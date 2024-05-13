Онлайн-сервисы для предпринимателей: подборка

Предприниматели активно используют различные онлайн-инструменты для автоматизации бизнес-процессов и увеличения эффективности работы. От маркетинга и аналитики до бухгалтерии и управления проектами — сервисы для предпринимателей помогут сделать работу более продуктивной и результативной.
В статье расскажем про ТОП-30 онлайн-сервисов для предпринимателей. Каждый из них предоставляет уникальный набор функций и возможностей, а также адаптирован под потребности бизнеса в различных отраслях.
Содержание
- Инструменты маркетинга
- Инструменты аналитики
- Инструменты бухгалтерии
Инструменты маркетинга
1. Яндекс.Метрика
Бесплатный сервис веб-аналитики от Яндекса, который предоставляет подробную статистику о посещаемости на сайте, географической принадлежности пользователей и эффективности рекламных кампаний.
Стоимость:
- бесплатно.
Функционал позволяет:
- анализировать источники трафика,
- поведенческие факторы,
- конверсии,
- цели,
- качество контента и рекламы.
2. Google Analytics
Платформа веб-аналитики от Google, которая предоставляет подробную информацию о трафике на сайте и эффективности маркетинговых кампаний. С помощью сервиса можно понять, откуда пришли пользователи и с каких устройств заходят на сайт, а также их пол, возраст, местоположение и сколько пользователь провел времени на конкретной странице сайта.
Стоимость:
- бесплатно.
Функционал позволяет:
- изучать посещаемость сайта,
- анализировать конверсии.
3. Mailchimp
Сервис для автоматизации email-маркетинга, который позволяет создавать и отправлять рассылки существующим и потенциальным покупателям через мобильное приложение, чтобы держать их в курсе важных обновлений в компании.
Стоимость:
- бесплатно до 10 000 отправленных писем,
- сверх лимита от 430 рублей за пакет писем.
Функционал позволяет:
- создавать новостные и маркетинговые рассылки,
- анализировать результаты отправки писем,
- настраивать интеграции с другими сервисами.
4. Hootsuite
Инструмент для управления социальными сетями, который позволяет планировать и публиковать контент, отслеживать активность аудитории и анализировать результаты рекламных кампаний.
Стоимость:
- от 1753 рублей в месяц.
Функционал дает возможность:
- управлять несколькими аккаунтами в соцсетях,
- создавать и планировать публикации,
- отслеживать упоминания бренда,
- анализировать эффективность контента.
5. Таргетинг ВКонтакте
Инструмент таргетированной рекламы от ВКонтакте, который позволяет настраивать и запускать кампании с учетом интересов и характеристик аудитории. Таргет в ВК поможет вовремя оповещать клиентов вашего бизнеса о важных обновлениях в компании. Реклама показывается клиентам на основе интересов, местоположения и других параметров, которые можно настроить перед публикацией.
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Стоимость:
- зависит от бюджета рекламной кампании.
Функционал позволяет:
- настраивать параметры таргетинговой рекламы,
- выбирать форматы публикаций,
- анализировать результаты кампаний,
- управлять расходами на рекламу.
6. Google Ads
Платформа по настройке и запуску контекстной и таргетированной рекламы в Google, а также на партнерских сайтах и в мобильных приложениях.
Стоимость:
- зависит от бюджета рекламной кампании.
Функционал позволяет:
- настраивать ключевые слова,
- выбирать форматы и места показа рекламы,
- оптимизировать бюджет.
7. Яндекс Директ
Сервис контекстной рекламы от Яндекса, он позволяет размещать рекламу в поисковой системе Яндекс и на партнерских сайтах Рекламной системы Яндекса.
Стоимость:
- зависит от бюджета рекламной кампании.
Функционал позволяет:
- настраивать ключевые слова,
- выбирать форматы и места показа рекламы,
- анализировать эффективность рекламных объявлений.
- управлять бюджетом.
8. SE Ranking
Платформа для SEO-аналитики сайта. Глубина проверки позволяет проанализировать как весь сайт, так и отдельные страницы контента. Можно следить за работой конкурентов.
Стоимость:
- от 270 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- отслеживать позиции сайта в поисковых системах,
- анализировать SEO-параметры сайта,
- проверять обратные ссылки,
- анализировать конкурентов.
