найти еще двоих помощников. «В следующем месяце я найму еще одного человека. Думаю, что к тому времени, когда все выйдут на работу, моя клиентская база может вырасти вдвое», — говорит она.

Робин Деппер из собачьей гостиницы Deansford Kennels также столкнулся с беспрецедентным спросом на его услуги. По его словам, с марта количество бронирований выросло в 10 раз.

Однако после пандемии он больше сосредоточился на «детском саде» для питомцев: «С тех пор, как люди начали возвращаться на работу, мы были завалены запросами на такие услуги. За 37 лет, что я управляю гостиницей, я не видел ничего подобного».

В его вольерах, расположенных в сельской местности, собаки целый день играют и гуляют, поэтому они «никогда не чувствуют себя одинокими» без хозяев. По словам Деппера, такие услуги особенно популярны среди тех, кто недавно завел себе питомца и хочет, чтобы до его возвращения животное чувствовало себя в безопасности и не скучало.

Другие владельцы используют сервисы по подписке с музыкой и телепрограммами, которые помогают собакам справиться с беспокойством, одиночеством и скукой, пока хозяин на работе. Spotify и Amazon Prime начали предлагать плейлисты и телешоу, созданные специально для домашних животных, а стриминговый сервис RelaxMyDog за последние шесть недель увеличил число подписчиков на 18%. Пользователи иногда называют RelaxMyDog «Netflix для животных». Сервис проводит для питомцев «виртуальные прогулки», которые сняты с высоты собаки и сопровождаются «расслабляющим» саундтреком.

Основатель видеосервиса RelaxMyDog Амман Ахмед рассказывает: «Спрос определенно растет по мере того, как люди готовятся вернуться в офис — особенно среди тех, кто завел собаку во время пандемии и недостаточно готов к реалиям, с которыми обычно сталкиваются хозяева».

У PetTech.co.uk бизнес тоже процветает. Владелец онлайн-магазина Майкл Уэйнрайт отмечает: «За последние несколько недель на 50% вырос спрос на "умные кормушки" — автоматические устройства для сухой пищи, которыми можно управлять через приложение».

Популярностью также пользуются фонтанчики для воды, которые обеспечивают питомцу постоянный поток свежей воды, и камеры с датчиками движения, режимом ночного видения и двусторонней аудиосвязью. «Если собака или кошка плохо себя ведут, можно сказать им, чтобы они перестали это делать», — рассказывает он. Некоторые камеры даже позволяют владельцам удаленно выдать питомцу лакомство, если он подчинился голосовой команде.

Директор сети Pets at Home указывает на значительный рост числа владельцев, покупающих средства для снижения беспокойства животных: «Они имитируют феромоны ощенившейся самки, успокивая собаку, которая остается одна».

Фото: Unsplash

Спросом пользуются и фитнес-трекеры, которые помогают проследить, достаточно ли выгуливали собаку, натуральные лакомства, которые надолго займут питомцев, и спреи, препятствующие порче мебели.

Но Гевина беспокоит, что хозяева стали покупать слишком много интеллектуальных игрушек. Собакам нравятся эти устройства, потому что они выдают лакомство за правильно решенную головоломку. «У некоторых из них есть маленькие детали, которые могут привести к удушению», — отмечает он.

Дженна Кидди, руководитель отдела собачьего поведения в Dogs Trust, поддерживает идею использовать камеры для отслеживания беспокойства у питомцев. «Владелец, который это видит, сможет принять меры и помочь своей собаке. Однако стоит помнить, что автоматические раздатчики лакомств и трансляция голоса хозяина могут способствовать закреплению нежелательного поведения».

Источник.

Фото на обложке: Pexels