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Онлайн-сервисы для предпринимателей: подборка

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Предприниматели активно используют различные онлайн-инструменты для автоматизации бизнес-процессов и увеличения эффективности работы. От маркетинга и аналитики до бухгалтерии и управления проектами — сервисы для предпринимателей помогут сделать работу более продуктивной и результативной.

В статье расскажем про ТОП-30 онлайн-сервисов для предпринимателей. Каждый из них предоставляет уникальный набор функций и возможностей, а также адаптирован под потребности бизнеса в различных отраслях.

Онлайн-сервисы для предпринимателей: подборка

Содержание

Инструменты маркетинга

1. Яндекс.Метрика

Бесплатный сервис веб-аналитики от Яндекса, который предоставляет подробную статистику о посещаемости на сайте, географической принадлежности пользователей и эффективности рекламных кампаний.

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Стоимость

  • бесплатно.

Функционал позволяет

  • анализировать источники трафика, 
  • поведенческие факторы, 
  • конверсии, 
  • цели,
  • качество контента и рекламы.

2. Google Analytics

Платформа веб-аналитики от Google, которая предоставляет подробную информацию о трафике на сайте и эффективности маркетинговых кампаний. С помощью сервиса можно понять, откуда пришли пользователи и с каких устройств заходят на сайт, а также их пол, возраст, местоположение и сколько пользователь провел времени на конкретной странице сайта.

Стоимость: 

  • бесплатно.

Функционал позволяет:

  • изучать посещаемость сайта, 
  • анализировать конверсии.

3. Mailchimp

Сервис для автоматизации email-маркетинга, который позволяет создавать и отправлять рассылки существующим и потенциальным покупателям через мобильное приложение, чтобы держать их в курсе важных обновлений в компании.

Стоимость: 

  • бесплатно до 10 000 отправленных писем,
  • сверх лимита от 430 рублей за пакет писем.

Функционал позволяет: 

  • создавать новостные и маркетинговые рассылки, 
  • анализировать результаты отправки писем, 
  • настраивать интеграции с другими сервисами.

4. Hootsuite

Инструмент для управления социальными сетями, который позволяет планировать и публиковать контент, отслеживать активность аудитории и анализировать результаты рекламных кампаний.

Стоимость: 

  • от 1753 рублей в месяц.

Функционал дает возможность: 

  • управлять несколькими аккаунтами в соцсетях, 
  • создавать и планировать публикации, 
  • отслеживать упоминания бренда, 
  • анализировать эффективность контента.

5. Таргетинг ВКонтакте

Инструмент таргетированной рекламы от ВКонтакте, который позволяет настраивать и запускать кампании с учетом интересов и характеристик аудитории. Таргет в ВК поможет вовремя оповещать клиентов вашего бизнеса о важных обновлениях в компании. Реклама показывается клиентам на основе интересов, местоположения и других параметров, которые можно настроить перед публикацией.

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Стоимость: 

  • зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет: 

  • настраивать параметры таргетинговой рекламы, 
  • выбирать форматы публикаций, 
  • анализировать результаты кампаний,
  • управлять расходами на рекламу.

6. Google Ads

Платформа по настройке и запуску контекстной и таргетированной рекламы в Google, а также на партнерских сайтах и в мобильных приложениях.

Стоимость: 

  • зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет: 

  • настраивать ключевые слова, 
  • выбирать форматы и места показа рекламы,
  • оптимизировать бюджет.

7. Яндекс Директ

Сервис контекстной рекламы от Яндекса, он позволяет размещать рекламу в поисковой системе Яндекс и на партнерских сайтах Рекламной системы Яндекса.

Стоимость: 

  • зависит от бюджета рекламной кампании.

Функционал позволяет: 

  • настраивать ключевые слова,
  • выбирать форматы и места показа рекламы,
  • анализировать эффективность рекламных объявлений.
  • управлять бюджетом.

8. SE Ranking

Платформа для SEO-аналитики сайта. Глубина проверки позволяет проанализировать как весь сайт, так и отдельные страницы контента. Можно следить за работой конкурентов.

Стоимость: 

  • от 270 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • отслеживать позиции сайта в поисковых системах, 
  • анализировать SEO-параметры сайта, 
  • проверять обратные ссылки,
  • анализировать конкурентов.

Инструменты аналитики

9. HeadHunter

Сайт для поиска персонала и размещения вакансий. Помогает быть в тренде рынка, чтобы корректировать стратегию по привлечению кандидатов.

