Онлайн-сервисы для предпринимателей: подборка

Предприниматели активно используют различные онлайн-инструменты для автоматизации бизнес-процессов и увеличения эффективности работы. От маркетинга и аналитики до бухгалтерии и управления проектами — сервисы для предпринимателей помогут сделать работу более продуктивной и результативной. В статье расскажем про ТОП-30 онлайн-сервисов для предпринимателей. Каждый из них предоставляет уникальный набор функций и возможностей, а также адаптирован под потребности бизнеса в различных отраслях.

Содержание

Инструменты маркетинга

Бесплатный сервис веб-аналитики от Яндекса, который предоставляет подробную статистику о посещаемости на сайте, географической принадлежности пользователей и эффективности рекламных кампаний.

Стоимость:

бесплатно.

Функционал позволяет:

анализировать источники трафика,

поведенческие факторы,

конверсии,

цели,

качество контента и рекламы.

2. Google Analytics

Платформа веб-аналитики от Google, которая предоставляет подробную информацию о трафике на сайте и эффективности маркетинговых кампаний. С помощью сервиса можно понять, откуда пришли пользователи и с каких устройств заходят на сайт, а также их пол, возраст, местоположение и сколько пользователь провел времени на конкретной странице сайта.

Стоимость:

бесплатно.

Функционал позволяет:

изучать посещаемость сайта,

анализировать конверсии.

3. Mailchimp

Сервис для автоматизации email-маркетинга, который позволяет создавать и отправлять рассылки существующим и потенциальным покупателям через мобильное приложение, чтобы держать их в курсе важных обновлений в компании.

Стоимость:

бесплатно до 10 000 отправленных писем,

сверх лимита от 430 рублей за пакет писем.

Функционал позволяет:

создавать новостные и маркетинговые рассылки,

анализировать результаты отправки писем,

настраивать интеграции с другими сервисами.

4. Hootsuite

Инструмент для управления социальными сетями, который позволяет планировать и публиковать контент, отслеживать активность аудитории и анализировать результаты рекламных кампаний.

Стоимость:

от 1753 рублей в месяц.

Функционал дает возможность:

управлять несколькими аккаунтами в соцсетях,

создавать и планировать публикации,

отслеживать упоминания бренда,

анализировать эффективность контента.

5. Таргетинг ВКонтакте

Инструмент таргетированной рекламы от ВКонтакте, который позволяет настраивать и запускать кампании с учетом интересов и характеристик аудитории. Таргет в ВК поможет вовремя оповещать клиентов вашего бизнеса о важных обновлениях в компании. Реклама показывается клиентам на основе интересов, местоположения и других параметров, которые можно настроить перед публикацией.

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Стоимость:

зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет:

настраивать параметры таргетинговой рекламы,

выбирать форматы публикаций,

анализировать результаты кампаний,

управлять расходами на рекламу.

6. Google Ads

Платформа по настройке и запуску контекстной и таргетированной рекламы в Google, а также на партнерских сайтах и в мобильных приложениях.

Стоимость:

зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет:

настраивать ключевые слова,

выбирать форматы и места показа рекламы,

оптимизировать бюджет.

7. Яндекс Директ

Сервис контекстной рекламы от Яндекса, он позволяет размещать рекламу в поисковой системе Яндекс и на партнерских сайтах Рекламной системы Яндекса.

Стоимость:

зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет:

настраивать ключевые слова,

выбирать форматы и места показа рекламы,

анализировать эффективность рекламных объявлений.

управлять бюджетом.

8. SE Ranking

Платформа для SEO-аналитики сайта. Глубина проверки позволяет проанализировать как весь сайт, так и отдельные страницы контента. Можно следить за работой конкурентов.

Стоимость:

от 270 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

отслеживать позиции сайта в поисковых системах,

анализировать SEO-параметры сайта,

проверять обратные ссылки,

анализировать конкурентов.

Инструменты аналитики

9. HeadHunter

Сайт для поиска персонала и размещения вакансий. Помогает быть в тренде рынка, чтобы корректировать стратегию по привлечению кандидатов.