Инструменты аналитики
9. HeadHunter
Сайт для поиска персонала и размещения вакансий. Помогает быть в тренде рынка, чтобы корректировать стратегию по привлечению кандидатов.
Стоимость:
- тариф «Стандарт» от 1086 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- искать вакансии по различным критериям,
- подавать заявки на вакансии,
- размещать вакансии,
- просматривать резюме.
10. Роскачество
Сервис для проверки качества товаров и продуктов питания.
Стоимость:
- от 2500 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- проверять сертификаты качества,
- проводить сравнительный анализ продуктов,
- получать рекомендации по выбору товаров.
11. YouDo Бизнес
Платформа для работы с внештатным персоналом. Сервис позволяет предпринимателю работать с большим количеством внештатных сотрудников и массово оплачивать их услуги.
Стоимость:
- комиссия с исполнителей — от 0,5%.
Функционал позволяет:
- подбирать внештатных исполнителей,
- оптимизировать расходы по ведению ЭДО,
- массово оплачивать услуги исполнителей,
- формировать закрывающие документы,
- оставлять отзывы.
12. Hotjar
Инструмент для анализа пользовательского поведения на сайте с помощью тепловых карт и записей сессий. Подходит для интернет-маркетологов, которые хотят увеличить конверсию на сайте.
Стоимость:
- бесплатный пробный период,
- платно от 3000 рублей.
Функционал позволяет:
- записывать и анализировать сессии пользователей,
- создавать тепловые карты активности на сайте,
- выстраивать воронки продаж,
- опрашивать посетителей.
13. SEMrush
Платформа для анализа трафика на сайте и в соцсетях, поведенческих особенностей пользователей, источников трафика и позиций сайта в поисковых системах.
Стоимость:
- от 7400 рублей.
Функционал позволяет:
- анализировать ключевые слова,
- отслеживать позиции сайта в поисковых системах,
- анализировать конкурентов,
- управлять рекламными кампаниями.
14. Ahrefs
Еще одна платформа для анализа SEO-параметров сайта, анкоров обратных ссылок и контента конкурентов. С помощью Ahrefs можно повысить качество поискового трафика, улучшить ранжирование и устранить битые ссылки.
Стоимость:
- от 9000 рублей.
Функционал позволяет:
- исследовать ключевые слова,
- отслеживать обратные ссылки,
- анализировать трафик.
15. SimilarWeb
Сервис для анализа трафика на сайтах конкурентов. Подойдет для маркетологов и SEO-специалистов.
Стоимость:
- бесплатный пробный период,
- платные версии доступны по запросу.
Функционал позволяет:
- анализировать трафик различных сайтов,
- отслеживать источники трафика,
- проводить конкурентный анализ,
- искать новые ключевые слова,
- анализировать поведение пользователей.
16. Callibri
Платформа вмещает в себя инструменты для анализа эффективности звонков с сайта и улучшения конверсии. Коллтрекинг дает узнать точное количество звонков, которые получила компания с рекламы в интернете, это нужно, чтобы узнать, с какой именно рекламы поступают звонки, чтобы не потратить лишний бюджет не на ту рекламу.
Стоимость:
- от 2990 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- записывать и анализировать звонки с сайта,
- отслеживать источники звонков,
- оценивать качество обслуживания.
17. Пиксель Тулс
Набор инструментов, которые специально разработаны для SEO-анализа и оптимизации сайтов. Этот сервис помогает в улучшении позиций сайта в поисковых системах, есть доступ к большому спектру функций. Если у компании есть сайт, то сервис поможет поднять позиции выдачи сайта в поисковых системах.
Пиксель Тулс предлагает гибкую систему тарифов, включая бесплатную версию и платные планы, доступные по подписке. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с потребностями и бюджетом.
Стоимость:
- есть бесплатная версия,
- есть платная версия.
Функционал позволяет:
- анализировать сайт,
- выявлять проблемы с сайтом и оперативно их решать.
18. Text.ru
Сервис для проверки текста на уникальность, водность и заспамленность.
Стоимость:
- есть бесплатный доступ, ежемесячная оплата зависит от выбранного пакета услуг.
Функционал позволяет:
- проверять тексты на плагиат,
- искать исполнителей,
- получать рекомендации по выбору товаров.