Стоимость: 

  • тариф «Стандарт» от 1086 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • искать вакансии по различным критериям, 
  • подавать заявки на вакансии, 
  • размещать вакансии, 
  • просматривать резюме.

10. Роскачество

Сервис для проверки качества товаров и продуктов питания.

Стоимость: 

  • от 2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • проверять сертификаты качества, 
  • проводить сравнительный анализ продуктов,
  • получать рекомендации по выбору товаров.

11. YouDo Бизнес

Платформа для работы с внештатным персоналом. Сервис позволяет предпринимателю работать с большим количеством внештатных сотрудников и массово оплачивать их услуги. 

Стоимость: 

  • комиссия с исполнителей — от 0,5%.

Функционал позволяет:

  • подбирать внештатных исполнителей, 
  • оптимизировать расходы по ведению ЭДО, 
  • массово оплачивать услуги исполнителей, 
  • формировать закрывающие документы,
  • оставлять отзывы.

12. Hotjar

Инструмент для анализа пользовательского поведения на сайте с помощью тепловых карт и записей сессий. Подходит для интернет-маркетологов, которые хотят увеличить конверсию на сайте.

Стоимость: 

  • бесплатный пробный период, 
  • платно от 3000 рублей.

Функционал позволяет: 

  • записывать и анализировать сессии пользователей, 
  • создавать тепловые карты активности на сайте, 
  • выстраивать воронки продаж,
  • опрашивать посетителей.

13. SEMrush

Платформа для анализа трафика на сайте и в соцсетях, поведенческих особенностей пользователей, источников трафика и позиций сайта в поисковых системах.

Стоимость: 

  • от 7400 рублей.

Функционал позволяет: 

  • анализировать ключевые слова, 
  • отслеживать позиции сайта в поисковых системах, 
  • анализировать конкурентов, 
  • управлять рекламными кампаниями.

14. Ahrefs

Еще одна платформа для анализа SEO-параметров сайта, анкоров обратных ссылок и контента конкурентов. С помощью Ahrefs можно повысить качество поискового трафика, улучшить ранжирование и устранить битые ссылки.

Стоимость: 

  • от 9000 рублей.

Функционал позволяет: 

  • исследовать ключевые слова, 
  • отслеживать обратные ссылки, 
  • анализировать трафик.

15. SimilarWeb

Сервис для анализа трафика на сайтах конкурентов. Подойдет для маркетологов и SEO-специалистов.

Стоимость: 

  • бесплатный пробный период, 
  • платные версии доступны по запросу.

Функционал позволяет:

  • анализировать трафик различных сайтов, 
  • отслеживать источники трафика, 
  • проводить конкурентный анализ,
  • искать новые ключевые слова,
  • анализировать поведение пользователей.

16. Callibri

Платформа вмещает в себя инструменты для анализа эффективности звонков с сайта и улучшения конверсии. Коллтрекинг дает узнать точное количество звонков, которые получила компания с рекламы в интернете, это нужно, чтобы узнать, с какой именно рекламы поступают звонки, чтобы не потратить лишний бюджет не на ту рекламу.

Стоимость: 

  • от 2990 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • записывать и анализировать звонки с сайта, 
  • отслеживать источники звонков,
  • оценивать качество обслуживания.

17. Пиксель Тулс

Набор инструментов, которые специально разработаны для SEO-анализа и оптимизации сайтов. Этот сервис помогает в улучшении позиций сайта в поисковых системах, есть доступ к большому спектру функций. Если у компании есть сайт, то сервис поможет поднять позиции выдачи сайта в поисковых системах.

Пиксель Тулс предлагает гибкую систему тарифов, включая бесплатную версию и платные планы, доступные по подписке. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с потребностями и бюджетом.

Стоимость: 

  • есть бесплатная версия,
  • есть платная версия.

Функционал позволяет: 

  • анализировать сайт, 
  • выявлять проблемы с сайтом и оперативно их решать.

18. Text.ru

Сервис для проверки текста на уникальность, водность и заспамленность.

Стоимость:

  • есть бесплатный доступ, ежемесячная оплата зависит от выбранного пакета услуг.

Функционал позволяет: 

  • проверять тексты на плагиат, 
  • искать исполнителей,
  • получать рекомендации по выбору товаров.

19. MPStats

Сервис поддерживает работу с WB, Ozon и Яндекс.Маркет. Можно управлять ценами, поставками, анализировать торговлю в маркетплейсах и работать над SEO-показателями карточки с товаром.