Стоимость:

тариф «Стандарт» от 1086 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

искать вакансии по различным критериям,

подавать заявки на вакансии,

размещать вакансии,

просматривать резюме.

10. Роскачество

Сервис для проверки качества товаров и продуктов питания.

Стоимость:

от 2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

проверять сертификаты качества,

проводить сравнительный анализ продуктов,

получать рекомендации по выбору товаров.

11. YouDo Бизнес

Платформа для работы с внештатным персоналом. Сервис позволяет предпринимателю работать с большим количеством внештатных сотрудников и массово оплачивать их услуги.

Стоимость:

комиссия с исполнителей — от 0,5%.

Функционал позволяет:

подбирать внештатных исполнителей,

оптимизировать расходы по ведению ЭДО,

массово оплачивать услуги исполнителей,

формировать закрывающие документы,

оставлять отзывы.

12. Hotjar

Инструмент для анализа пользовательского поведения на сайте с помощью тепловых карт и записей сессий. Подходит для интернет-маркетологов, которые хотят увеличить конверсию на сайте.

Стоимость:

бесплатный пробный период,

платно от 3000 рублей.

Функционал позволяет:

записывать и анализировать сессии пользователей,

создавать тепловые карты активности на сайте,

выстраивать воронки продаж,

опрашивать посетителей.

13. SEMrush

Платформа для анализа трафика на сайте и в соцсетях, поведенческих особенностей пользователей, источников трафика и позиций сайта в поисковых системах.

Стоимость:

от 7400 рублей.

Функционал позволяет:

анализировать ключевые слова,

отслеживать позиции сайта в поисковых системах,

анализировать конкурентов,

управлять рекламными кампаниями.

14. Ahrefs

Еще одна платформа для анализа SEO-параметров сайта, анкоров обратных ссылок и контента конкурентов. С помощью Ahrefs можно повысить качество поискового трафика, улучшить ранжирование и устранить битые ссылки.

Стоимость:

от 9000 рублей.

Функционал позволяет:

исследовать ключевые слова,

отслеживать обратные ссылки,

анализировать трафик.

15. SimilarWeb

Сервис для анализа трафика на сайтах конкурентов. Подойдет для маркетологов и SEO-специалистов.

Стоимость:

бесплатный пробный период,

платные версии доступны по запросу.

Функционал позволяет:

анализировать трафик различных сайтов,

отслеживать источники трафика,

проводить конкурентный анализ,

искать новые ключевые слова,

анализировать поведение пользователей.

16. Callibri

Платформа вмещает в себя инструменты для анализа эффективности звонков с сайта и улучшения конверсии. Коллтрекинг дает узнать точное количество звонков, которые получила компания с рекламы в интернете, это нужно, чтобы узнать, с какой именно рекламы поступают звонки, чтобы не потратить лишний бюджет не на ту рекламу.

Стоимость:

от 2990 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

записывать и анализировать звонки с сайта,

отслеживать источники звонков,

оценивать качество обслуживания.

17. Пиксель Тулс

Набор инструментов, которые специально разработаны для SEO-анализа и оптимизации сайтов. Этот сервис помогает в улучшении позиций сайта в поисковых системах, есть доступ к большому спектру функций. Если у компании есть сайт, то сервис поможет поднять позиции выдачи сайта в поисковых системах.

Пиксель Тулс предлагает гибкую систему тарифов, включая бесплатную версию и платные планы, доступные по подписке. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с потребностями и бюджетом.

Стоимость:

есть бесплатная версия,

есть платная версия.

Функционал позволяет:

анализировать сайт,

выявлять проблемы с сайтом и оперативно их решать.

Сервис для проверки текста на уникальность, водность и заспамленность.

Стоимость:

есть бесплатный доступ, ежемесячная оплата зависит от выбранного пакета услуг.

Функционал позволяет:

проверять тексты на плагиат,

искать исполнителей,

получать рекомендации по выбору товаров.

