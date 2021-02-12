Носимые устройства для домашних животных: перспективы и вызовы

Однако среди производителей таких устройств нет очевидных лидеров, а большинство компаний развиваются без посторонней помощи или получают скромные инвестиции. Вот что об этом рассказывают представители PetTech-стартапов.

Во время карантина множество людей завели себе домашнее животное, и в этом году трекеры активности питомцев стали популярным новогодним подарком.

В 2012 году австрийский стартап Tractive был одним из первых, кто создавал устройства для домашних животных. За восемь лет он значительно нарастил присутствие. Сейчас у него 350 тысяч платных подписчиков и более 500 тысяч проданных устройств.

Основатель Tractive Майкл Хурнаус рассказывает: чтобы найти правильную модель, потребовалось много итераций. Первоначально компания занималась отслеживанием активности, создавая аналог Fitbit для животных. Через два года от идеи было решено отказаться, поскольку потребители довольно быстро потеряли к ней интерес. Теперь Tractive занимается GPS-трекерами местоположения.

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Если трекер активности часто используют по 4-6 недель, то GPS-трекер обеспечивает безопасность и будет актуален в течение длительного времени. Если он может параллельно отслеживать активность, это хорошо, но потребителям нужна основная причина, чтобы ежемесячно платить за использование сервиса.

PitPat, британский стартап-трекер, решил пойти по пути трекера активности — на небольшом расстоянии устройство может связываться со смартфоном владельца через bluetooth, но надеется заинтересовать своих пользователей, сделав PitPat платформой для множества услуг, которые могут понадобиться владельцам собак.

«Мы видим возможности в том, чтобы собрать все вместе — страховку, медицину и питание, чтобы понимать, сколько нужно съедать собаке», — говорит Верити Батчелдер, неисполнительный директор PitPat.

Недавно компания стала партнером FirstVet, чтобы предоставить своим ежемесячным абонентам PitPat Life доступ к видеозвонкам с ветеринарами.

Хайди Эломаа, ветеринар и руководитель проекта If Pet Insurance, базирующегося в Финляндии, отмечает, что она все еще обеспокоена тем, что рынок трекеров для домашних животных может оставаться ограниченным.

«Я думаю, что люди, которые покупают эти вещи, в любом случае хорошо заботятся о своих домашних животных, вопрос в том, как представить трекеры тем, кто не так хорошо понимает, что нужно отслеживать», — считает она.

Хурнаус с этим согласен. «Осведомленность о существовании такого продукта по-прежнему очень низкая. На нашем крупнейшем рынке, в Германии, 9 из 10 владельцев собак даже не знают о существовании этой категории», — говорит он.

Однако Батчелдер надеется, что осведомленность может расти довольно быстро благодаря партнерским проектам, например со страховыми компаниями.

Инвесторы пока осторожны

«Существует иерархия того, что интересует инвесторов в потребительском оборудовании, и PetTech, вероятно, находится в самом конце списка», — отмечат Сирил Эберсвайлер, генеральный партнер SOSV, венчурной компании, ориентированной на оборудование. Эберсвайлер был ранним инвестором в Petcube, компанию по производству камер наблюдения за домашними животными, и знает, как трудно масштабировать оборудование PetTech.

Эберсвилер говорит, что венчурные капиталисты в основном заинтересованы в поддержке бизнеса, который получает регулярную оплату за услуги. «У вас может быть бизнес стоимостью $10 млн, $20 млн, $30 млн, который продает товары один за другим, и вы не получите финансирование».

Чтобы стать привлекательными для инвесторов, трекеры должны научиться создавать ежемесячные подписки, как это делают PitPat и Tractive.

Венчурные капиталисты также скептически относятся к потенциалу этих проектов. «Существуют сотни компаний-разработчиков ПО с потенциалом масштабирования до $100 млрд, поэтому инвесторы, скорее всего, будут смотреть на них в первую очередь», — говорит Эберсвайлер.

Устройства все еще нуждаются в некоторой доработке

В последнее время рынок носимых человеком устройств несколько застопорился, поскольку девайсы недостаточно точны для сбора данных медицинского уровня. Из-за этого им трудно найти другого применение кроме личного мониторинга.

То же самое относится и к носимым устройствам для животных. Эломаа сказала, что еще не видела таких устройств, которые были бы одобрены для медицинского использования.

«Нет хорошего, точного, неинвазивного способа измерить кровяное давление собаки. А даже если бы и был, то нет никаких эталонных значений для разных пород», — говорит она.

Но Хурнаус и Батчелдер утверждают, что трекеры могут оказывать медицинское воздействие в другом плане. Конечно, они не дадут ветеринару точного определения жизненных показателей животного, но помогут владельцам увидеть, что что-то не так. Если собака двигается меньше обычного или ее сон прерывается, это может быть признаком боли.

Батчелдер добавляет, что трекер PitPat также можно использовать для мониторинга того, работает ли определенное медицинское вмешательство — например, показывая, становится ли ваша собака более активной после этого.

Они также могут быть полезным инструментом в борьбе с эпидемией ожирения домашних животных (более 50% британских собак имеют избыточный вес). Как показала практика, если собаке необходимо сбросить вес, хозяева, использующие трекер, строже выполняют предписания.

