Пушистые клиенты, welcome-травка и сплошной антистресс. Как заработать на отеле для котов

Демин основал Cat’s Room вместе с супругой: он давно хотел свое дело, но не мог найти нишу. Идея возникла случайно: пара готовилась к поездке и никому не могла оставить котенка. Поездка не состоялась, а идея осталась. Прибыль проекта за ноябрь – 65 тысяч рублей.

Олег Демин владеет отелем. «Сегодня было выселение, поэтому пусто. Но скоро заселятся новые клиенты». В помещении жужжит пылесос, сотрудник протирает стекла, тишина и никаких ароматов. А клиенты тихо спят. Потому что это — отель для котов.

Бизнес в цифрах

Выручка за 2018 год: 2,245 млн рублей

Прибыль за ноябрь 2019: 65 тыс. рублей

Число клиентов-владельцев котов за ноябрь 2019: 48

Число гостей-котов (всего): более 300, включая повторные визиты

Конверсия клиентов: 99%







Все дело в котах

Моя жена всегда была против домашних животных. А у меня все время жили кошки. Долгое время мы снимали жилье, поэтому не решались заводить питомца. Как-то жена позвонила со словами «Приготовься, я приду не одна». Около бизнес-центра она нашла котенка. Официально его зовут Бурбон, а так – Боша. Котенок появился у нас за два месяца до поездки в США, к которой мы долго готовились.

В России редко оставляют животных в отелях, чаще всего доверяя их знакомым, потому что есть стереотип о том, что приюты, передержки и отели – это грязно, небезопасно, травматично для психики животного.

В интернете увидел, что существуют отели для котов. Так как мы замороченные хозяева, нам было важно знать, с кем и в каких условиях мы оставляем питомца. В Москве уже немало отелей. По факту, доверить кота мы могли только двум отелям. При личном знакомстве идеальная картинка с сайта рушилась. Поездка отменилась, а идея с отелем для котов осталась.



Олег Демин





«Сперва конкуренты отказывались общаться»

Первоначально мы с супругой прорабатывали план отеля для таких же придирчивых хозяев, как и мы. Мы смотрели, что вообще есть на рынке, как оно работает, общались с конкурентами. Например, поехали к нашим коллегам из Петербурга с просьбой научить нас нюансам и помочь сделать продукт. Сперва к нам отнеслись с подозрением, но когда мы сказали, что не будем работать в Петербурге, отнеслись по-другому.

Мы смотрели запросы на Wordstat, сравнивали запрос с разными периодами. Каждый год в течение пяти лет «Отель для котов» растет двузначными цифрами в процентном соотношении. Проводили опросы на разных площадках: среди друзей, в соцсетях, в дворовых группах. Мы с супругой сразу поняли, что рынок развивается и не достиг пика.

Россия находится на первом месте в мире по количеству котов на душу населения. А по общему количеству котов мы занимаем третье место после США и Китая.



Один из постояльцев отеля





В каких странах больше всего владельцев кошек

Россия (59% населения) Украина (46% населения) США (43% населения) Бельгия (42% населения) Аргентина (41% населения)



Я работал в компании L’Oréal и отвечал за продажи в рамках подразделения профессиональной продукции в Подмосковье и регионах. По опыту вижу, что начинающие бизнесмены делают две ошибки:

Человек открывает бизнес на свободные деньги, думая, что это хорошее вложение. Мол, «и так пойдет»;

«Мы наймем аналитика, узнаем рынок, составим бизнес-модель — и все заработает».





Но не все понимают, что нужно кропотливо анализировать рынок, конкурентов, объехать лично каждого, познакомиться, понять, как бизнес работает, что делает, какие нюансы у этого вида деятельности. А еще нанять квалифицированный персонал, который готов отвечать за результат и жить ради него.

Если у вас нет идей или времени, то, конечно, можно приобрести франшизу. Но успех франшизы и бизнеса зависит все равно от владельца.







Боксы для котов





«Может, откроем шаурмятню?»

Мы решили открыть бизнес вместе с инвестором. С нас была идея, модель, с инвестора – финансирование. Изначально мы пошли по неверному пути: в инвестфонды, к незнакомым богатым людям, на которых удавалось выходить чудом. Все отказывали.

Причин было несколько. Первая – нас не знали лично. Вторая – людей пугала сумма. Мы хотели 4,5 млн рублей, чтобы открыть большой отель. И даже когда мы добирались до обсуждения с инвестором, тот говорили: «Кошки? Слушай, ну, может, шаурмячную, кафе, ресторан? Я дам тебе деньги. Но тратить 5 млн на кошек»…

Несмотря на подробный план и анализ перспектив рынка, цифры, инвесторы не считали это серьезной затеей.