19. MPStats

Сервис поддерживает работу с WB, Ozon и Яндекс.Маркет. Можно управлять ценами, поставками, анализировать торговлю в маркетплейсах и работать над SEO-показателями карточки с товаром.

Стоимость:

2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

проверять карточки товаров,

анализировать рынок и конкурентов,

искать популярные товары,

продавать.

Платформа для размещения товаров и услуг, а также для сравнения цен.

Стоимость:

бесплатно для размещения товаров,

стоимость рекламы зависит от бюджета и условий.

Функционал позволяет:

создавать карточки товаров,

устанавливать цены,

сравнивать предложения различных продавцов,

анализировать конкурентов.

21. Открытый диалог

Можно проводить онлайн-опросы и исследовать мнения.

Стоимость:

от 2000 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

создавать и проводить опросы,

анализировать результаты,

формировать отчеты.

22. SendPulse

Сервис позволяет создавать и отправлять email-рассылки, SMS-уведомления и push-уведомления.

Стоимость:

от 699 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

управлять email-рассылками и подписчиками,

анализировать результаты кампаний.

23. MarketGid

Рекламная сеть для размещения баннеров и текстовых объявлений на сайтах.

Стоимость:

стоимость размещения зависит от типа рекламы.

Функционал позволяет:

размещать баннеры и текстовые объявления на партнерских сайтах,

настраивать таргетинг и отслеживать статистику.

Инструменты бухгалтерии

24. МойСклад

Онлайн-сервис для управления складским учетом.

Стоимость:

от 990 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

вести учет товаров на складе,

отслеживать торговлю,

генерировать отчеты,

интегрировать с бухгалтерскими системами.

Электронный документооборот, который позволяет организациям обмениваться документами между организациями в режиме онлайн. Поддерживает интеграцию с бухгалтерскими и ERP-системами, генерацию отчетов и документации.

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зависит от выбранного тарифного плана и объема услуг, которые предоставляются компанией «Контур».

Функционал позволяет:

создавать, отправлять и подписывать документы,

хранить документы в электронном виде.

Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей и малого бизнеса. С помощью него можно сдавать отчетность, вести учет и сверяться по ЕНС.

Стоимость:

от 590 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

вести учет доходов и расходов,

заполнять и сдавать налоговые декларации,

начислять зарплату сотрудникам,

генерировать отчеты для бухгалтерии и налоговой.

27. 1С-Бухгалтерия Онлайн

Онлайн-сервис для предпринимателей по автоматизации бухучета.

Стоимость:

от 2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет:

вести учет финансов и налогов,

заполнять и отправлять отчетность в налоговую,

оптимизировать производственные затраты,

начислять зарплату сотрудникам,

контролировать финансовое состояние предприятия.

Сервис для автоматизации работы с нормативно-правовой документацией. Подойдет для бухгалтера, специалиста по кадрам и руководителя.

Стоимость:

индивидуально в зависимости от выбранного тарифного плана и объема услуг.

Функционал позволяет:

просматривать актуальные нормативные документы,

мониторить обновления,

анализировать соответствия,

формировать отчеты,

интегрироваться с другими сервисами.

29. Эльба

Онлайн-бухгалтерия на УСН и патенте для предпринимателей.

Стоимость:

бесплатно в первый месяц, есть список тарифов с разными ценами.

Функционал позволяет:

вести учет доходов и расходов,

выставлять счета и акты,

распознавать документы в браузере и мобильном приложении,

автоматически формировать отчетность для налоговой.

30. Тинькофф Бизнес

Онлайн-банк для предпринимателей с возможностью ведения бухгалтерии.

Стоимость:

бесплатно.

Функционал позволяет:

оплачивать счета,

вести учет расходов и доходов,

формировать отчетность для налоговой.

Инструменты предпринимателя удобны в использовании и гибки в настройке, что делает их незаменимыми помощниками для всех масштабов и направлений бизнеса. Обратите внимание на эти сервисы, список поможет определиться с выбором наиболее подходящих инструментов для конкретных задач и целей бизнеса.

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