Рынок PetTech может вот-вот взлететь

Страховые компании присматриваются к сотрудничеству. Несмотря на сомнения в точности современных трекеров, Эломаа говорит, что хотела бы добавить их к своему клиентскому предложению.

Три года назад в рамках большого исследования технологий для собак компания опросила 700-800 владельцев в Финляндии. Наибольший интерес хозяева собак проявляли к трекерам.

If Pet Insurance уже является партнером FirstVet и предлагает клиенам видеоконсультации ветеринаров. Носимые устройства могут стать одной из следующих функций, которые можно добавить к ее предложению.

Эломаа особенно интересуют данные, которые страховая компания могла бы собрать о домашних животных таким образом. Например, сравнительные показатели активности различных пород собак. Страховым клиентам можно было бы предложить небольшие скидки, если бы они использовали трекер и делились данными с него.

Медицинские компании тоже, скорее всего, заинтересуются этими данными, говорит Хурнаус. «Это хорошая возможность собрать медицинские данные о домашних животных. Крупные фармацевтические компании нуждаются в них, но они не хотят создавать свои собственные устройства».

Для инвесторов рынок также начинает выглядеть достаточно большим. По оценкам Эберсвайлера, рынок носимых устройств стоит около $1,6 млрд, а общий рынок PetTech — около $5,4 млрд, с потенциалом роста до $30 млрд в 2027 году.

При этом среди производителей трекеров не хватает лидера.

«Нужен первопроходец, который бы показал инвесторам, что можно построить миллиардный бизнес», — говорит Эберсвайлер. И все же, размышляет он, взрывной рост может прийти почти из ниоткуда. До недавнего времени, по его словам, стартапы спортивного оборудования оценивались так же плохо, как и PetTech-устройства.

«Но потом — бум, и появился Peloton», — говорит он.

Представители Tractive и PitPat смогли ответить на некоторые вопросы.

Как вы гарантируете, что данные, поступающие с трекера, являются актуальными и действительными?

Tractive: На самом деле это довольно просто. Каждая GPS-позиция, проходящая через GPS-устройство/модуль, содержит точную временную метку, поэтому мы наверняка знаем, является ли эта позиция текущей. А для подтверждения достоверности мы используем собственный алгоритм. Он учитывает показания точности GPS, скорость, высоту, сравнение с предыдущими позициями, значения уровня принимаемого сигнала и многое другое. Благодаря машинному обучению сервер все лучше определяет, какая позиция является допустимой или недопустимой.

PitPat: При разработке мы используем видеоанализ, сравнивая записанное с алгоритмическим выводом монитора активности. Однако наш основной источник проверки — пользователи и их отзывы. Это помогло нам узнать причуды различных собак на популяционном уровне (например, бордер-колли имеют очень плавную походку и могут держать голову очень неподвижно во время движения).

Как вы справляетесь с GPS, для которого нужно так много энергии? Изучаете ли вы какие-либо другие технологии, такие как различные стандарты IoT?

Tractive: Потребление энергии — самая большая проблема, но GPS, на самом деле, намного менее энергоемкий, чем другие компоненты, такие как GSM/LTE и так далее... Мы постоянно создаем прототипы новых устройств с различными технологиями связи, чтобы продолжать совершенствоваться.

Как часто пользователи взаимодействуют с устройством? Может у вас есть целевой уровень взаимодействия?

Tractive: Взаимодействие с Tractive измеряется многими различными способами, и для разных функций существуют разные цели. Даже если хозяин не открывает приложение, но заряжает устройство, мы считаем, что во время движения собаки оно используется. Таким образом, ключевой метрикой для нас является не только открытие приложений, но и различные показатели использования продуктов.

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PitPat: Примерно 3-4 раза в неделю в среднем. Мы хотим, чтобы это происходило каждый день, и полагаем, что это будет способствовать связь с другими аспектами ухода за животным (например, рекомендации по кормлению, на основе измеренной активности).

Некоторые владельцы не хотят, чтобы их питомцы носили ошейник весь день. В этом случае ваши данные не охватывают все 24 часа. Это имеет значение?

Tractive: И да, и нет. Для GPS-слежения, очевидно, ошейник должен быть надет. Для мониторинга активности мы прогнозируем активность в течение того времени, когда ошейник не был надет (но мы не показываем это пользователю). Таким образом, мы генерируем потенциальные полные циклы для получения потенциальной информации для клиента. Это только начало, но больше, чем можно было бы ожидать.

PitPat: По нашему опыту, таких хозяев немного, и большая часть упражнений выполняется на улице (так что это не влияет на то, как они зарабатывают значки и очки в приложении).

Какие у вас есть доказательства того, что устройство PitPat действительно помогает придерживаться цели по снижению веса собаки?

PitPat: Наш партнер-производитель кормов проводил независимые испытания во Франции. Половина собак получила корм для похудения, половина собак — корм для похудения и PitPat. Группа, у которой был PitPat, добивалась успеха в два раза чаще, чем та, у которой был только корм.

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