Видеокамера для наблюдения за животными





Как мы нашли инвестора

Мы не говорили ничего знакомым о наших планах. Хотели открыть отель — и тогда всем рассказать.

Те самые 4,5 млн искали четыре месяца. Но после того, как мы решили «удешевить» бизнес-модель с 4,5 млн до 1,5 млн, нашли инвестора за неделю. А по факту открытие уложилось в миллион рублей. Инвестору все нравится и мы думаем о масштабировании.

Так как мы работаем в партнерстве, то у нас ООО с долями 49% и 51% (у инвестора). Форму налогообложения посоветовал бухгалтер, который у нас на аутсорсе. Сейчас мы на УСН 6%, но с 2020 года мы решили оптимизировать процессы и перейти на 15%. Мы поняли, что можем сократить постоянные и переменные издержки и заработать еще больше.







Один из постояльцев отеля





Нюансы работы: где нельзя строить отель для кошек

Гостиницы для животных носят статус зоогостиниц либо передержек непродуктивных животных. Поэтому никакого закона с требованиями о том, что мы должны или что не должны выполнять, нет. Есть ГОСТ Р 57014-2016, который носит рекомендательный характер. То есть мы можем выполнять рекомендации, а можем игнорировать их.

По ГОСТу – гостиница должна находиться не менее чем в 150 м от жилого помещения. Но кто-то рискует и открывает их в жилых домах. Мы сами видели очень много хороших вариантов в доме: недорогие, с удобной локацией. Супруга тормозила меня и говорила, что нам нужно отдельное помещение.



Чтобы разместить гостиницу в жилом доме, ты должен получить согласие всех жильцов, оформить договор с ТСЖ, сделать отдельную вентиляцию. Но все равно это размещение до первой жалобы. Наших коллег попросили съехать после жалобы, хотя они снимали помещение у ветеринарной клиники в отдельном крыле. Они закрылись, а клиника осталась.

Камеры, система контроля климата, увлажнитель воздуха – это все требования клиентов. Клиент хочет в любой момент посмотреть, чем занят питомец. Есть отели, где видеонаблюдение доступно только за дополнительную оплату. Мы решили, что относительно всех вложений поставить камеры – это недорого, и у нас эта услуга будет включена в стоимость.

Мы за прозрачное ценообразование, чтобы клиент сразу понимал полную стоимость и не переживал, что с него потом снимут деньги за что-то еще. Доплату за некоторые удобства – видеонаблюдение, протирку глаз, бутилированную воду, древесный наполнитель, ветконтроль, связь с котоняней – не берем. Нам это просто, а клиенту — приятно. У нас есть популярная услуга, на которой мы зарабатываем – это доставка котов в отель. Наша прибыль с этого — от 500 до 1500 рублей. А вот услуга покупки зоотоваров для кота на месте менее популярна.

Рекомендации по уходу за котом





Сколько стоит отдать кота в отель

Цена зависит от размера номера. Мы всегда ориентировались на рынок. На начальном этапе у нас были очень низкие цены – 200 рублей за обычный номер и 400 за люкс. Благодаря этому мы набрали 100 первых клиентов. Через полгода подняли цены в два раза, но все равно сохраняем среднюю стоимость по рынку. От нас не ушел ни один клиент. Мы понимаем, что наши услуги стоят еще дороже, просто пока у нас набор клиентской массы.

В среднем кота оставляют на 10 дней. Текущий номерной фонд позволяет нам обслуживать около 85 котов в месяц.

Стандарт-номер: 399 рублей в сутки (высота – 1,25 м, ширина – 1 м, глубина – 1,2 м);

Комфорт: 599 рублей в сутки (высота – 2,1 м, ширина – 1 м, глубина – 1,2 м);

Комфорт-плюс: 799 рублей в сутки (высота 2,1 м, ширина – 1,2 м, глубина – 1,2 м); Дополнительно – welcome-травка.



Да, у нас не самая лучшая локация (отель находится в спальном районе, у метро Шоссе Энтузиастов. – Прим.), но у нас тот бизнес, когда клиент поедет куда угодно за сервисом.



Самая большая трата на старте – боксы. На них потратили 50% инвестиций. У нас два типа номеров. Стандартный бокс из ПВХ стоит 60-70 тысяч рублей. Но знакомства и долгие переговоры помогли нам снизить цену. В процессе работы мы поняли, что нам нужны номера, которые будут трансформироваться в зависимости от наших нужд. Такие боксы стоят еще дешевле, так как сделаны из других материалов.