Стоимость: 

  • 2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • проверять карточки товаров, 
  • анализировать рынок и конкурентов, 
  • искать популярные товары,
  • продавать.

20. Яндекс.Маркет

Платформа для размещения товаров и услуг, а также для сравнения цен.

Стоимость: 

  • бесплатно для размещения товаров,
  • стоимость рекламы зависит от бюджета и условий.

Функционал позволяет: 

  • создавать карточки товаров, 
  • устанавливать цены, 
  • сравнивать предложения различных продавцов, 
  • анализировать конкурентов.

21. Открытый диалог

Можно проводить онлайн-опросы и исследовать мнения.

Стоимость:

  • от 2000 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • создавать и проводить опросы, 
  • анализировать результаты, 
  • формировать отчеты.

22. SendPulse

Сервис позволяет создавать и отправлять email-рассылки, SMS-уведомления и push-уведомления.

Стоимость: 

  • от 699 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • управлять email-рассылками и подписчиками, 
  • анализировать результаты кампаний.

23. MarketGid

Рекламная сеть для размещения баннеров и текстовых объявлений на сайтах.

Стоимость: 

  • стоимость размещения зависит от типа рекламы.

Функционал позволяет: 

  • размещать баннеры и текстовые объявления на партнерских сайтах, 
  • настраивать таргетинг и отслеживать статистику.

Инструменты бухгалтерии

24. МойСклад

Онлайн-сервис для управления складским учетом.

Стоимость: 

  • от 990 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • вести учет товаров на складе, 
  • отслеживать торговлю, 
  • генерировать отчеты, 
  • интегрировать с бухгалтерскими системами.

25. Контур.Диадок

Электронный документооборот, который позволяет организациям обмениваться документами между организациями в режиме онлайн. Поддерживает интеграцию с бухгалтерскими и ERP-системами, генерацию отчетов и документации.

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Стоимость: 

  • зависит от выбранного тарифного плана и объема услуг, которые предоставляются компанией «Контур».

Функционал позволяет: 

  • создавать, отправлять и подписывать документы, 
  • хранить документы в электронном виде. 

26. Контур.Экстерн

Онлайн-бухгалтерия для предпринимателей и малого бизнеса. С помощью него можно сдавать отчетность, вести учет и сверяться по ЕНС.

Стоимость: 

  • от 590 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • вести учет доходов и расходов, 
  • заполнять и сдавать налоговые декларации, 
  • начислять зарплату сотрудникам,
  • генерировать отчеты для бухгалтерии и налоговой.

27. 1С-Бухгалтерия Онлайн

Онлайн-сервис для предпринимателей по автоматизации бухучета.

Стоимость: 

  • от 2500 рублей в месяц.

Функционал позволяет: 

  • вести учет финансов и налогов, 
  • заполнять и отправлять отчетность в налоговую, 
  • оптимизировать производственные затраты,
  • начислять зарплату сотрудникам,
  • контролировать финансовое состояние предприятия.

28. Контур.Норматив

Сервис для автоматизации работы с нормативно-правовой документацией. Подойдет для бухгалтера, специалиста по кадрам и руководителя.

Стоимость:

  • индивидуально в зависимости от выбранного тарифного плана и объема услуг.

Функционал позволяет: 

  • просматривать актуальные нормативные документы, 
  • мониторить обновления, 
  • анализировать соответствия, 
  • формировать отчеты, 
  • интегрироваться с другими сервисами.

29. Эльба

Онлайн-бухгалтерия на УСН и патенте для предпринимателей.

Стоимость: 

  • бесплатно в первый месяц, есть список тарифов с разными ценами.

Функционал позволяет:

  • вести учет доходов и расходов, 
  • выставлять счета и акты,
  • распознавать документы в браузере и мобильном приложении,
  • автоматически формировать отчетность для налоговой.

30. Тинькофф Бизнес

Онлайн-банк для предпринимателей с возможностью ведения бухгалтерии.

Стоимость:

  • бесплатно.

Функционал позволяет: 

  • оплачивать счета, 
  • вести учет расходов и доходов, 
  • формировать отчетность для налоговой.

Инструменты предпринимателя удобны в использовании и гибки в настройке, что делает их незаменимыми помощниками для всех масштабов и направлений бизнеса. Обратите внимание на эти сервисы, список поможет определиться с выбором наиболее подходящих инструментов для конкретных задач и целей бизнеса.

Фото на обложке: Pexels

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