«Мы помогли уже более 15 000 питомцев»: как в России развивают цифровую платформу для владельцев животных

Менеджер по маркетингу Petstory Дарья Рябова рассказывает, с чего начинался проект, с какими проблемами сталкивалась команда и почему в России сложно делать продукт в зооиндустрии.

Рынок товаров и услуг для животных традиционно считается консервативной отраслью бизнеса, но сейчас меняется и он. Petstory — это PetTech-проект компании Mars Petcare. Они разработали несколько сервисов в зооиндустрии, используя Big data . Платформа предлагает владельцам питомцев онлайн-консультации c ветеринарами через мобильное приложение.

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Миллениалы и поколение Z готовы вкладывать больше сил и средств в своих питомцев, чем их родители. Молодые люди осознают позитивный эффект от присутствия домашних животных в жизни и считают кошек и собак полноправными членами семьи.

Это позволяет рынку зооиндустрии интенсивно расти и создает спрос на современные цифровые инструменты и сервисы, которые молодое поколение привыкло использовать в других сферах.

На Западе уже появились успешные PetTech-продукты. В России ситуация иная: достаточно сказать, что многие клиники до сих пор ведут учет питомцев в Excel или даже на бумаге.

Несмотря на это, мировой тренд на гуманизацию отношения к домашним животным актуален и для России.





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Первый запуск и смена идеи

Изначально проект Petstory задумывался как большая экосистема, которая удовлетворила бы все потребности владельцев домашних животных. На первом этапе мы сосредоточились на ветеринарной помощи. В 2017 году мы запустили сайт с онлайн-записью в клиники нескольких российских городов и добавили полезный контент об уходе за кошками и собаками.

Сразу возникли проблемы. Во-первых, в России за ветеринарными услугами обращаются довольно редко – максимум 1–2 раза в год. Во-вторых, в большинстве клиник прием осуществлялся в порядке живой очереди. Мы поняли, что онлайн-запись не сможет стать достаточно востребованной и решили сосредоточиться на новом продукте – мобильном приложении, где можно получить консультацию ветеринара.





Как мы выстраивали рабочие процессы и увеличивали команду

Осенью 2018 года мы обновили формат. Вместе с нами стартовали пять практикующих врачей из крупных московских клиник. Мы разработали приложение с биллингом для владельцев животных и удобный web-интерфейс для страницы онлайн-консультаций.

Когда нужно было увеличить команду, мы использовали инструменты, которые характерны скорее для цифровых отраслей, чем для современной ветеринарии. Например, мы ввели реферальную программу. Еще мы привлекаем специалистов через узкотаргетированную рекламу и наши аккаунты в соцсетях.

Сейчас у нас работают более 30 врачей, есть главврач и администратор медицинской команды.

Специалисты, которые подключены к платформе, живут в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Поскольку вся работа выстроена дистанционно, у нас нет привязки к месту жительства. Наоборот, мы стараемся использовать в своих интересах протяженность страны и разные часовые пояса.





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Когда сотрудников стало больше, нам пришлось поменять процессы управления нашей «клиникой». Мы внедрили инструменты автоматического планирования и отслеживания расписания, чаще общаемся со всей командой (в видеоконференциях), сделали внутренний портал со всей полезной информацией по самым частым и сложным вопросам пользователей.





Привлечение клиентов и результаты

Для привлечения клиентов мы используем performance-маркетинг и информационные кампании в СМИ, взаимодействуем с блогерами. На первом этапе нужно было рассказать пользователям о сервисе и дать возможность оценить новый формат коммуникации с врачами – для этого мы через блогеров раздавали промокоды на бесплатные консультации. Сейчас бесплатные консультации мы не предоставляем, сервис уже достаточно развит и пользуется большим спросом.

Из-за пандемии количество онлайн-консультаций значительно выросло — примерно в 2–2,5 раза.

Половина клиентов находят нас самостоятельно, а NPS Индекс потребительской лояльности стабильно держится на очень высоком уровне — около 90%. Мы помогли уже более 15 тыс. питомцев. С прошлой осени можно записаться на онлайн-прием к узким специалистам — дерматологу, диетологу и зоопсихологу. Мы увеличили время работы сервиса – теперь онлайн-консультации доступны 20 часов в сутки: с шести утра до двух часов ночи по московскому времени.

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Что предприниматели могут вынести из нашего опыта

Не нужно бояться признавать свои ошибки. Нужно понять, где именно был допущен просчет, осознать, какие боли и потребности есть у вашей целевой аудитории, и предложить им тот сервис или продукт, который сможет их решить.

Чтобы выжить на рынке, а еще лучше – вырасти, нужно постоянно выдвигать гипотезы и быстро их проверять. Не иметь предубеждений и принимать решения только на основании анализа тестов.

Если вы выходите к аудитории с принципиально новым продуктом или сервисом, всегда найдутся те, кто будет критиковать его. Это не повод бросать ваш проект и начинать придумывать что-то еще.

Следует работать с возражениями и развеивать мифы, но нужно понимать, что далеко не все пользователи (особенно на первых этапах) будут вашей целевой аудиторией. Вначале мы тоже с этим столкнулись, но это не помешало создать актуальный продукт, который пользуется спросом.