Один из постояльцев отеля





Первые клиенты

Остальные траты – вентиляция, холодильник, камеры, офисная техника, увлажнитель. Ремонт был небольшим – положили новую плитку. Вентиляция – обязательная вещь для отеля: в некоторые невозможно зайти – глаза слезятся от ароматов. Многие отели заезжают в бизнес-центры, где уже есть вентиляция, но надеяться на нее не стоит.

Первыми клиентами были наши друзья и подписчики в Instagram. Мы ведем его полностью сами, нам нравится. Пошло сарафанное радио. Еще мы делали контекстную рекламу и постепенно наращивали клиентскую базу. Был случай, когда нас нашел клиент, внес предоплату, и ему сразу так все понравилось, что он разрекламировал нас друзьям. И до того, как его кот к нам заселился, он него пришел по рекомендации клиент.

Рост числа клиентов начался со второго месяца. У нас сезонный бизнес: самый пик – в новогодние праздники, летние отпуска и каникулы — с середины апреля до конца сентября. Но мы изначально заложили средства на межсезонье, чтобы не проседать. Поэтому в моменты низкого спроса мы покрываем все расходы, работаем в плюс и делаем дополнительную рекламу, чтобы были новые клиенты. Я считаю, что на рекламу вполне разумно тратить минимум 15-20% от оборота. Сейчас тратим меньше за счет количества подписчиков в инстаграме и сарафанного радио. Наша услуга – не срочная, «надо здесь и сейчас». То есть, если у клиента нет внезапной потребности оставить котика, ты не продашь эту услугу.

Бронь на новогодние праздники закрылась еще два месяца назад. Наш номерной фонд, 31 номер, заполнен с 20-х чисел декабря и до середины января.

Большинство наших клиентов или приезжие, или не имеют возможности оставить кому-то питомца. Меньше клиентов – «ремонтные», те, кто делает в квартире ремонт. Например, Кекс и Глаша живут у нас более месяца, потому что работы не закончились в срок. И есть совсем небольшая часть тех, кто ложится в больницы.





Коты могут выходить из боксов и прогуливаться или играть в специальных зонах





«У нас конверсия – 99,1%»

Одна из особенностей бизнеса в том, что если твои услуги будут высокого качества и ты завоюешь доверие клиента, он обязательно вернется. К нам возвращается 99,9% наших клиентов. Мы придумываем акции, которые возвращают клиента. Например, если клиент привозит магнитик из путешествия, он получает бесплатный день проживания для питомца.

Котоняня



Конкуренты

Мы делаем скидку, если клиент приводит друга. Как правило, для нас это ничего не стоит. Мы работаем с партнерами – грумингом, производителем питания, программой лояльности «Город», ветклиниками, туристическими агентствами, а еще с городским фондом защиты животных: иногда мы помогаем пристраивать питомцев.

У нас много конкурентов – в Москве более 50 отелей, многие из них сетевые. В отличие от них у нас один отель, так как мы только обкатывали систему. Да, к нам приходят клиенты других отелей, так как их не устраивают запахи или интерьер (или то, что отель берет котов без прививок и паспорта). У котов бывают неизлечимые инфекционные заболевания, а их все равно принимают в отели!

Как выделиться среди конкурентов? Завоевать доверие. Для многих животное – член семьи. Поэтому важно показать заботу, безопасность, комфорт, внимание к животному и быть честными с точки зрения бизнеса перед клиентом. Мы интересуемся котами, которые были у нас, и вне отеля, стараясь поддерживать дружеские отношения с хозяевами.

У нас в планах масштабирование. Мы считаем, что обкатали модель и пора двигаться дальше. Думаю, что в Москве есть смысл открывать еще два-три отеля и выходить в Россию и СНГ. Например, к нам приехали знакомые из Омска, которые сказали, что там огромный спрос, а отелей нет. Передержки забронированы на два месяца вперед. Когда мы начали изучать СНГ, выяснили, что там тоже есть куда расти, рынок в зачаточном состоянии.

Мы начали распределять прибыль три-четыре месяца назад, когда прошли точки риска. Конечно, зарплата сейчас у меня гораздо меньше, чем на наемной работе. Супруга трудится в своей компании. Мы все реинвестируем в бизнес. Есть также «подушка» на непредвиденные расходы.







Холодильник с магнитиками от клиентов





Что я узнал благодаря бизнесу