19. MPStats
Сервис поддерживает работу с WB, Ozon и Яндекс.Маркет. Можно управлять ценами, поставками, анализировать торговлю в маркетплейсах и работать над SEO-показателями карточки с товаром.
Стоимость:
- 2500 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- проверять карточки товаров,
- анализировать рынок и конкурентов,
- искать популярные товары,
- продавать.
20. Яндекс.Маркет
Платформа для размещения товаров и услуг, а также для сравнения цен.
Стоимость:
- бесплатно для размещения товаров,
- стоимость рекламы зависит от бюджета и условий.
Функционал позволяет:
- создавать карточки товаров,
- устанавливать цены,
- сравнивать предложения различных продавцов,
- анализировать конкурентов.
21. Открытый диалог
Можно проводить онлайн-опросы и исследовать мнения.
Стоимость:
- от 2000 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- создавать и проводить опросы,
- анализировать результаты,
- формировать отчеты.
22. SendPulse
Сервис позволяет создавать и отправлять email-рассылки, SMS-уведомления и push-уведомления.
Стоимость:
- от 699 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- управлять email-рассылками и подписчиками,
- анализировать результаты кампаний.
23. MarketGid
Рекламная сеть для размещения баннеров и текстовых объявлений на сайтах.
Стоимость:
- стоимость размещения зависит от типа рекламы.
Функционал позволяет:
- размещать баннеры и текстовые объявления на партнерских сайтах,
- настраивать таргетинг и отслеживать статистику.
Инструменты бухгалтерии
24. МойСклад
Онлайн-сервис для управления складским учетом.
Стоимость:
- от 990 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- вести учет товаров на складе,
- отслеживать торговлю,
- генерировать отчеты,
- интегрировать с бухгалтерскими системами.
25. Контур.Диадок
Электронный документооборот, который позволяет организациям обмениваться документами между организациями в режиме онлайн. Поддерживает интеграцию с бухгалтерскими и ERP-системами, генерацию отчетов и документации.
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- зависит от выбранного тарифного плана и объема услуг, которые предоставляются компанией «Контур».
Функционал позволяет:
- создавать, отправлять и подписывать документы,
- хранить документы в электронном виде.
26. Контур.Экстерн
Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей и малого бизнеса. С помощью него можно сдавать отчетность, вести учет и сверяться по ЕНС.
Стоимость:
- от 590 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- вести учет доходов и расходов,
- заполнять и сдавать налоговые декларации,
- начислять зарплату сотрудникам,
- генерировать отчеты для бухгалтерии и налоговой.
27. 1С-Бухгалтерия Онлайн
Онлайн-сервис для предпринимателей по автоматизации бухучета.
Стоимость:
- от 2500 рублей в месяц.
Функционал позволяет:
- вести учет финансов и налогов,
- заполнять и отправлять отчетность в налоговую,
- оптимизировать производственные затраты,
- начислять зарплату сотрудникам,
- контролировать финансовое состояние предприятия.
28. Контур.Норматив
Сервис для автоматизации работы с нормативно-правовой документацией. Подойдет для бухгалтера, специалиста по кадрам и руководителя.
Стоимость:
- индивидуально в зависимости от выбранного тарифного плана и объема услуг.
Функционал позволяет:
- просматривать актуальные нормативные документы,
- мониторить обновления,
- анализировать соответствия,
- формировать отчеты,
- интегрироваться с другими сервисами.
29. Эльба
Онлайн-бухгалтерия на УСН и патенте для предпринимателей.
Стоимость:
- бесплатно в первый месяц, есть список тарифов с разными ценами.
Функционал позволяет:
- вести учет доходов и расходов,
- выставлять счета и акты,
- распознавать документы в браузере и мобильном приложении,
- автоматически формировать отчетность для налоговой.
30. Тинькофф Бизнес
Онлайн-банк для предпринимателей с возможностью ведения бухгалтерии.
Стоимость:
- бесплатно.
Функционал позволяет:
- оплачивать счета,
- вести учет расходов и доходов,
- формировать отчетность для налоговой.
Инструменты предпринимателя удобны в использовании и гибки в настройке, что делает их незаменимыми помощниками для всех масштабов и направлений бизнеса. Обратите внимание на эти сервисы, список поможет определиться с выбором наиболее подходящих инструментов для конкретных задач и целей бизнеса.
Фото на обложке: Pexels
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